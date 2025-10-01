  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Real-Garant trifft und trifft Mbappé nach Dreierpack: «Es hätten auch mehr sein können»

Redaktion blue Sport

1.10.2025 - 07:17

Kairat Almaty – Real Madrid 0:5

Kairat Almaty – Real Madrid 0:5

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

Reals Superstar Kylian Mbappé ist in seiner zweiten Saison nicht zu stoppen. Sein Trainer schwärmt, doch der Franzose ist längst nicht zufrieden.

DPA, Redaktion blue Sport

01.10.2025, 07:17

01.10.2025, 07:28

Mit seinen Champions-League-Toren 58 bis 60 hat Kylian Mbappé in der ewigen Torjägerliste Thomas Müller abgehängt, doch zufrieden ist der Superstar von Real Madrid noch lange nicht. «Ich will immer mehr», sagte der Franzose nach seinen drei Toren beim klaren 5:0 beim Champions-League-Neuling Qairat Almaty aus Kasachstan. «Es hätten auch mehr sein können. Ich werde daran arbeiten, noch effizienter zu sein.» Ex-Bayern-Profi Müller kommt auf 57 Treffer in der Champions League.

Fünf Tore in zwei Spielen in der Königsklasse, acht Treffer in sieben Partien in der spanischen Meisterschaft: Mbappé ist in seiner zweiten Saison in Madrid derzeit der Garant für Real. «Wir brauchen seine Qualität, um uns zu entfalten», erklärte Trainer Xabi Alonso und betonte: «Er ist in jedem Spiel entscheidend. Er ist vor dem Tor entscheidend, wir müssen mit ihm arbeiten, um ihm Chancen zu geben.»

33 Tore in 9 Spielen. Atlético schlägt Frankfurt 5:1 ++ Bayern demontiert Pafos ++ Galatasaray schockt Liverpool

33 Tore in 9 SpielenAtlético schlägt Frankfurt 5:1 ++ Bayern demontiert Pafos ++ Galatasaray schockt Liverpool

Alonso schwärmt von seinem Superstar

Auch wenn beim Champions-League-Rekordsieger in dieser Saison noch längst nicht alles rund läuft: auf Mbappé ist derzeit Verlass. «Er kann eine fantastische Saison abliefern», sagte Coach Alonso. «Im Moment bin ich sehr zufrieden mit ihm, weil er auch einen positiven Einfluss auf seine Teamkollegen hat.»

Mbappé steht mit seinen 60 Champions-League-Toren nun auf Rang sechs der ewigen Torjägerliste. Auf Rang fünf ist sein Vorgänger im Real-Trikot, der Spanier Raúl, mit 71 Treffern. An der Spitze steht Cristiano Ronaldo, der in der Königsklasse 140 Tore erzielt hat.

Das könnte dich auch interessieren

Galatasaray – Liverpool 1:0

Galatasaray – Liverpool 1:0

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

Atlético – Frankfurt 5:1

Atlético – Frankfurt 5:1

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

Inter – Slavia 3:0

Inter – Slavia 3:0

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

30.09.2025

Meistgelesen

Schweizerin (36) in Island attackiert – Täter auf der Flucht
Seit 06 Uhr geht bei der US-Regierung nichts mehr
Diese Änderungen für den Oktober musst du jetzt kennen
Gründer machen Carl Maschmeyer hässig – er verlässt das TV-Studio
Nach harscher Ansage von Günther Jauch muss Kandidatin die TV-Show verlassen

Mehr aus dem Ressort

Champions League. Sommer darf spielen und hält die Null – Inter lässt Slavia Prag keine Chance

Champions LeagueSommer darf spielen und hält die Null – Inter lässt Slavia Prag keine Chance

Highlights im Video. Real demontiert Kairat – Mbappé glänzt mit Hattrick

Highlights im VideoReal demontiert Kairat – Mbappé glänzt mit Hattrick

Champions League. Atalanta schafft gegen Brügge die Wende

Champions LeagueAtalanta schafft gegen Brügge die Wende

Kracher gegen Liverpool. Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Kracher gegen LiverpoolBlerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Joël Mall spielte beim CL-Neuling. «Pafos ist top aufgestellt, den Klub bringt man nicht mehr von der Fussball-Landkarte weg»

Joël Mall spielte beim CL-Neuling«Pafos ist top aufgestellt, den Klub bringt man nicht mehr von der Fussball-Landkarte weg»