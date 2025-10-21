Marc Giger und sein Fussballmärchen «Ich habe oft Champions League geschaut und gedacht: Ich bin besser!»

Marc Giger: «Ich habe oft Champions League geschaut und gedacht: ‹Ich bin besser!›» 16.10.2025

Vom Amateurfussball in die Champions League: Marc Giger, der bei mehreren Schweizer Klubs aussortiert wurde, spielt mit 21 Jahren nun mit Union Saint-Gilloise gegen Top-Teams wie Inter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marc Giger wurde mehrfach von Schweizer Clubs aussortiert, spielte mit 19 noch im Amateurbereich und steht nun mit 21 Jahren mit Union Saint-Gilloise in der Champions League.

Ein grosses Fussballmärchen? Für alle, ausser für ihn selbst. Schon als Bub habe er gewusst, dass er Profi werden würde, sagt Giger im Gespräch mit blue. «Ich sass vor dem TV, sah Champions League und dachte: Ich bin besser als er!» Jede Absage motivierte ihn zusätzlich.

So mutig offensiv wie er redet, so spielt er auch. Der belgische Topklub Union Saint-Gilloise entdeckte ihn durch datenbasierte Scouting-Analysen; kein Spieler in seinem Jahrgang ging so häufig ins «Eins-gegen-Eins». Mit den Einsätzen in der Champions League hat er seine Ziele noch nicht erreicht. «Das hat mich nur noch hungriger gemacht.» Mehr anzeigen

Mit 15 wird er bei GC aussortiert, mit 18 bei Rapperswil. Auch beim FC Winterthur wird er für zu wenig gut befunden, fällt im Testtraining durch. Mit 19 kickt er beim FC Linth, dann bei Paradiso im Amateurfussball.

Heute ist Marc Giger 21 und spielt in der Champions League gegen Inter Mailand. Vom Amateurfussball auf die grösste Fussballbühne. Der Zürcher schreibt das grösste Schweizer Fussballmärchen in diesem Jahrtausend.

«Jedes ‹es reicht nicht› hat mir mehr Feuer gegeben»

Zumindest für alle Aussenstehenden, nicht für ihn selbst. «Ein Märchen würde ich es nicht nennen. Aber speziell ist es schon innert zwei Jahren einen solchen Sprung zu machen», sagt Giger. Dass kaum einer an ihn geglaubt hat, war sein Antrieb. Jedes «es reicht nicht» habe ihm nur mehr Energie, mehr Feuer gegeben, sagt er. «Ich dachte jeweils: ‹Okay, du glaubst nicht an mich. Ich zeige dir, dass du falsch liegst!›»

Geholfen hätten ihm seine Familie, sein Berater, einzelne Trainer uns seine Kumpels. «Ich wusste, dass ich Menschen hinter mir habe, die mich unterstützen. Sie alle haben mir mental sehr viel geholfen.»

«Ich wusste von klein auf, dass ich Profi werde»

Einer hat immer daran geglaubt, dass er es packen wird. Das war er selbst. «Ich wusste, was ich kann. Ich wusste, es wird passieren. Ich wusste von klein auf, dass ich Profi werden würde.»

Giger muss schmunzeln, als er zurückdenkt. «Ich habe oft vor dem TV die Champions League geschaut und gedacht: ‹Ich bin besser als er!› Dafür gibts Zeugen, mein Vater war jeweils dabei, mein Bruder auch.» Als Grossmaul sei er deshalb nicht bezeichnet worden, sagt er, «mein Bruder war, was das anbelangt, eigentlich noch schlimmer als ich.» Sein Bruder Alexander ist mittlerweile 18 und spielt in der U21 bei Winterthur.

Frische, freche, direkte, mutige und offensive Aussagen. So wie Giger spricht, so spielt er Fussball.

Wegen dieser Eigenschaften hat ihn im Oktober 2024 der damalige Sportchef des FC Schaffhausen Admir Mehmedi in die Challenge League geholt. Wegen dieser Eigenschaften hat ihn dann nur wenige Wochen später auch der belgische Spitzenklub Union Saint-Gilloise, der sehr datenbasiert scoutet, verpflichtet. Aufgefallen ist er da, weil er laut einer Daten-Analyse derjenige Spieler seines Jahrgangs war, der am meisten ins «Eins-gegen-Eins» gegangen ist – egal wo auf dem Spielfeld.

«Ich hoffe, Yann Sommer wird nicht zu sehr hässig sein»

Eben frech, mutig, offensiv. «Ich bin ein Spieler, der gar nicht gerne retour spielt. Sobald ich den Ball habe, muss es vorwärtsgehen», sagt er.

Und es soll weiter vorwärtsgehen. Auch als belgischer Meister und Champions-League-Spieler ist Giger, dem von vielen die Fähigkeit, Profifussballer zu werden, abgesprochen wurde, noch nicht am Ziel. Giger: «Klar bin ich stolz. Aber ich weiss nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Ich habe nun erst einmal reingeschnuppert in die Champions League, in die U21-Nati. Und dieses schnuppern hat mich nur noch hungriger gemacht. Ich habe noch nicht all meine Ziele erreicht.»

Heute ist man gegen Inter Mailand Aussenseiter. «Ich rechne mir immer Chancen aus, dass wir gewinnen – egal, gegen wen. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen», so Giger. Er freut sich aufs Treffen mit seinen prominenten Landsmännern Yann Sommer und Manuel Akanji. Nach dem Spiel gegen Newcastle hat sich der 21-Jährige das Leibchen von Fabian Schär geschnappt, jetzt würde er zu einem Trikot-Tausch mit Sommer nicht nein sagen. Giger lacht und sagt: «Ich hoffe, dass er nicht zu sehr hässig sein wird, wenn ich ein Tor gegen ihn schiessen würde.»

Der Talk in voller Länge