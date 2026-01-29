Benfica – Real Madrid 4:2 UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26 28.01.2026

Kylian Mbappé trifft gegen Benfica doppelt, trotzdem ist der Superstar alles andere als glücklich. Denn in Lissabon setzt es am Mittwochabend eine folgenschwere Niederlage ab.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid verliert auswärts gegen Benfica Lissabon 2:4 und fällt am letzten Spieltag der Ligaphase aus den Top 8.

Doppeltorschütze Kylian Mbappé geht nach der Pleite hart ins Gericht mit seinem Team.

Nun muss Real in den Playoffs ran (17./18. und 24./25. Februar). Die möglichen Gegner dort sind das norwegische Sensationsteam Bodø/Glimt – oder erneut Benfica Lissabon! Mehr anzeigen

Alleine in den letzten drei Champions-League-Spielen hat Mbappé 8 Tore erzielt, insgesamt sind es in der Saison 2025/26 bereits deren 13. Erster Verfolger in der Torjäger-Rangliste ist Bayern-Star Harry Kane mit 8 Treffern, gefolgt von ManCity-Tormaschine Erling Braut Haaland (7).

Man könnte nun meinen, dass der Franzose Grund zur Freude hat, doch das Gegenteil ist der Fall. Real Madrid verliert am letzten Spieltag der Ligaphase 2:4 gegen Benfica Lissabon, fällt aus den Top 8 und muss deshalb eine Extrarunde drehen, um die Achtelfinals der Champions League doch noch zu erreichen.

«Wir haben furchtbar gespielt», sagt der komplett bediente Mbappé nach dem Spiel. «Uns fehlt ein bisschen von allem. Ich will nicht sagen, dass es nur ein Einstellungsproblem oder ein rein fussballerisches Problem ist. Ich denke, es ist ein allgemeines Problem, und in der Champions League zählt jedes Detail.»

Mbappé: «Ein Problem, das wir lösen müssen»

Und der Franzose poltert weiter: «Ich habe keine Erklärung dafür. Was wir heute gesehen haben, ist nicht normal. Wir wollten unter die Top 8, um die beiden Playoff-Matches zu verhindern. Wir wollten den Februar nutzen, um uns zu verbessern, aber wir haben unsere aktuelle Platzierung verdient. Das schmerzt.»

Es fehle ihnen an Konstanz und das sei «ein Problem, das wir lösen müssen». In der Schlussphase beim Stand von 2:3 hätte Real ein Treffer gereicht, um doch noch in die Top 8 vorzustossen. «In dieser Situation fehlt es uns an Engagement und Kreativität, um noch Chancen auf den Ausgleich zu kreieren.»

Quasi mit dem Schlusspfiff schlägt es stattdessen hinten nochmals ein. Benfica-Torhüter Anatoliy Trubin köpft zum 4:2-Endstand ein und führt sein Team so in die Playoffs. «Dieses letzte Gegentor ist eine Schande für uns», ärgert sich Mbappé.

