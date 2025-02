Zakaria ärgert sich: «Normalerweise müsste Benfica die Rote Karte haben» Denis Zakaria erklärt die 0:1-Heimniederlage im Playoff-Hinspiel gegen Benfica Lissabon im Interview mit blue Sport. 13.02.2025

Eine Heimpleite, ein harter Schiri-Entscheid und für das Rückspiel gesperrt – Denis Zakaria erlebt mit der AS Monaco ein bitteres Playoff-Hinspiel. Entsprechend gross ist der Frust nach dem Schlusspfiff.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die AS Monaco muss sich im Hinspiel der Champions-League-Playoffs gegen Benfica Lissabon knapp geschlagen geben und steht vor dem Rückspiel mit dem Rücken zur Wand.

Die Monegassen hadern mit einem harten Platzverweis gegen Al Musrati, der Gelb-Rot sieht, weil er eine Verwarnung gegen einen Gegenspieler fordert.

Neben Musrati fehlt im Rückspiel auch Denis Zakaria. Der Captain ist wegen einer Gelben Karte in der Nachspielzeit gesperrt. Mehr anzeigen

Zur Pause des Playoff-Hinspiels in der Champions League ist die Welt der AS Monaco noch in Ordnung. Das Führungstor will in den ersten 45 Minuten zwar nicht gelingen, die Monegassen bestimmen gegen Benfica Lissabon aber über weite Strecken das Geschehen.

Der Start in die zweite Hälfte misslingt dann aber komplett. Zuerst trifft Evangelos Pavlidis in der 48. Minute zur Benfica-Führung, nur vier Minuten später fliegt Monacos Al Musrati vom Platz – weil der 28-Jährige nach einem Foul an Teamkollege Breel Embolo eine Verwarnung gegen Benficas Carreras fordert.

«Das hat uns weh getan»

«Sehr hart», sagt Zakaria über den Entscheid von Schiedsrichter Maurizio Mariani und fügt im Interview mit blue Sport an: «Normalerweise müsste Benfica diese Rote Karte haben. Ich denke, der Schiedsrichter hat ein Fehler gemacht. Das war keine zweite Gelbe Karte. Das hat uns weh getan.»

Ab da verkommt die Partie für Zakaria und sein Team zur Herkulesaufgabe, in Unterzahl gelingt in der Folge keine Reaktion mehr. Und als wäre das nicht genug, holt sich Zakaria in der Nachspielzeit noch eine Verwarnung ab und ist fürs Rückspiel damit gesperrt.

Was müssen seine Teamkollegen ohne ihren Captain besser machen? «Mehr Konstanz haben und so spielen, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben. Das war gut», sagt Zakaria und unterstreicht: «Leider haben wir das Spiel verloren. Aber es ist nur 0:1 – wir können in Lissabon noch etwas machen.»

