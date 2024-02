Mit dieser Aktion treibt Leipzig die Real-Stars zur Weissglut

Leipzig verärgert Real Madrid 13.02.2024

RB Leipzig sorgt mit einer unfairen Aktion für Kopfschütteln. Als Reals Brahim Diaz verletzt zu Boden geht, nutzen die Deutschen dies zu ihrem eigenen Vorteil und erzielen beinahe den Ausgleich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid gewinnt das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinal mit 1:0 gegen RB Leipzig.

Das goldene Tor erzielte Brahim Diaz. Nach 80 Minuten musste der Spanier einen Angriff verletzt abbrechen.

Statt das Spiel zu unterbrechen, spielte RB Leipzig schnell weiter und kam durch Benjamin Sesko beinahe zum Ausgleich. Mehr anzeigen

Was für eine miese Aktion von RB Leipzig gegen Real Madrid. Bei einem Real-Angriff geht Brahim Diaz – der per Traumtor das 1:0 erzielte – verletzt zu Boden. Ohne Gegnereinwirkung fasst sich der Stürmer an den Oberschenkel und humpelt über den Platz. Doch Leipzigs Amadou Haidara denkt nicht daran, den Ball ins Out zu spielen. Er will von der Situation profitieren und lanciert sofort den Konter. Haidara spielt in die Tiefe auf Sesko, der mit seinem Abschluss aus bester Position am starken Real-Goalie Anrij Lunin scheitert.

Die Real-Stars sind ausser sich vor Ärger. Vor allem Toni Kroos beklagt sich bei seinen deutschen Kollegen über die unfaire Aktion. Immerhin hat Sesko den Konter nicht zum 1:1 verwerten können – es hätte wohl noch zu langen Diskussionen geführt. Am Ende bleibt es beim 1:0 für Real Madrid. Das Rückspiel findet am 6. März im Santiago-Bernabéu statt.

Diaz bringt Real Madrid wunderschön in Führung 13.02.2024