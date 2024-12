Yann Sommer und Granit Xhaka standen in der A-Nati 83 Mal gemeinsam auf dem Platz. Bild: Keystone

205 Mal kämpften Granit Xhaka und Yann Sommer Seite an Seite um Punkte. Heute kommt es nun zu einer Premiere: Erstmals überhaupt stehen sich die beiden in einem Pflichtspiel gegenüber.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka trifft am Dienstag in der Champions League mit Bayer Leverkusen auf Yann Sommers Inter Mailand.

Eine Premiere: Bislang haben die beiden nur zusammen, aber noch nie gegeneinander gespielt.

Granit Xhaka hat mit keinem anderen Profi mehr Spiele bestritten als mit Yann Sommer. Umgekehrt gilt das nicht ganz: Sommer stand mit fünf Profis öfters auf dem Platz als mit Xhaka.

blue Sport zeigt alle Spiele der Champions League live. Mehr anzeigen

Bayer Leverkusen empfängt am Dienstag (21.00 Uhr live auf blue Sport) im Rahmen der Champions League Inter Mailand. Es ist das Kracher-Duell der 6. Runde, denn beide Teams stehen nach fünf von acht Gruppen-Spielen unter den besten 8 Teams und wären damit direkt fürs Achtelfinale qualifiziert.

Zur Erinnerung: Die Teams zwischen den Plätzen 9 und 24 müssen in die K.o.-Playoffs, wobei sich die Sieger der jeweiligen Duelle (Hin- und Rückspiel) ebenfalls für die Achtelfinals qualifizieren. Die Teams zwischen den Plätzen 25 und 36 verabschieden sich aus dem europäischen Geschäft.

Champions League und Co.: Das musst du über den neuen Modus wissen Alles neu, alles anders in der Europa-Cup-Saison 24/25. blue Sport bringt Licht ins Dunkle und erklärt dir den neuen Modus in 90 Sekunden. 02.09.2024

Leverkusen gegen Inter ist auch Xhaka gegen Sommer

Im Duell zwischen Bayer Leverkusen und Inter Mailand stehen auch zwei Schweizer auf dem Platz, die bei ihren Teams tragende Säulen sind. Xhaka zieht beim amtierenden deutschen Meister im Mittelfeld die Fäden, während Sommer bei Inter das Tor hütet. Letzterer erledigt seinen Job bislang in Perfektion, denn in den ersten fünf Spielen muss er den Ball nicht ein einziges Mal aus dem Tor fischen. Punkte gibt Inter einzig am 1. Spieltag bei der Nullnummer auswärts gegen Manchester City ab.

Verrückt ist auch, dass sich Granit Xhaka (32) und Yann Sommer (35) noch nie zuvor in einem Pflichtspiel gegenüberstanden. Dafür kämpften sie schon 205 Mal Seite an Seite: Beim FC Basel (41 – 1 davon in der U21) Borussia Mönchengladbach (76) und natürlich der Nationalmannschaft (88 – 5 davon in der U21).

Als Profis standen sie am 21. August 2010 im Dress des FC Basel erstmals gemeinsam auf dem Platz. Kurz darauf dann in der U21-Nati mit der sie später im Jahr den EM-Final erreichten und Spanien mit 0:2 unterlagen. Im vergangenen Sommer erreichten sie mit der A-Nati den EM-Viertelfinal, es war möglicherweise ihr letztes Spiel als Teamkollegen, denn Sommer trat nach der Euro aus der Nationalmannschaft zurück.

Auf das Wiedersehen am Dienstag werden sich die beiden mit Sicherheit freuen, wobei sie sicherlich nicht gewillt sind, Geschenke zu verteilen. Naja, vielleicht werden ja nach der Partie die Trikots getauscht. Und schaut man sich die bisherigen Resultate der beiden Teams an, so könnte man sich gut vorstellen, dass beide mit einem Punkt im Gepäck das Stadion verlassen.

Dass 205 gemeinsame Spiele eine echte Hausnummer sind, zeigt sich übrigens daran, dass Granit Xhaka mit keinem anderen Fussballer öfters auf dem Platz stand als mit Yann Sommer. Umgekehrt ist das nicht ganz so. Sommer bestritt am meisten Spiele an der Seite von Nico Elvedi (274), gefolgt von Lars Sindl, Patrick Herrmann (beide 235), Oscar Wendt (233), Christoph Kramer (207) und erst an sechster Stelle folgt Granit Xhaka (205).

Der Spielplan von Bayer Leverkusen Feyenoord – Leverkusen 0:4

Leverkusen – AC Milan 1:0

Stade Brest – Leverkusen 1:1

Liverpool – Leverkusen 4:0

Leverkusen – RB Salzburg 5:0

Leverkusen – Inter Mailand (10. Dezember)

Atlético Madrid – Leverkusen (21. Januar 2025)

Leverkusen – Sparta Prag (29. Januar 2025) Mehr anzeigen

Der Spielplan von Inter Mailand Manchester City – Inter 0:0

Inter – Roter Stern 4:0

YB – Inter 0:1

Inter – Arsenal 1:0

Inter – RB Leipzig 1:0

Leverkusen – Inter (10. Dezember)

Sparta Prag – Inter (22. Januar 2025)

Inter – Monaco (29. Januar 2025) Mehr anzeigen