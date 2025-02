Pep Guardiola redet die Chancen von Manchester City gegen Real Madrid nach dem 2:3 im Hinspiel klein Keystone

Manchester City droht am Mittwochabend in der Champions League das Aus in den Sechzehntelfinals. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola braucht im Rückspiel bei Real Madrid einen Sieg.

Eine Woche nach dem 2:3 in Manchester durch zwei späte Gegentore gab sich Pep Guardiola im Vorfeld des Rückspiels keinen Illusionen hin. «Wenn du vor dem Spiel fragst, wie gross die Chance ist, dass wir im Bernabeu weiterkommen, dann liegt sie wahrscheinlich bei einem Prozent», sagte der Spanier nach dem 4:0-Sieg am Wochenende gegen Newcastle.

Für Guardiolas Pessimismus spricht, dass sein Team die letzten drei Auswärtsspiele in der Champions League verloren hat, dass Real Madrid nach einem Auswärtssieg im Hinspiel in 37 von 39 Fällen weitergekommen ist und Stürmer Kylian Mbappé seine Torgefahr beim spanischen Titelverteidiger an der Seite von Vinicius Junior nach Anlaufschwierigkeiten wieder gefunden hat.

Citys Aufwärtstendenz

Es gibt aber auch Grund zur Hoffnung. Während die Citizens zuletzt Aufwärtstendenz gezeigt haben und in der Premier League wieder auf einen Champions-League-Platz geklettert sind, hat Real Madrid die Tabellenführung in Spanien nach drei sieglosen Spielen eingebüsst. Im Hinspiel, in dem sich Manuel Akanji eine Abduktorenverletzung zugezogen hat, waren sich die beiden europäischen Schwergewichte ebenbürtig. Erst in der Schlussphase entglitt Manchester City eine bessere Ausgangslage durch den Ausgleich von Brahim Diaz in der 86. und den Siegtreffer von Jude Bellingham in der 92. Minute.

Auch darum blieb Guardiola kämpferisch. «Die Chance ist minimal, aber solange es eine Chance gibt, werden wir es versuchen.» Hätte sein Team in der Champions League immer so gespielt wie am Samstag gegen Newcastle, wäre man in der Ligaphase nicht 22. geworden, so der 54-Jährige.

BVB und PSG mit schönen Polstern

Für Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain ist der Vorstoss in die Achtelfinals nach dem Hinspiel Formsache. Der in der Bundesliga enttäuschende und in der Champions League bislang überzeugende BVB und Frankreichs Leader PSG gehen mit einem 3:0-Polster in die Heimspiele gegen Sporting Lissabon und Brest. Juventus Turin nimmt ein 2:1 in seine Partie in Eindhoven.