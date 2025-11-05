  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Verletzungspech bei Paris Saint-Germain Mehrwöchige Pause für Dembélé, Hakimi und Nuno Mendes

SDA

5.11.2025 - 17:59

Ballon d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé (Bildmitte) kehrte erst gerade von einer Verletzungspause zurück
Ballon d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé (Bildmitte) kehrte erst gerade von einer Verletzungspause zurück
Keystone

Paris Saint-Germain muss in den nächsten Wochen auf Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi und Nuno Mendes verzichten.

Keystone-SDA

05.11.2025, 17:59

05.11.2025, 22:04

Das Trio verletzte sich am Dienstag bei der 1:2-Heimniederlage des Titelverteidigers in der Champions League gegen Bayern München.

Nur eine Woche nach seinem ersten Startelfeinsatz seit seiner Rückkehr von einer Verletzung erlitt der französische Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé eine Verletzung der linken Wade und wird laut Vereinsangaben «in den kommenden Wochen behandelt».

Der marokkanische Rechtsverteidiger Achraf Hakimi zog sich nach einem überharten Tackling von Luis Diaz eine schwere Verstauchung des linken Sprunggelenks zu. Auch der portugiesische Linksverteidiger Nuno Mendes fällt wegen einer Verstauchung des linken Knies für mehrere Wochen aus.

Das könnte dich auch interessieren

PSG – Bayern 1:2

PSG – Bayern 1:2

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Meistgelesen

Paar hat Sex im Auto – bei 140 km/h
Oberstes US-Gericht zeigt sich bei Trump-Zöllen skeptisch
Die schwarzgelbe Hoffnung ist zurück – Waldemar Anton verkürzt für den BVB
Trump will sich nach Mamdani-Wahlsieg um New York «kümmern»
Glückspilz knackt 41-Millionen-Jackpot

Videos aus dem Ressort

Pafos – Villarreal 1:0

Pafos – Villarreal 1:0

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Qarabag – Chelsea 2:2

Qarabag – Chelsea 2:2

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

05.11.2025

Humm zum neuen Nati-Trainer: «Sicher jemand, der gut mit den jungen Spielerinnen arbeiten kann»

Humm zum neuen Nati-Trainer: «Sicher jemand, der gut mit den jungen Spielerinnen arbeiten kann»

05.11.2025

Pafos – Villarreal 1:0

Pafos – Villarreal 1:0

Qarabag – Chelsea 2:2

Qarabag – Chelsea 2:2

Humm zum neuen Nati-Trainer: «Sicher jemand, der gut mit den jungen Spielerinnen arbeiten kann»

Humm zum neuen Nati-Trainer: «Sicher jemand, der gut mit den jungen Spielerinnen arbeiten kann»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Glauben Sie, das sei fair?». Das sagt Cristiano Ronaldo über sein Karriereende, Messi und den WM-Titel

«Glauben Sie, das sei fair?»Das sagt Cristiano Ronaldo über sein Karriereende, Messi und den WM-Titel

Fassnacht und Aebischer zurück. Auf diese Stars setzt Nati-Coach Yakin für den Showdown in der WM-Quali

Fassnacht und Aebischer zurückAuf diese Stars setzt Nati-Coach Yakin für den Showdown in der WM-Quali

U17-WM. Nati schlägt die Elfenbeinküste gleich mit 4:1

U17-WMNati schlägt die Elfenbeinküste gleich mit 4:1