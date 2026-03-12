  1. Privatkunden
«Emotional völlig von der Rolle» Manchester City kassiert in Madrid eine saftige Ohrfeige

Syl Battistuzzi

12.3.2026

Real Madrid – Manchester City 3:0

Real Madrid – Manchester City 3:0

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

11.03.2026

Pep Guardiolas Team findet in Madrid nie ins Spiel. Während Real seine Chancen eiskalt nutzt, bleibt Manchester City offensiv harmlos – selbst Erling Haaland kommt kaum zur Geltung.

Syl Battistuzzi

12.03.2026, 11:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Real Madrid besiegt Manchester City im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League klar mit 3:0, wobei Captain Federico Valverde bereits in der ersten Halbzeit einen Hattrick erzielt.
  • Die Cityzens enttäuschen offensiv stark, Erling Haaland bleibt ohne Torschuss und das Team verliert früh die Kontrolle über das Spiel.
  • Trainer Pep Guardiola und seine Taktik geraten nach der deutlichen Niederlage in der englischen Presse unter Kritik. 
Mehr anzeigen

Am Mittwochabend kam es in Madrid zum heiss erwarteten Duell zweier europäischer Schwergewichte: Real empfing Manchester City – wie so oft in der Vergangenheit. 15 Spiele gab es in den letzten 14 Jahren zwischen diesen beiden Teams, das letzte Aufeinandertreffen in der Ligaphase im Dezember gewannen die Engländer noch mit 2:1.

In den vergangenen vier Saisons trafen Real und City stets in der K.o.-Runde der Champions League aufeinander. Dreimal setzte sich dabei der Rekordsieger aus der spanischen Hauptstadt durch – so auch im vergangenen Jahr, als es bereits in den Playoffs zum Aufeinandertreffen kam.

Doch dieses Mal schienen Form und Personalsituation für die Cityzens zu sprechen. Während bei den Madrilenen Superstar Kylian Mbappé seit zwei Wochen aufgrund von Kniebeschwerden fehlte, konnte Pep Guardiola wieder auf die Dienste von Erling Haaland zählen. Der Norweger wurde zuletzt im Cup geschont.

Restaurantbesuch in Paris. Real-Star Mbappé und Schauspielerin Expósito heizen Liebesgerüchte an

Restaurantbesuch in ParisReal-Star Mbappé und Schauspielerin Expósito heizen Liebesgerüchte an

Bernardo Silva: «Hohen Preis gezahlt»

Doch die Königlichen sorgen bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Real-Captain Federico Valverde bringt mit einem Hattrick (20. Minute/27./42.) sein Team früh auf die Siegesstrasse. Nur einmal lag ManCity nach 45 Minuten in der Königsklasse 0:3 zurück (2018 gegen Liverpool). Haaland war in der ersten Hälfte praktisch unsichtbar – nur neun Ballaktionen für den Stürmerstar.

Video-Highlights. Valverde-Show im Bernabéu: Real Madrid schickt ManCity mit 3:0-Packung nach Hause

Video-HighlightsValverde-Show im Bernabéu: Real Madrid schickt ManCity mit 3:0-Packung nach Hause

«Nachdem wir das erste Tor kassiert hatten, waren wir emotional völlig von der Rolle. Wir haben uns in diesem Stadion verloren. Das ist immer schwer. Wir haben die Kontrolle und die zweiten Bälle verloren. Wenn man das gegen eine Mannschaft mit der Qualität von Real macht, zahlt man einen hohen Preis dafür», meint Bernardo Silva.

City-Captain Bernardo Silva verwirft die Hände.
City-Captain Bernardo Silva verwirft die Hände.
IMAGO/Alterphotos

Vinicius Junior hätte nach dem Seitenwechsel gar auf 4:0 stellen können, scheiterte aber mit einem Foulelfmeter an Goalie Gianluigi Donnarumma (57.). Am Ende waren die harmlosen City-Stars mit drei Gegentreffern noch gut bedient. Und Haaland schoss kein einziges Mal auf das Tor. 

Presse attackiert Guardiola

Am Ende lässt Citys Auswärtsschwäche nur wenig Grund zur Hoffnung. Die Chancen, die Hypothek im Rückspiel noch zu drehen, sind «nicht besonders gut», wie auch Guardiola gesteht. «Ich bin nicht der Typ, der sagt, dass wir es schaffen werden, aber natürlich werden wir es versuchen», meint der 55-jährige Spanier und ergänzt: «Es ist schwieriger, unsere Einstellung zu ändern, aber wir werden mit unseren Fans versuchen, besser und im letzten Drittel aktiver zu sein.»

Die englische Presse (via «Ran») nimmt nach der Demütigung auch den Trainer ins Visier: «Guardiola liegt mit seiner Taktik völlig daneben, als City in Stücke gerissen wird», schreibt der «Telegraph».

Pep Guardiola in der Kritik.
Pep Guardiola in der Kritik.
KEYSTONE

Bei der «Daily Mail» heisst es: «Pep Guardiola muss in der Auswärtsumkleidekabine sitzen und sich fragen, was zum Teufel er da gerade gesehen hat. Ich wette, selbst er hat nicht damit gerechnet, dass das Hinspiel so ausgehen würde. Das war Guardiolas höchste Niederlage im Hinspiel einer Champions-League-K.o.-Runde, zusammen mit den 3:0-Niederlagen gegen Barcelona im Halbfinale 2014/15 und gegen Liverpool im Viertelfinale 2017/18.»

Weitere Highlights vom Mittwochabend

PSG – Chelsea 5:2

PSG – Chelsea 5:2

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

11.03.2026

Leverkusen – Arsenal 1:1

Leverkusen – Arsenal 1:1

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

11.03.2026

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

UEFA Champions League | Achtelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

11.03.2026

Mehr Videos