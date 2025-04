Marcel Reif: «Im Hinspiel hat Kompany manches vercoacht» Bayern München muss im Viertelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand die 1:2-Hypothek aus dem Heimspiel wettmachen. blue Sport Experte Marcel Reif beantwortet im Vorfeld die brennendsten Fragen dazu. 16.04.2025

Bayern München muss im Viertelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand die 1:2-Hypothek aus dem Heimspiel wettmachen. blue Sport Experte Marcel Reif beantwortet im Vorfeld die brennendsten Fragen dazu.

blue Sport Experte Marcel Reif beantwortet vor dem Rückspiel im Mailänder San Siro die wichtigsten Fragen zur Partie.

Reif erklärt unter anderem, dass der Druck auf Bayern-Trainer Vincent Kompany noch grösser ist, weil das Champions-League-Finale 2025 in München stattfindet. Mehr anzeigen

Marcel Reif über …

… die Causa Thomas Müller

«Bayern hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert bei der ganzen Geschichte»

Wenn Vincent Kompany sich solche Gedanken leistet, dann hat er seinen Beruf verfehlt und dann wird er auch sehr bald scheitern in diesem Beruf. Dazu ist er viel zu schlau, viel zu gut. Thomas Müller ist jetzt Spieler des FC Bayern, ist Teil des Kaders bis Ende der Saison. Jetzt steht ein wichtiges Spiel an und Kompany hat nur einen einzigen Job, die bestmögliche Mannschaft aufzustellen.

Und nach allem, was wir gesehen haben, ist Thomas Müller im Moment unter den Bestmöglichen. Also wird er spielen, aber zu 10'000 Prozent nicht, weil da irgendeine Causa war monatelang und wochenlang. Bayern hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert bei der ganzen Geschichte. Und jetzt brauchen sie ihn, ganz einfach, als Fussballspieler. Und dass er es kann, hat er in den paar Minuten im Hinspiel gezeigt und vor allem jetzt im Bundesligaspiel gegen Dortmund.

Super-Joker Thomas Müller gleicht für die Bayern aus 08.04.2025

… die Kritik an Harry Kane

«Ich hasse diesen Spruch, aber den muss er machen»

Er hat auch schon in wichtigen Spielen ganz wichtige und grossartige Tore gemacht. Im Moment hakt es. Das ist unstrittig und er hat im Hinspiel etwas gemacht und ich hasse diesen Spruch, «den muss er machen», weil man muss nur sterben. Aber den muss er machen. Auf dem Niveau an so einem Abend, Viertelfinale, Champions League, zu Hause, musst du diese Megachance nutzen.

Das hat er nicht gemacht, das hat niemanden mehr geärgert als ihn. Aber er bemüht sich, er wird weitermachen, er ist auch ein viel zu guter Spieler und mit sich selber viel zu sehr im Reinen, als dass er daran jetzt verzweifelt und auch an dieser Durststrecke. Am besten, es geht schon wieder los in Mailand.

Sommer im Alu-Glück: Kane trifft nach herrlichem Olise-Solo nur den Pfosten 08.04.2025

… den Druck, der auf Vincent Kompany lastet

«Im Hinspiel hat Kompany manches vercoacht»

Kompany kann nichts dafür, dass das Champions-League-Finale in München stattfindet. Das vermaledeite «Finale Dahoam». Dass sie 2012 das Finale zu Hause vergeigt haben, dafür kann er nichts. Aber das ist wie ein schwarzer Schatten, der hängt über den Bayern. Und als klar wurde, das Finale wird jetzt in München gespielt, das ist zusätzlich ein Rucksack, das merkst du auch. Da ist zusätzlich Druck.

Sollten sie jetzt rausmarschieren gegen Inter, werden sie es sich schönreden und sagen, dass sie die deutsche Meisterschaft nach Hause bringen. Die ist viel wichtiger. Aber es wird nicht so sein, wie sie es gerne hätten. Aber Kompany werden sie nicht infrage stellen. Obwohl er, wie ich finde, im Hinspiel manches als Coach vercoacht hat. Er hat zum Beispiel Müller viel zu spät eingewechselt.

… den hartnäckigen Gegner Inter Mailand

«Gegen dieses Inter ein Tor aufzuholen, ist die Hölle»

Das Schlimme ist, dass Inter gar nichts machen muss, weil Inter führt mit einem Tor. Und im Fussball gibt es heilige Gesetze, die stimmen immer. Man kann nicht auf zu Null spielen. Es sei denn, man ist Inter Mailand. Wenn das jemand kann, dann können die das. Das heisst, Bayern wird etwas machen müssen. Insofern wird das wieder das, was Inter auch kann, was frühere italienische Mannschaften und auch frühere Inter-Mannschaften nicht so konnten: Sie können auch schnell umschalten. Sie haben zwei brillante Stürmer.

Lautaro Martínez war im Hinspiel überirdisch gut und mit Marcus Thuram, das funktioniert. Aber die arbeiten auch nach hinten. Die Bayern müssen gucken, dass sie irgendwie durch diesen Catenaccio, und das ist Catenaccio, lohnt sich mal nachzulesen, was Helenio Herrera damals als Catenaccio gespielt hat. Fünf, dann drei davor, dann nochmal zwei davor. Das ist die Hölle. Im Hinspiel hast du es gesehen, als sie führten, die waren entspannt. Die verziehen doch nicht mal eine Miene. Verteidigen? Oh super, das können wir. Bayern muss viele Dinge, nein Bayern muss alle Dinge richtig machen. Und Inter muss ihnen einmal die Tür aufmachen, sonst wird es sehr schwer.

