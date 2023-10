Marcel Reif sagt über Urs Fischer (im Bild): «Er ist ein grossartiger Typ, unaufgeregt, macht nie Zirkus, macht nichts auf eigene Rechnung, stellt sich nicht in den Mittelpunkt.» Imago

Am Dienstag empfängt Union Berlin in der Champions League den SC Braga aus Portugal. Marcel Reif gibt eine Einschätzung zum Spiel ab und schwärmt in höchsten Tönen vom Schweizer Union-Trainer Urs Fischer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstagabend spielt Union Berlin in der Champions League gegen den SC Braga aus Portugal. Für blue Sport Experte Marcel Reif sind die Berliner zu favorisieren.

Auf den Schweizer Trainer Urs Fischer angesprochen, gerät der Fussballexperte regelrecht ins Schwärmen und spricht von einer «unfassbaren Erfolgsgeschichte».

Reif geht noch weiter: «Wenn Sie mir vor ein paar Jahren gesagt hätten, Union spielt Champions League, ich hätte sie wirklich ins Irrenhaus transportieren lassen.»

Ob Urs Fischer auch in einem absoluten Topverein Erfolg hätte, das sei zwar eine gute Frage, meint Reif, doch die stelle sich gar nicht – und die dürfe man auch dem Trainer nicht stellen.

Viele Schweizer verfolgen regelmässig die Auftritte von Union Berlin, diesem sympathischen Verein, der 2019 in die 1. Bundesliga aufstieg und nun bereits im Konzert der ganz grossen mitmischt. In ihrem ersten Champions-League-Spiel überhaupt unterlagen die vom Schweizer gecoachten Berliner auswärts bei Real Madrid hauchdünn mit 0:1.

Am zweiten Spieltag treffen die Unioner nun im Heimspiel, das sie allerdings im Stadion von Stadtrivale Hertha BSC austragen müssen, auf Braga, das sein Startspiel gegen den italienischen Meister Napoli 1:2 verlor.

Auf die Frage, ob Union Berlin als Favorit ins Spiel geht, meint blue Sport Experte Marcel Reif: «Also Union ist sicher das Cinderella-Team in diesem Jahr insgesamt in Europa. Und die haben sich jetzt einen Kader für die Champions League zusammengebastelt, was nicht ohne Risiko ist, weil das ist nicht der Berliner Weg gewesen bisher.»

«Aber wenn Union in die Europa League kommen will, und nur darum kann es ja gehen in so einer Gruppe, dann müssen sie Braga schlagen.»» Marcel Reif blue Sport Experte

Reif nennt etwa namentlich Leonardo Bonucci, der nach Jahren als Leaderfigur bei Juventus Turin den Weg nach Berlin gefunden hat. «Also Union ist zu Hause gegen Braga Favorit, sie spielen allerdings im Olympiastadion und nicht bei sich zu Hause in ihrem Stadion An der Alten Försterei. Ich bin mal gespannt, was das ausmacht. Aber wenn Union in die Europa League kommen will, und nur darum kann es ja gehen in so einer Gruppe, dann müssen sie Braga schlagen.»

Die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.o.-Phase, für die Tabellendritten geht es in der Europa League weiter, während für die Gruppenletzten die europäische Saison endet.

Trainer Urs Fischer steht für Erfolg

Dass sich die Berliner in den letzten Jahren Schritt für Schritt den Spitzenteams angenähert haben, daran hat in der Person von Urs Fischer ein Schweizer grossen Anteil. Ist er ein Weltklasse-Trainer, der auch in einem noch grösseren Verein Erfolg hätte oder passt er einfach perfekt zu Union Berlin?

Eine Frage, die Marcel Reif ausführlichst beantwortet und dabei seiner grossen Bewunderung Ausdruck verleiht: «Also Urs Fischer habe ich schon als grossartigen Trainer kennengelernt in seiner Basler Zeit. Nur schon, wie er sich als Zürcher den Respekt der Basler Ultras erobert hat, das allein spricht für jemanden.»

Und erfolgreich, das war Urs Fischer noch dazu. Dennoch musste er den Verein nach dem Gewinn des Doubles in der Saison 2016/17 – bereits im Jahr davor führte er den FCB zum Meistertitel – verlassen. Insgesamt stand er in 102 Spielen an der Seitenlinie und sein Punkteschnitt von 2,19 ist ein Top-Wert. Doch der damals neu installierten Vereinsführung war das nicht genug, längst hatte man sich in Basel daran gewöhnt, Jahr für Jahr den Meistertitel zu gewinnen – ja, es waren andere Zeiten als heute.

«Wenn Sie mir vor ein paar Jahren gesagt hätten, Union spielt Champions League, ich hätte sie wirklich ins Irrenhaus transportieren lassen.» Marcel Reif blue Sport Experte

Und so übernahm Urs Fischer ein Jahr nach seinem ungewollten Abgang in Basel den Trainerposten beim 1. FC Union Berlin, der damals noch in der 2. Bundesliga spielte und die Vorsaison im 8. Rang beendete. Schon in seiner ersten Saison führt Fischer den Kultverein in die Bundesliga und wird seither verehrt. «Was er bei Union hingelegt hat, ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Wenn Sie mir vor ein paar Jahren gesagt hätten, Union spielt Champions League, ich hätte sie wirklich ins Irrenhaus transportieren lassen», fasst es Marcel Reif zusammen.

Aber was zeichnet den Schweizer Trainer aus? «Urs Fischer ist ein grossartiger Typ, unaufgeregt, macht nie Zirkus, macht nichts auf eigene Rechnung, stellt sich nicht in den Mittelpunkt.» Ein «Wunderknabe» sei er, findet Reif. Ob Urs Fischer auch anderswo funktionieren würde, das sei eine gute Frage. «Nur die stellt sich nicht, weil die dürfen Sie auch ihm nicht stellen. Er hat auch gar keine Ambitionen, Real Madrid zu trainieren. Der sagt: 'Da, wo ich bin, ist es prima'.»

Reif weiter: «Also das ist ein erwachsener Mann, der weiss, was er kann, der weiss aber auch, wo seine Grenzen sind und was er sich antun will. Und ob er Lust hätte, überhaupt mit solchen Superstars zu arbeiten, wage ich zu bezweifeln. Das ist der richtige Mann am richtigen Ort. Dass er interessant ist für viele, viele andere Klubs, das ist unstrittig. Wer solche Erfolge vorzuweisen hat, der hat ja was auf der Naht. Aber ich glaube, die Erfolgsgeschichte ist noch nicht zu Ende erzählt bei Union.»

Ein Sieg wäre Balsam für die Berliner Seele

Der Start in die Saison 2023/24 verlief bislang harzig. Zwar startete Union Berlin mit einem 4:0-Sieg im DFB-Pokal gefolgt von zwei 4:1-Siegen in der Bundesliga gegen Mainz und Darmstadt 98 furios in die Saison, doch seither hat es nur noch Niederlagen abgesetzt – vier in der Bundesliga und eine zum Champions-League-Auftakt in Madrid. Ein Erfolgserlebnis in der Champions League gegen Braga könnte da für vieles entschädigen, denn in Berlin lechzen sie nach weiteren Fischer-Märchen. Ob bereits am Dienstagabend das nächste Erfolgs-Kapitel geschrieben wird?

blue Sport überträgt alle Partien der Champions League live – die Partie zwischen Union Berlin und dem SC Braga wird um 18.45 Uhr angepfiffen.

