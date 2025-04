Declan Rice im Zweikampf mit Kylian Mbappé. KEYSTONE

Kylian Mbappé fällt im Strafraum, der Pfiff ertönt, Sünder Declan Rice sieht Gelb. Dann schaut sich der Schiedsrichter die Aktion selbst an – und entscheidet sich um. Eine Szene, die im Studio von blue Sport hitzig diskutiert wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein möglicher Penalty für Real Madrid nach Halten von Declan Rice an Kylian Mbappé wird vom Schiedsrichter nach Video-Überprüfung zurückgenommen.

Die Szene sorgt für geteilte Meinungen im Champions-League-Studio. Während für Urs Meier Mbappé viel zu leicht abhebt, bewertet Mladen Petric die Umklammerung von Rice als sanktionswürdig.

Am Ende zieht Arsenal nach starker Leistung ins Halbfinale ein. Dort trifft das Team von Mikel Arteta auf Paris Saint-Germain. Mehr anzeigen

Nachdem Arsenal in der Startphase nach VAR-Intervention einen Penalty zugesprochen bekommt – und Bukayo Saka mit seinem Panenka-Versuch kläglich scheitert –, zeigt Schiedsrichter François Letexier in der 23. Minute im anderen Strafraum auf den Punkt. Der vermeintliche Sünder Declan Rice will es nicht wahrhaben: Bei einer Flanke umklammert der Arsenal-Captain Real-Star Kylian Mbappé ganz kurz, der Franzose lässt sich sofort fallen.

Der Elfmeter wird aber überprüft. Schliesslich geht der Referee raus und sieht sich die Szene selber an.

Nach langer, fünfminütiger Unterbrechung endlich der Entscheid: kein Strafstoss! Letexier nimmt die Entscheidung zurück, da das Halten offenbar doch nicht elfmeterwürdig war. Damit verfällt auch die Gelbe Karte von Rice. Der Mittelfeldspieler, der im Hinspiel mit zwei tollen Toren die Basis für den 3:0-Erfolg der Gunners legte, wäre damit im Halbfinal-Hinspiel gesperrt gewesen, darf nun aber doch mittun.

Petric sieht «klaren Penalty» – Meier: «War zu wenig»

Im Champions-League-Studio bei blue Sport gehen die Meinungen bei der Szene auseinander. «Für mich macht Mbappé zu viel alleine. Er sucht den Kontakt. Für mich war es richtig, dass es keinen Elfmeter gab. Das war einfach zu wenig», meint Schiri-Experte Urs Meier.

Mladen Petric sieht hingegen starke Parallelen zum Arsenal-Penalty: «Die Arme sind um Mbappé. In dem Moment kommst du nicht weg als Stürmer. In der Zeitlupe sieht man es gut. Für mich ist das ein klarer Penalty.»

«Ich bin nicht deiner Meinung», entgegnet Meier. Mbappé hebe doch absichtlich ab, so der 66-Jährige. Aber wo sind denn die Hände von Declan Rice, entgegnet Petric und betont: «Von mir aus kann er nachher noch sieben Pirouetten machen. Halten ist halten. Wie er fällt, spielt keine Rolle», findet der ehemalige Stürmer.

Am Ende wäre wohl auch mit einem verwandelten Penalty die Partie nicht anders ausgegangen: Zu schwach zeigten sich die Königlichen vor heimischem Publikum im Bernabeu, während sich die Arsenal-Profis mit einer reifen Leistung auch im Rückspiel den Sieg sicherten. Nun spielen die Gunners im Halbfinal gegen PSG.

Real Madrid – Arsenal 1:2 UEFA Champions League // Viertelfinal-Rückspiel // Saison 24/25 16.04.2025