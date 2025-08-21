  1. Privatkunden
Nach Wechsel-Kritik Magnin: «Shaqiri macht das Trainerdiplom, aber er muss noch viel lernen»

Sandro Zappella

21.8.2025

Ludovic Magnin kommt mit dem FCB gegen Kopenhagen nicht über ein 1:1 hinaus.
Ludovic Magnin kommt mit dem FCB gegen Kopenhagen nicht über ein 1:1 hinaus.
KEYSTONE

Ein schmales Kader, ein abgezockter Gegner und Kritik von Captain Xherdan Shaqiri. FCB-Trainer Ludovic Magnin stellt sich nach dem 1:1 gegen Kopenhagen den drängendsten Fragen der Medien.

Sandro Zappella

21.08.2025, 10:00

21.08.2025, 10:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FCB spielt im Hinspiel der Champions-League-Playoffs gegen Kopenhagen zuhause 1:1.
  • In der Pressekonferenz nach dem Spiel äussert sich Cheftrainer Ludovic Magnin zu den drängendsten Fragen.
  • Zu Schiedsrichter Anthony Taylor sagt Magnin: «Das war eine Topleistung.»
Mehr anzeigen

Nach dem 1:1 im Playoff-Hinspiel zur Champions League gegen den FC Kopenhagen äussert sich FCB-Trainer Ludovic Magnin an der Pressekonferenz zum Spiel. Besonders zu reden gab dabei Xherdan Shaqiri, der seinen Trainer im blue-Interview dafür kritisiert hatte, dass er Adjetej trotz Verwarnung nicht auswechselte – der Innenverteidiger sah in der 83. Minute die Gelb-Rote Karte. 

Auf die Kritik angesprochen sagt Magnin: «Ich weiss, dass Shaq angefangen hat mit dem Trainerdiplom, aber er muss noch viel lernen. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube, man muss nicht immer auswechseln, wenn jemand Gelb gesehen hat. Es gab sonst keine Szene, die nur halbwegs gefährlich war. Wir haben eher überlegt, Tsunemoto rauszunehmen. Er war näher dran. Gelb für einen Innenverteidiger ist nicht sehr ungewöhnlich.»

Dass ihn Shaqiri kritisiert hat, sieht Magnin nicht problematisch: «Ich kenne meine Beziehung zu Shaq gut, es ist überhaupt kein Problem.»

«Das darf uns nicht passieren». Shaqiri teilt nach Platzverweis gegen Magnin aus – und erhält klare Antwort

«Das darf uns nicht passieren»Shaqiri teilt nach Platzverweis gegen Magnin aus – und erhält klare Antwort

Magnin über Schiri Taylor: «Das hören sie nicht oft von mir»

In seiner Analyse spricht Magnin immer wieder davon, dass Kopenhagen einerseits eine gute, aber vor allem auch eine abgezockte Mannschaft war. Die Dänen hätten es geschafft, den Rhythmus der Basler zu brechen, so Magnin. Es sei dieser Tick Erfahrung, die sie dem FCB voraus haben. Die Dänen hätten gute taktische Fouls gemacht, etwas, was er sich bei seinem Team manchmal auch gewünscht hätte. 

Dass er selbst derzeit ein schmales Kader hat, will der FCB-Coach nicht als Ausrede gelten lassen: «Wir hatten ja trotzdem Alternativen und es war klar, dass wir uns alles hart erarbeiten müssen.» Dennoch sei er froh, habe man am Wochenende spielfrei: «Ich bin froh, muss ich mit dieser Kaderbreite nicht noch einen Spieler riskieren.» Auf die Frage, ob ihm ein routinierter Abwehrchef gefehlt hat, sagt Magnin: «Ich suche nie solche Ausreden. Ich fand die Innenverteidigung sehr gut. Es wäre zu einfach, sich dahinter zu verstecken.» 

Ein Sonderlob richtet der FCB-Trainer dann noch an Schiedsrichter Anthony Taylor, dem er eine Topleistung attestiert und lachend ergänzt: «Das hören sie nicht oft von mir.»

Dass es im Rückspiel in Kopenhagen schwierig wird, ist für Magnin ohnehin klar: «Wer dieses Spiel gebraucht hat, um zu wissen, dass es in Kopenhagen schwierig wird, verfolgt den Fussball kaum. Wir sind noch da, wir gehen in einen Hexenkessel, aber diese Jungs haben öfters bewiesen, dass sie fähig sind, Ausserordentliches zu leisten.»

Basel – Kopenhagen 1:1

Basel – Kopenhagen 1:1

UEFA Champions League | Playoff-Hinspiel | Saison 25/26

20.08.2025

Mehr Stimmen zum Spiel

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

20.08.2025

Magnin über Shaqiri-Kritik: «Das nehm ich auf meine Kappe»

Magnin über Shaqiri-Kritik: «Das nehm ich auf meine Kappe»

20.08.2025

Hitz: «Ich muss beim Gegentreffer rauskommen»

Hitz: «Ich muss beim Gegentreffer rauskommen»

FCB-Goalie Marwin Hitz schildert seine Sicht beim Gegentor durch Kopenhagen und erklärt, weshalb er für die Flanke aus dem Tor kommen muss.

20.08.2025

