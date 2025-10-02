«Man muss Yamal für diese Unsportlichkeit richtig in den Senkel stellen»

Urs Meier, hätte PSG-Star Mendes hier vom Platz fliegen müssen? 01.10.2025

PSG-Verteidiger Nuno Mendes hat gegen Barcelona Glück, dass er nach einem Foul gegen Lamine Yamal nicht vom Platz fliegt. Schiri-Experte Urs Meier erklärt, wieso ihn aber auch das Verhalten des Barça-Stars stört.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Titelverteidiger PSG weist den FC Barcelona am zweiten Spieltag der Champions League in die Schranken und feiert trotz Rückstand einen 2:1-Auswärtssieg.

PSG hat Glück, dass Verteidiger Nuno Mendes nach einer gespielten Stunde nicht mit Gelb-Rot vom Platz fliegt.

Schiedsrichter Urs Meier erklärt, warum ihn nicht nur die ausbleibende zweite Verwarnung gegen Mendes, sondern auch das Verhalten von Yamal stört.

Eine Stunde ist im Champions-League-Kracher zwischen Barcelona und Titelverteidiger PSG gespielt, als Lamine Yamal seine Gegenspieler einmal mehr vor Probleme stellt. Der 18-jährige Dribbelkünstler kann von PSG-Verteidiger Nuno Mendes knapp vor dem Strafraum gerade noch gestoppt werden – allerdings nur regelwidrig.

Kaum ist der Foulpfiff ertönt, verlangen Yamal und die Katalanen sofort eine Gelbe Karte. Denn: Mendes ist zu diesem Zeitpunkt schon verwarnt. Schiedsrichter Michael Oliver allerdings winkt ab und belässt es beim Freistoss. Zurecht?

«Wäre es ein anderer Spieler gewesen, hätte er die Gelbe wahrscheinlich gegeben. Er wollte 11 gegen 11 fertig spielen», sagt Schiri-Experte Urs Meier und fügt an: «Es ist natürlich eine Gelbe Karte. Die wollte er nicht geben. Das sollte man nicht tun.»

Meier kritisiert Yamals «Unsportlichkeit»

Allerdings stört sich Meier nicht nur an der ausbleibenden Verwarnung, sondern auch an Yamal, der unmittelbar nach dem Foul vehement die Gelb-Rote Karte gegen Mendes verlangt. «Das hat er schon in der ersten Halbzeit gemacht. Er fordert die Karte. Man hatte die Regel: Wer sie fordert, bekommt sie. Aber die Schiedsrichter setzen sie leider nicht mehr durch», erklärt Meier.

Doch für den langjährigen Spitzenschiedsrichter gehört ein solches Verhalten bestraft: «Es ist eine Unsportlichkeit. Da muss der Schiedsrichter den Spieler beim ersten Mal richtig in den Senkel stellen. Und wenn er es beim zweiten Mal wieder macht, dann gib ihm die Gelbe Karte.»

Die Highlights der Partie

Barcelona – PSG 1:2 UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26 01.10.2025

