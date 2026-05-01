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PSG gegen Bayern souverän geleitet Meier lobt Schiedsrichter Schärer: «Jetzt gehört er zu den Besten in Europa»

Syl Battistuzzi

1.5.2026

Meier lobt Schiedsrichter Schärer: «Jetzt gehört er zu den Besten in Europa»

Meier lobt Schiedsrichter Schärer: «Jetzt gehört er zu den Besten in Europa»

30.04.2026

Beim 5:4 zwischen PSG und Bayern München steht ein Schweizer im Mittelpunkt: Schiedsrichter Sandro Schärer überzeugte mit einer souveränen Leistung und erntet viel Lob – auch von Ex-Top-Schiri Urs Meier.

Syl Battistuzzi

01.05.2026, 11:59

Geleitet wurde das irre 5:4-Spektakel zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München von Sandro Schärer. Und der Schweizer Schiedsrichter bekam viel Lob für seine Spielleitung. 

Auch Urs Meier ist froh, hat sein Landsmann für seine weitere berufliche Zukunft «einen Grundstein gelegt». Das gelte speziell für die kommende WM – für das Turnier im Sommer erhielt Schärer ein Aufgebot. «Wenn das Spiel nicht gut war, dann bleibt das irgendwie hängen – auch für die Weltmeisterschaft», hält der frühere Spitzen-Schiri fest. 

Ob Schärer nun gleich das Champions-League-Finale arbitriert? So schnell gehe das bei der UEFA nicht, dämpft Meier die Erwartungen. «Das muss nicht gerade sofort kommen, das kann auch in drei, vier, fünf Jahren passieren. Aber auf jeden Fall hat er einen riesigen Schritt gemacht in seiner Bekanntheit und vor allem mit seiner Qualität, dass er jetzt unter den Besten in Europa und von der Welt auftaucht», so der 67-Jährige.

 Sandro Schärer hatte bei PSG gegen Bayern alles im Griff.
 Sandro Schärer hatte bei PSG gegen Bayern alles im Griff.
KEYSTONE

Der fünfte Champions-League-Einsatz der Saison war das bislang grösste Spiel der Karriere des 37-jährigen Schwyzers. Schärer war von der ersten Minute «präsent und hat eine unglaublich tolle Körpersprache» gehabt, streicht Meier heraus. «Er ist klar gewesen und hat mit den Spielern kommuniziert. Er habe sofort ein Gefühl für das Spiel entwickelt. «Wo kann ich grosszügig sein, wo muss ich ein bisschen kleinlich sein?», führt Meier aus. Beim ersten Elfmeter habe Schärer sofort entschieden. «Schärer hat eine gute Position gehabt und nicht gezögert.» Das gebe für die Spieler und für das Umfeld Sicherheit, resümiert er.

Ganz anders habe sich der Unparteiische bei Atlético Madrid gegen Arsenal angestellt. Schiedsrichter Danny Makkelie habe einfach nur gepfiffen, statt Souveränität auszustrahlen, bemängelt Meier die Leistung des Holländers.

Umstrittene Penaltyszenen in Madrid. Harsche Schiri-Kritik von Urs Meier: «Warum pfeift so einer?!»

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Schweiz einst eine Schiri-Macht – Schnyder der nächste?

Schärer ist der erste Schweizer Unparteiische seit Massimo Busacca vor 16 Jahren, der es in die Elite des internationalen Schiedsrichterwesens geschafft hat. «Die Schweizer Schiedsrichter waren seit 1934 immer bei einer Weltmeisterschaft. In der Champions League waren wir lange nicht nur mit einem, sondern mit drei, vier, fünf Schiedsrichtern vertreten. In der Blütezeit waren von 30 europäischen Schiedsrichtern fünf aus der Schweiz», erläutert Meier.

Als man Massimo Busacca verloren habe, sei der Faden abgerissen. «Der Sandro hat ihn jetzt aufgenommen, nein, er hat ihn richtig in die Hand genommen und hat das Seil richtig gespannt», meint Meier und ergänzt: «Ich hoffe natürlich, dass nun auch andere die Möglichkeit bekommen, in der Champions League richtig für Furore zu sorgen.»

Meier nennt als Beispiel Urs Schnyder, der auch Qualitäten habe. Sein Fazit: «Für Schiedsrichter in der Schweiz ist es das Beste gewesen, was hätte passieren können.»

So lässt es Top-Schiri Urs Schnyder auf der Bühne krachen

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Urs Schnyder ist einer der besten Schweizer Schiedsrichter, pfeift in der Champions League – und rockt in der Freizeit auf der Bühne. blue Sport hat Schnyder bei einem Konzert besucht.

10.05.2025

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