Mit diesen unfassbaren Paraden rettet Yann Sommer Inter das Final-Ticket

RoThue

Wenn man Yann Sommer unser ex Nati Torhüter diese Saison nicht zum Torhüter des Jahres wählt, verstehe ich die Welt nicht mehr. Was er in den letzten Jahren in Basel, Gladbach, München und nun in Mailand leistet, ist einfach Weltklasse. Der beste Torhüter im fussballerischen Bereich, besser als die Torhüter in England, Deutschland. Wir dürfen stolz sein, einen Yann Sommer in unserer Nati gehabt zuhaben. Denn wir bilden seit Jahren hervorragende Torhüter aus uns Yann Sommer wurde zu einem Welttorhüter ausgebildet. Gratulation zur Finalteilnahme in München. In München dort kann Er nochmals zeigen was Sie an Ihm verloren haben. Bravo Yann einer aus Basel gratuliert