Marcel Reif kritisiert Sommer und Co.: «Ich bin entsetzt»

Marcel Reif: «Ich bin entsetzt von einem mutlosen Inter» 31.05.2025

Inter Mailand legt im Champions-League-Final gegen PSG einen schwachen Auftritt hin, kommt nie in die Gänge und steht schon nach 20 Minuten mit dem Rücken zur Wand. blue Sport Experte Marcel Reif zeigt sich fassungslos.

So hat sich Inter Mailand das mit Sicherheit nicht vorgestellt. Im grossen Endspiel der Königsklasse werden die Italiener vom Anpfiff weg von einem entfesselten PSG überrannt und kommen überhaupt nicht in die Gänge. Bereits nach 20 Minuten und Toren von Hakimi und Doué stehen Yann Sommer und Teamkollegen mit dem Rücken zur Wand.

«Viele Fehlpässe, was man von Inter nicht so kennt. Auch defensiv nicht über alle Zweifel erhaben. Es ist kein finalwürdiger Auftritt von Inter», analysiert Marco Streller im Studio von blue Sport.

Gleicher Meinung ist Marcel Reif, der die Partie im Stadion in München hautnah miterlebt. «Ich bin entsetzt von einem mutlosen Inter. Sie haben Fehler angeboten in allen Belangen», sagt Reif. Auch ihren Schlüsselspieler habe Inter nie in Szene setzen können. «Lautaro Martínez ist überhaupt kein Faktor. Ich weiss nicht, mit welcher Idee Inter hierhergekommen ist. Diese erste Halbzeit ist nach einem perfekten Pariser Drehbuch gelaufen.»

Auch nach dem Seitenwechsel ist Inter zu keiner Reaktion fähig. Im Gegenteil: Nach dem dritten Gegentreffer nach einer guten Stunde fällt die Mannschaft komplett auseinander und geht schlussendlich mit 0:5 unter.

PSG – Inter 5:0 Champions League, Finale 31.05.2025