So sieht der Champions-League-Baum in der K.o.-Phase aus. Bild: UEFA

Real Madrid erhält die Chance auf Revanche, Denis Zakaria und Philippe Köhn erwischen mit Monaco ein Hammerlos und Yann Sommer reist mit Inter Mailand nach Norwegen – so sehen die Playoff-Duelle in der Champions League aus.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Monaco mit den Schweizern Philipp Köhn und Denis Zakaria bekommt es in den Sechzehntelfinals der Champions League mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain zu tun. Dies ergab die Auslosung am Freitagmittag in Nyon. Mit dem Team aus der französischen Hauptstadt haben die Monegassen den wohl schwerstmöglichen Gegner zugelost erhalten. PSG muss wie schon im Vorjahr, als man das Aus in der Ligaphase nur knapp abwenden konnte, den Umweg über die Playoffs gehen.

Dem Titelverteidiger aus dem Weg ging Newcastle United. Die Engländer mit dem derzeit verletzten ehemaligen Schweizer Nationalspieler Fabian Schär haben mit Karabach Agdam ein vergleichsweise einfaches Los erhalten. Ebenfalls als Favorit auf den Einzug in die Achtelfinals gilt Inter Mailand mit Manuel Akanji und Yann Sommer. Der letztjährige Finalist bekommt es mit den Norwegern von Bodö/Glimt zu tun. Derweil umging Borussia Dortmund das innerdeutsche Duell gegen Bayer Leverkusen und trifft stattdessen auf den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo. Leverkusen misst sich mit Olympiakos Piräus.

In den Playoffs kommt es ausserdem zum Wiedersehen zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon. Der spanische Rekordsieger und der portugiesische Rekordmeister trafen erst am Mittwoch aufeinander, wobei Benfica durch ein Tor von Goalie Anatoli Trubin in letzter Sekunde den Vorstoss unter die Top 24 schaffte. Weiter treffen Galatasaray Istanbul und Juventus Turin sowie Brügge und Atlético Madrid aufeinander.

Bereits für die Achtelfinals qualifiziert sind Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lissabon und Manchester City.

Die Playoff-Duell in der Champions League Atalanta – Borussia Dortmund

Olympiakos – Bayer Leverkusen

Galatasaray – Juventus Turin

Club Brügge – Atlético Madrid

Monaco – Paris Saint-Germain

Qarabag – Newcastle United

Benfica Lissabon – Real Madrid

Bodö/Glimt – Inter Mailand Mehr anzeigen

Die Partien der Playoffrunde werden am 17./18. und 24./25. Februar gespielt. Der Final steigt am 30. Mai in Budapest.

Ab 13 Uhr im Stream: Die Auslosung der Europa League

Was du vor der Auslosung wissen musst

Die Paarungen für die Play-offs der K.-o.-Phase werden durch eine Auslosung nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

– Die Klubs werden anhand ihrer Platzierungen am Ende der Ligaphase zu vier gesetzten Paaren (Vereine auf den Plätzen 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14 sowie 15 und 16) und vier ungesetzten Paaren (Plätze 17 und 18, 19 und 20, 21 und 22 sowie 23 und 24).

– Die Klubs in jedem gesetzten Paar werden in die K.-o.-Phase gelost, wo sie gegen die Vereine in jedem ungesetzten Paar antreten: Klubs 9 oder 10 gegen Vereine 23 oder 24, 11 oder 12 gegen 21 oder 22, 13 oder 14 gegen 19 oder 20 und 15 oder 16 gegen 17 oder 18.

Nationale Duelle möglich

In den Play-offs der K.-o.-Phase können Mannschaften auf andere Teams aus demselben nationalen Verband treffen. Die Teams könnten auch auf Gegner treffen, gegen die sie bereits in der Ligaphase gespielt haben.

Die möglichen Duelle in den Playoffs Real Madrid/Inter Mailand spielt entweder gegen Bodö/Glimt oder Benfica Lissabon

Paris Saint-Germain/Newcastle spielt entweder gegen Monaco oder Qarabag

Juventus Turin/Atlético Madrid spielt entweder gegen Club Brügge oder Galatasaray

Atalanta Bergamo/Bayer Leverkusen spielt entweder gegen Dortmund oder Olympiakos Mehr anzeigen

K.-o.-Phase der Champions League Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar

Auslosung Achtel- Viertel- und Halbfinale: 27. Februar

Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März

Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April

Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai

Finale: 30. Mai 2026 (Budapest) Mehr anzeigen