  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mit Rückenwind nach London Dortmund jagt Achtelfinal-Ticket: «Wir wollen dieses Endspiel gegen Inter»

dpa

20.1.2026 - 15:15

Gregor Kobel und Dortmund peilen in der Champions League die direkte Qualifikation für den Achtelfinal an.
Gregor Kobel und Dortmund peilen in der Champions League die direkte Qualifikation für den Achtelfinal an.
Bild: Keystone

Für den direkten Achtelfinaleinzug braucht Dortmund auswärts gegen Tottenham wohl einen Sieg. Die Champions League ist nicht nur finanziell wichtig. Der Gegner ist angeschlagen.

DPA

20.01.2026, 15:15

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund
Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

Di 20.01. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

Mit tv.blue.ch mieten

Mit dem Schwung des Last-Minute-Siegs gegen den FC St. Pauli will Borussia Dortmund Richtung Achtelfinale der Champions League stürmen. «Wir fliegen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes mit Rückenwind nach London», sagte Geschäftsführer Lars Ricken am Dortmunder Flughafen. «Wir wollen dieses Endspiel gegen Inter haben!»

Der Plan des 49-Jährigen ist klar: Erst bei Tottenham Hotspur gewinnen (Dienstag, 21.00 Uhr) und dann nächste Woche im heimischen Fussballtempel gegen Inter Mailand den direkten Achtelfinaleinzug klarmachen.

Gute Ausgangslage

Bei noch zwei ausstehenden Spielen und elf Punkten hat der BVB alle Chancen. In der vergangenen Saison, als erstmals im neuen Ligasystem gespielt wurde, brauchte man 16 Punkte für die direkte Achtelfinal-Qualifikation. Der FC Brügge auf dem 24. Platz, der als Letztes noch zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt, hatte nach acht Spielen so viele Zähler, wie der BVB jetzt hat.

In der britischen Hauptstadt trifft die Borussia auf einen punktgleichen, aber auch stark angeschlagenen Gegner. In europäischen Wettbewerben sind die Spurs zu Hause zwar eine Macht. Die aktuelle Verfassung spricht jedoch klar für den BVB – allen Debatten um spielerische Mängel zum Trotz.

Tottenham-Trainer unter Druck

Mit einem Remis und zwei Siegen ist die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ergebnistechnisch gut ins neue Jahr gestartet, hat Platz zwei in der Bundesliga gefestigt. Tottenham hinkt den eigenen Ansprüchen in der Premier League dagegen wie schon in der vergangenen Spielzeit weit hinterher.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Frank hat fünf Pflichtpartien in Serie nicht gewonnen, ist im FA Cup rausgeflogen. Ricken warnte trotzdem: «Wenn irgendjemand glaubt, es wäre jetzt mit weniger als 100 Prozent möglich, dem muss ich leider sagen: Das wird nicht passieren.»

Tottenham machte am Samstag quasi die BVB-Erfahrung im negativen Sinne. Während der Revierclub durch Emre Cans Elfmetertor in der 96. Minute noch gewann, verloren die Spurs das Stadtduell gegen West Ham durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit. Die Stimmung unter den Fans ist aufgeheizt. Trainer Frank muss Medienberichten zufolge um seinen Job beim Europa-League-Sieger bangen.

Besondere Bedeutung der Champions League

Derartige Sorgen hat Kovac in Dortmund nicht. Mit dem 54-Jährigen an der Seitenlinie punktet der BVB zuverlässig. Für Kritik sorgte zuletzt allerdings immer wieder die B-Note. Dortmund dominierte seine Gegner nicht und liess es an Kreativität im Spiel nach vorne vermissen. Solange die Borussia weiter ein Tor mehr als der Gegner schiesst, lässt sich das verschmerzen. Die Stimmung könnte jedoch schnell kippen.

Weil die Borussia im Pokal bereits ausgeschieden und in der Liga angesichts der Überlegenheit des FC Bayern nur noch die erneute Qualifikation für die Königsklasse als Ziel realistisch ist, kommt dem wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb eine besondere Bedeutung zu. Ein Weiterkommen in der Champions League ist nicht nur finanziell wichtig. Die Königsklasse bietet auch die einzige verbliebene Chance, aus dieser Saison noch eine ganz besondere zu machen.

Das könnte dich auch interessieren

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Von Füllkrug über Endrick bis zu Semenyo. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im internationalen Fussball.

07.01.2026

Akanji: «Arsenal ist nicht das beste Team von Europa»

Akanji: «Arsenal ist nicht das beste Team von Europa»

20.01.2026

Meistgelesen

Gavin Newsom nennt Europas Regierungschefs «erbärmlich» +++ Trudeau taucht mit Katy Perry auf
Wer bei Trumps neuem Club der Diplomaten mitmachen will, zahlt eine Milliarde Dollar
Jauch: «Der Verantwortliche wurde entlassen»
Hochzeits-Eklat und Instagram-Abrechnung – so titeln britische Medien zum Beckham-Streit
Brignone bricht nach Traum-Comeback in Tränen aus

Mehr aus dem Ressort

Champions League im Stream. Beendet Kairat Brügges Träume vom Einzug in die K.o.-Phase?

Champions League im StreamBeendet Kairat Brügges Träume vom Einzug in die K.o.-Phase?

«Es wäre unglaublich schön». Der FCB ist heiss auf Yann Sommer – aber ist ein Transfer überhaupt realistisch?

«Es wäre unglaublich schön»Der FCB ist heiss auf Yann Sommer – aber ist ein Transfer überhaupt realistisch?

Wettbewerb. Sei dabei an der VIP Champions Night von blue Sport

WettbewerbSei dabei an der VIP Champions Night von blue Sport

Madrid findet nicht aus der Krise. Steht Alonso bei Real vor dem Aus? Petric: «Ich würde an ihm festhalten»

Madrid findet nicht aus der KriseSteht Alonso bei Real vor dem Aus? Petric: «Ich würde an ihm festhalten»

Szenen des Abends. Barreiros Kunststück, ein unbestrafter Goalie-Patzer und der Haaland-Volltreffer

Szenen des AbendsBarreiros Kunststück, ein unbestrafter Goalie-Patzer und der Haaland-Volltreffer