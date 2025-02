Thomas Müller wurde mit seinem Mini-Einsatz gegen Celtic Glasgow unter Wert behandelt, findet Lothar Matthäus. Sven Hoppe/dpa

Beim 1:1 gegen Celtic Glasgow spielt Bayern-Star Thomas Müller quasi keine Rolle. Er wurde erst wenige Sekunden vor Schluss eingewechselt. Lothar Matthäus findet das nicht nachvollziehbar.

DPA, S. Battistuzzi dpa

Der kurze Champions-League-Einsatz von Bayern-Star Thomas Müller im Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow (1:1) hat Lothar Matthäus nach eigenen Worten «schockiert». «Das ist eine Demütigung. Das hat mich traurig gemacht und es tut mir leid für ihn», sagte der Sky-Experte.

Gegen die Schotten war Müller erst in der 95. Minute für Jamal Musiala eingewechselt worden. Sein Einsatz auf dem Platz dauerte laut Sky Sport nur 24 Sekunden. Der FC Bayern hatte sich beim Remis gegen den schottischen Meister erst durch ein spätes Tor von Alphonso Davies in der Nachspielzeit ins Achtelfinale der Königsklasse gerettet. Das Hinspiel in Glasgow hatten die Münchner mit 2:1 gewonnen.

Eine solche Behandlung müsse sich Müller nicht gefallen lassen, betonte Matthäus. «Er ist einer der grössten und erfolgreichsten Spieler aller Zeiten. Also für die paar Sekunden kann der Trainer einen anderen Spieler nehmen.»

Müllers Vertrag in München läuft zum Ende der Saison aus. Ob es eine Verlängerung gibt, ist noch offen. «Wenn das die Perspektive für die Zukunft ist, dann sollte er etwas anderes machen», riet Matthäus. Er selbst wäre sich an Müllers Stelle «blöd vorgekommen».

Holt Müller bald Messi ein?

Auf der anderen Seite hat Müller seine Anzahl Einsätze in der Königsklasse mit seinem Mini-Einsatz auf 160 hinaufschrauben können. Damit liegt er nur noch 3 Partien hinter dem drittplatzierten Lionel Messi (163 CL-Einsätze; Barcelona 149, PSG 14).

Zu Iker Casillas (177 CL-Einsätze; Real 150, Porto 27) und Cristiano Ronaldo (183 CL-Einsätze; Real 101, Juve 23, Man Utd 59) klafft hingegen eine Lücke, die schwierig aufzuholen wird. Immerhin hat kein Spieler so viele Partien für einen Klub absolviert wie Müller.

Unrealistisch ist dafür, dass die treue Bayern-Legende seine Position in der ewigen Torschützenliste ausbauen kann. Mit 56 Treffern befindet sich Müller gemeinsam mit Ruud van Nistelrooy auf Platz 6. Vor ihm liegt der frühere Real-Star Raul mit 71 Toren.

Die Rekordtorjäger in der Champions League

Die Champions-League-Rekordtorjäger 1. Cristiano Ronaldo: 140 Tore. Klubs: Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin. Bild: Keystone 2. Lionel Messi: 129 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona. Bild: Getty 3. Robert Lewandowski: 103 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Bayern München, Borussia Dortmund. Bild: KEYSTONE 4. Karim Benzema: 90 Tore. Klubs: Al-Ittihad, Real Madrid, Olympique Lyon. Bild: Keystone 5. Raúl González Blanco: 71 Tore. Klubs: FC Schalke, Real Madrid. Bild: Keystone 6. Thomas Müller: 56 Tore. Klub: FC Bayern München. Bild: Getty 6. Ruud van Nistelrooy: 56 Tore. Klubs: Real Madrid, Manchester United, PSV Eindhoven. Bild: Keystone 8. Kylian Mbappé: 54 Tore. Klubs: Real Madrid, Paris Saint-Germain, AS Monaco. Bild: Piotr Nowak/PAP/dpa 9. Thierry Henry: 50 Tore. Klubs: FC Barcelona, FC Arsenal, AS Monaco, FC Arsenal. Bild: Keystone 10. Zlatan Ibrahimovic: 48 Tore. Klubs: Milan, Manchester United (Anm.d.R.: kein Tor), Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin, Ajax Amsterdam. Bild: Getty 10. Andriy Shevchenko: 48 Tore. Klubs: Dynamo Kiew, Chelsea, AC Milan. Bild: Keystone 12. Erling Haaland: 49 Tore. Klubs: Manchester City, Borussia Dortmund, Salzburg. 12. Mohamed Salah: 47 Tore. Klubs: Liverpool, AS Rom, Chelsea, FC Basel. Bild: Getty 14. Filippo Inzaghi: 46 Tore. Klubs: AC MIlan, Juventus Turin. Bild: Keystone 15. Didier Drogba: 44 Tore. Klubs: Galatasaray, Chelsea, Marseille. Bild: Keystone 16. Neymar: 43 Tore. Klubs: Paris Saint-Germain, FC Barcelona. Bild: Keystone 17. Antoine Griezmann: 42 Tore. Atlético Madrid, Barcelona. Bild: Getty 17. Alessandro Del Piero: 42 Tore. Klub: Juventus Turin. Bild: Keystone 19. Sergio Agüero: 41 Tore. Klubs: FC Barcelona (Anm.d.R.: kein Tor), Manchester City, Atlético Madrid. Bild: Keystone 20. Harry Kane: 36 Tore. Klubs: Bayern München, Tottenham. Bild: Imago 20. Edinson Cavani: 35 Tore. Klubs: Manchester United, Paris Saint-Germain, Napoli. Bild: Keystone 22. Fernando Morientes: 33 Tore. Klubs: Marseille (Anm.d.R.: kein Tor), Valencia, Liverpool, Real Madrid, AS Monaco. Bild: Keystone 23. Arjen Robben: 31 Tore. Klubs: Bayern München, Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven. Bild: Keystone 24. Kakà: 30 Tore. Klubs: Real Madrid, AC Milan. Bild: Keystone 24. Wayne Rooney: 30 Tore. Klub: Manchester United. Bild: Keystone 24. Samuel Eto'o: 30 Tore. Chelsea, Inter, Barcelona, Mallorca. Bild: Keystone