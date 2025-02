Real Madrid, PSV Eindhoven, PSG und Dortmund komplettieren die Achtelfinals der Champions League. Hier sind ausgewählte Perlen des Abends.

City bleibt nichts erspart

Manchester City muss auswärts gegen Real Madrid einen Rückstand wettmachen, das Hinspiel haben die Skyblues 2:3 verloren. Doch die Mission Aufholjagd missrät komplett. Bereits in der 4. Minute trifft Kylian Mbappé zum 1:0 und vier Minuten später muss Pep Guardiola bereits einen ersten Wechsel vollziehen: Verteidiger John Stones verletzt sich wie aus heiterem Himmel. Besser wird es an diesem Abend nicht mehr …

8. Minute: Verletzungspech bei City – Stones muss früh vom Platz 19.02.2025

«Das ist nicht jugendfrei»

Es ist der grosse Abend des Kylian Mbappé, der mit seinem Hattrick ManCity im Alleingang aus der Champions League kegelt. blue Sport Kommentator Marko Vucur ist schon nach dem zweiten Treffer des Franzosen hell begeistert. Ton einschalten und geniessen!

33. Minute: Mbappé tanzt die City-Abwehr aus und baut die Real-Führung aus 19.02.2025

Diese Grätsche ist ein Gedicht

In der 36. Minute stoppt Real-Eigengewächs Asencio seinen Gegenspieler mit einer magistralen Grätsche. Er feiert die Aktion, wie andere ihre Tore jubeln. Recht hat er, denn das war richtig stark.

36. Minute: Asencio packt die Grätsche aus – und feiert sich selbst 19.02.2025

Was, wenn …?

PSG-Captain Marquinhos klärt nach 12 Minuten auf der Linie und verhindert so eine frühe Führung von Stade Brest. Wer weiss, was passiert wäre, wenn der Brasilianer nicht dort steht und das Team von Edimilson Fernandes früh in Führung geht. Werden die Pariser dann noch einmal nervös, obschon sie das Hinspiel 3:0 gewonnen haben? Wir wissen es nicht. Was danach passiert, ist eindrücklich. PSG prügelt Stade Brest aus dem Stadion und gewinnt mit 7:0, wobei sich sieben verschiedene Spieler in der Torschützenliste eintragen.

PSG-Captain Marquinhos klärt auf der Linie 19.02.2025

Flamingo stutzt Juve die Flügel

Juventus Turin reist mit einer 2:1-Führung im Gepäck nach Eindhoven. Die Heimreise bestreiten sie mit leeren Koffern, denn ausgerechnet ein Mann namens Flamingo stutzt Juventus Turin in der Verlängerung die Flügel. Hier siehst du den alles entscheidenden Treffer. Am Vorabend schieden bereits Atalanta Bergamo und AC Milan aus der Champions League aus.