Zwei Teams sind bereits im Achtelfinal, neun Teams sind vorzeitig ausgeschieden. Für alle anderen Mannschaften geht es heute in der Champions League um alles. So stehen die Chancen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Champions League steht am Mittwoch der grosse Showdown der Ligaphase an. Alle 36 Teams sind zeitgleich im Einsatz und kämpfen ums Weiterkommen. Bei blue Sport siehst du alle Partie live.

Mit Liverpool und Barcelona haben bisher erst zwei Teams den direkten Achtelfinal-Vorstoss sichergestellt. Dahinter herrscht Hochspannung.

blue Sport liefert dir eine Übersicht, wie die Chancen für die Klubs stehen und wer vor dem Ausscheiden zittern muss.

Vorhang auf für den grössten Champions-League-Abend aller Zeiten! Am Monster-Mittwoch stehen alle 36 Mannschaften in der Königsklasse zeitgleich im Einsatz und spielen in der letzten Runde der neu eingeführten Ligaphase aus, wer in die K.o.-Phase vorstösst.

Die Teams auf den Tabellenplätzen 1-8 sichern sich das direkte Achtelfinal-Ticket, die Mannschaften auf den Rängen 9-24 ziehen in die Playoffs ein. Die Ausgangslage verspricht Hochspannung und zahlreiche Szenarien sind möglich. blue Sport liefert dir die Übersicht.

Ein Zweikampf um Platz 1

Als einzige Teilnehmer sind Liverpool und Barcelona nicht mehr aus den Top-Acht zu verdrängen, haben das Achtelfinal-Ticket schon vor der letzten Partie auf sicher und machen Tabellenplatz 1 unter sich aus. Die Vorteile liegen bei den Reds: Liverpool hat 21 Punkte auf dem Konto und gemäss den Vorhersagen von «Opta» eine 89-prozentige Chance auf Platz 1.

Abgesehen vom Spitzenduo hat noch kein Klub das direkte Achtelfinal-Ticket in der Tasche. Immerhin können die Teams auf den Rängen 3-18 mit der K.o.-Phase planen und nicht mehr aus den Top 24 fallen. Wer es dagegen in die Top 8 schafft, ist offen.

Das Rennen um die direkte Achtelfinal-Qualifikation

Für das drittplatzierte Arsenal und das viertplatzierte Inter Mailand sieht es allerdings sehr gut aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Arsenal die direkte Achtelfinal-Quali verpasst, liegt bei weniger als 0,1 Prozent. Bei Inter sind es auch nur etwas mehr als 2 Prozent. Ebenfalls sehr gute Karten haben Atlético Madrid (Platz 5) und Milan (Platz 6), die in der Schlussrangliste mit der Wahrscheinlichkeit von rund 82 Prozent, beziehungsweise 75 Prozent in den Top 8 stehen.

Anders sieht die Ausgangslage für Atalanta aus, das zum Abschluss der Ligaphase bei Barcelona ran muss. Obwohl die Bergamasken derzeit auf Rang 7 liegen, stehen ihre Chancen auf das direkte Achtelfinal-Ticket gemäss Vorhersage-Modell von «Opta» bloss bei 33 Prozent. Bayer Leverkusen dagegen, aktuell Achter, werden 74 Prozent Chancen zugeschrieben.

Intakte Chancen haben aber auch Teams, die momentan knapp hinter den besten acht Klubs rangiert sind.

Dieses Teams können noch in die Top 8 vorstossen Rang 9: Aston Villa -> Chance aufs Achtelfinal-Ticket: 50 Prozent

Rang 10: Monaco -> Chance aufs Achtelfinal-Ticket: 7 Prozent

Rang 11: Feyenoord -> Chance aufs Achtelfinal-Ticket: 15 Prozent

Rang 12: OSC Lille -> Chance aufs Achtelfinal-Ticket: 30 Prozent

Rang 13: Stade Brest -> Chance aufs Achtelfinal-Ticket: 7 Prozent

Rang 14: Dortmund -> Chance aufs Achtelfinal-Ticket: 11 Prozent

Rang 15: Bayern -> Chance aufs Achtelfinal-Ticket: 9 Prozent

Rang 16: Real Madrid -> Chance aufs Achtelfinal-Ticket: 4 Prozent

Rang 17: Juventus -> Chance aufs Achtelfinal-Ticket: 1 Prozent

Rang 18: Celtic -> Chance aufs Achtelfinal-Ticket: < 1 Prozent Mehr anzeigen

Der Kampf gegen das Ausscheiden

Für die Teams auf den Rängen 19-27 geht es am Mittwochabend ums europäische Überleben. 9 verbleibende Klubs streiten sich um die 6 verbleibenden Plätze für die K.o.-Phase. Mittendrin die Schwergewichte Manchester City und Paris Saint-Germain.

Diese Teams kämpfen um das Ticket für die K.o.-Phase Rang 19: PSV Eindhoven -> Chance auf Playoffs: 100 Prozent

Rang 20: Brügge -> Chance auf Playoffs: 95 Prozent

Rang 21: Benfica Lissabon -> Chance auf Playoffs: 83 Prozent

Rang 22: Paris Saint-Germain -> Chance auf Playoffs: 87 Prozent

Rang 23: Sporting Lissabon -> Chance auf Playoffs: 91 Prozent

Rang 24: VfB Stuttgart -> Chance auf Playoffs: 66 Prozent

Rang 25: Manchester City -> Chance auf Playoffs: 63 Prozent

Rang 26: Dinamo Zagreb -> Chance auf Playoffs: 16 Prozent

Rang 27: Schachtar Donezk -> Chance auf Playoffs: 0 Prozent Mehr anzeigen

Brisant ist die Ausgangslage im Direktduell zwischen dem VfB Stuttgart und PSG. Bei einem Remis bleiben beide Clubs in der Tabelle relativ sicher unter den besten 24. PSG wäre mit dem Punktgewinn definitiv weiter, der VfB zu 99 Prozent. Ausscheiden könnte Stuttgart in diesem Fall überhaupt nur, wenn Dinamo Zagreb mit mindestens sieben Toren Unterschied gegen den AC Mailand gewinnt.

Manchester City scheidet aus, wenn im Heimspiel gegen Brügge kein Sieg gelingt. Mit einem Sieg ist das Weiterkommen dafür automatisch sichergestellt, da im Minimum Brügge und ein Team aus der Direktbegegnung VfB-PSG überholt wird.

Klarstellung: Theoretisch kann PSV Eindhoven auf Platz 25 landen, aber die Resultate dafür sind statistisch so unrealistisch, dass dieses Szenario im Vorhersage-Modell nicht auftaucht. Steht eine abgerundete 0, so ist die Wahrscheinlichkeit mindestens 0.1 Prozent. Ähnlich verhält es sich umgekehrt mit Schachtars Chancen auf den rettenden Platz 24, diese liegen auch nur im Promillebereich. Alle Prozentzahlen im vorliegenden Artikel sind auf Dezimalstellen gerundet.

