Schiri-Experte Meier kritisiert Barça-Star «Man muss Yamal für diese Unsportlichkeit richtig in den Senkel stellen»

Luca Betschart

2.10.2025

Urs Meier, hätte PSG-Star Mendes hier vom Platz fliegen müssen?

Urs Meier, hätte PSG-Star Mendes hier vom Platz fliegen müssen?

01.10.2025

PSG-Verteidiger Nuno Mendes hat gegen Barcelona Glück, dass er nach einem Foul gegen Lamine Yamal nicht vom Platz fliegt. Schiri-Experte Urs Meier erklärt, wieso ihn aber auch das Verhalten des Barça-Stars stört.

Luca Betschart

02.10.2025, 09:57

02.10.2025, 10:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Titelverteidiger PSG weist den FC Barcelona am zweiten Spieltag der Champions League in die Schranken und feiert trotz Rückstand einen 2:1-Auswärtssieg.
  • PSG hat Glück, dass Verteidiger Nuno Mendes nach einer gespielten Stunde nicht mit Gelb-Rot vom Platz fliegt.
  • Schiedsrichter Urs Meier erklärt, warum ihn nicht nur die ausbleibende zweite Verwarnung gegen Mendes, sondern auch das Verhalten von Yamal stört.
Mehr anzeigen

Eine Stunde ist im Champions-League-Kracher zwischen Barcelona und Titelverteidiger PSG gespielt, als Lamine Yamal seine Gegenspieler einmal mehr vor Probleme stellt. Der 18-jährige Dribbelkünstler kann von PSG-Verteidiger Nuno Mendes knapp vor dem Strafraum gerade noch gestoppt werden – allerdings nur regelwidrig.

Irrer Siegtreffer im Video. PSG dreht Spiel in Barcelona und gewinnt dank Ramos in der 90. Minute

Irrer Siegtreffer im VideoPSG dreht Spiel in Barcelona und gewinnt dank Ramos in der 90. Minute

Kaum ist der Foulpfiff ertönt, verlangen Yamal und die Katalanen sofort eine Gelbe Karte. Denn: Mendes ist zu diesem Zeitpunkt schon verwarnt. Schiedsrichter Michael Oliver allerdings winkt ab und belässt es beim Freistoss. Zurecht?

«Wäre es ein anderer Spieler gewesen, hätte er die Gelbe wahrscheinlich gegeben. Er wollte 11 gegen 11 fertig spielen», sagt Schiri-Experte Urs Meier und fügt an: «Es ist natürlich eine Gelbe Karte. Die wollte er nicht geben. Das sollte man nicht tun.»

Meier kritisiert Yamals «Unsportlichkeit»

Allerdings stört sich Meier nicht nur an der ausbleibenden Verwarnung, sondern auch an Yamal, der unmittelbar nach dem Foul vehement die Gelb-Rote Karte gegen Mendes verlangt. «Das hat er schon in der ersten Halbzeit gemacht. Er fordert die Karte. Man hatte die Regel: Wer sie fordert, bekommt sie. Aber die Schiedsrichter setzen sie leider nicht mehr durch», erklärt Meier.

Doch für den langjährigen Spitzenschiedsrichter gehört ein solches Verhalten bestraft: «Es ist eine Unsportlichkeit. Da muss der Schiedsrichter den Spieler beim ersten Mal richtig in den Senkel stellen. Und wenn er es beim zweiten Mal wieder macht, dann gib ihm die Gelbe Karte.»

Alle Spiele, alle Tore. Klarer BVB-Erfolg trotz Slapstick-Gegentor ++ Juve und ManCity verspielen Sieg kurz vor Schluss

Alle Spiele, alle ToreKlarer BVB-Erfolg trotz Slapstick-Gegentor ++ Juve und ManCity verspielen Sieg kurz vor Schluss

Die Highlights der Partie

Barcelona – PSG 1:2

Barcelona – PSG 1:2

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

01.10.2025

Ter Stegen über WM 2026: «Der Austausch ist immer da»

Ter Stegen über WM 2026: «Der Austausch ist immer da»

Barcelona- und Deutschland-Goalie Marc-André ter Stegen spricht mit blue Sport über die aktuelle Situation mit seiner Verletzung und Blick auf die Weltmeisterschaft 2026.

01.10.2025

Kobel: «Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit dem Spiel»

Kobel: «Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit dem Spiel»

Gregor Kobel nach dem 4:1-Sieg gegen Athletic Club.

01.10.2025

