  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions-League-Playoffs Hammerlos für Zakaria und Köhn – Real trifft erneut auf Benfica

Patrick Lämmle

30.1.2026

So sieht der Champions-League-Baum in der K.o.-Phase aus.
So sieht der Champions-League-Baum in der K.o.-Phase aus.
Bild: UEFA

Real Madrid erhält die Chance auf Revanche, Denis Zakaria und Philippe Köhn erwischen mit Monaco ein Hammerlos und Yann Sommer reist mit Inter Mailand nach Norwegen – so sehen die Playoff-Duelle in der Champions League aus.

Redaktion blue Sport

30.01.2026, 11:59

30.01.2026, 12:46

Monaco mit den Schweizern Philipp Köhn und Denis Zakaria bekommt es in den Sechzehntelfinals der Champions League mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain zu tun. Dies ergab die Auslosung am Freitagmittag in Nyon. Mit dem Team aus der französischen Hauptstadt haben die Monegassen den wohl schwerstmöglichen Gegner zugelost erhalten. PSG muss wie schon im Vorjahr, als man das Aus in der Ligaphase nur knapp abwenden konnte, den Umweg über die Playoffs gehen.

Dem Titelverteidiger aus dem Weg ging Newcastle United. Die Engländer mit dem derzeit verletzten ehemaligen Schweizer Nationalspieler Fabian Schär haben mit Karabach Agdam ein vergleichsweise einfaches Los erhalten. Ebenfalls als Favorit auf den Einzug in die Achtelfinals gilt Inter Mailand mit Manuel Akanji und Yann Sommer. Der letztjährige Finalist bekommt es mit den Norwegern von Bodö/Glimt zu tun. Derweil umging Borussia Dortmund das innerdeutsche Duell gegen Bayer Leverkusen und trifft stattdessen auf den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo. Leverkusen misst sich mit Olympiakos Piräus.

In den Playoffs kommt es ausserdem zum Wiedersehen zwischen Real Madrid und Benfica Lissabon. Der spanische Rekordsieger und der portugiesische Rekordmeister trafen erst am Mittwoch aufeinander, wobei Benfica durch ein Tor von Goalie Anatoli Trubin in letzter Sekunde den Vorstoss unter die Top 24 schaffte. Weiter treffen Galatasaray Istanbul und Juventus Turin sowie Brügge und Atlético Madrid aufeinander.

Bereits für die Achtelfinals qualifiziert sind Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lissabon und Manchester City.

Die Playoff-Duell in der Champions League

  • Atalanta – Borussia Dortmund
  • Olympiakos – Bayer Leverkusen
  • Galatasaray – Juventus Turin
  • Club Brügge – Atlético Madrid
  • Monaco – Paris Saint-Germain
  • Qarabag – Newcastle United
  • Benfica Lissabon – Real Madrid
  • Bodö/Glimt – Inter Mailand
Mehr anzeigen

Die Partien der Playoffrunde werden am 17./18. und 24./25. Februar gespielt. Der Final steigt am 30. Mai in Budapest.

Ab 13 Uhr im Stream: Die Auslosung der Europa League

Was du vor der Auslosung wissen musst

Die Paarungen für die Play-offs der K.-o.-Phase werden durch eine Auslosung nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

– Die Klubs werden anhand ihrer Platzierungen am Ende der Ligaphase zu vier gesetzten Paaren (Vereine auf den Plätzen 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14 sowie 15 und 16) und vier ungesetzten Paaren (Plätze 17 und 18, 19 und 20, 21 und 22 sowie 23 und 24).

– Die Klubs in jedem gesetzten Paar werden in die K.-o.-Phase gelost, wo sie gegen die Vereine in jedem ungesetzten Paar antreten: Klubs 9 oder 10 gegen Vereine 23 oder 24, 11 oder 12 gegen 21 oder 22, 13 oder 14 gegen 19 oder 20 und 15 oder 16 gegen 17 oder 18.

Nationale Duelle möglich

In den Play-offs der K.-o.-Phase können Mannschaften auf andere Teams aus demselben nationalen Verband treffen. Die Teams könnten auch auf Gegner treffen, gegen die sie bereits in der Ligaphase gespielt haben.

Die möglichen Duelle in den Playoffs

  • Real Madrid/Inter Mailand spielt entweder gegen Bodö/Glimt oder Benfica Lissabon
  • Paris Saint-Germain/Newcastle spielt entweder gegen Monaco oder Qarabag
  • Juventus Turin/Atlético Madrid spielt entweder gegen Club Brügge oder Galatasaray
  • Atalanta Bergamo/Bayer Leverkusen spielt entweder gegen Dortmund oder Olympiakos
Mehr anzeigen

K.-o.-Phase der Champions League

  • Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar
  • Auslosung Achtel- Viertel- und Halbfinale: 27. Februar 
  • Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März
  • Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April
  • Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai
  • Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)
Mehr anzeigen
Screenshot X/DiarioOle

Meistgelesen

Neun Tage vor der Olympia-Abfahrt droht Lindsey Vonns Traum zu platzen
5 ICE-kalte Fakten, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen
Nur drei von sechs Fahrerinnen im Ziel – die Abfahrt wird abgebrochen

Champions League

Verwirrung vor Benfica-Ekstase. Mourinho tappte im Dunkeln: «Plötzlich hiess es, dass wir noch ein Tor brauchen»

Verwirrung vor Benfica-EkstaseMourinho tappte im Dunkeln: «Plötzlich hiess es, dass wir noch ein Tor brauchen»

Benfica-Goalie trifft gegen Real. Mbappé: «Dieses letzte Gegentor ist eine Schande für uns»

Benfica-Goalie trifft gegen RealMbappé: «Dieses letzte Gegentor ist eine Schande für uns»

Wahnsinn in der Champions League. Die 10 schönsten und schrägsten Tore des Monster-Spieltags

Wahnsinn in der Champions LeagueDie 10 schönsten und schrägsten Tore des Monster-Spieltags

Das sind die Playoffs. Real oder Inter gegen Benfica – kommt es zum Duell zwischen Dortmund und Leverkusen?

Das sind die PlayoffsReal oder Inter gegen Benfica – kommt es zum Duell zwischen Dortmund und Leverkusen?

Wahnsinn in Lissabon. Benfica-Goalie Trubin schiesst sein Team mit Tor in der 98. Minute in die Playoffs

Wahnsinn in LissabonBenfica-Goalie Trubin schiesst sein Team mit Tor in der 98. Minute in die Playoffs

Fussball-Videos

Lichtsteiner gibt auch an der Seitenlinie 90 Minuten lang Vollgas

Lichtsteiner gibt auch an der Seitenlinie 90 Minuten lang Vollgas

30.01.2026

Rüegg: «Definitiv zu wenig von uns»

Rüegg: «Definitiv zu wenig von uns»

29.01.2026

Shaqiri: «Die ganze Kampagne war nicht konstant»

Shaqiri: «Die ganze Kampagne war nicht konstant»

29.01.2026

Lichtsteiner: «Haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht»

Lichtsteiner: «Haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht»

29.01.2026

Lille – Freiburg 1:0

Lille – Freiburg 1:0

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Lichtsteiner gibt auch an der Seitenlinie 90 Minuten lang Vollgas

Lichtsteiner gibt auch an der Seitenlinie 90 Minuten lang Vollgas

Rüegg: «Definitiv zu wenig von uns»

Rüegg: «Definitiv zu wenig von uns»

Shaqiri: «Die ganze Kampagne war nicht konstant»

Shaqiri: «Die ganze Kampagne war nicht konstant»

Lichtsteiner: «Haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht»

Lichtsteiner: «Haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht»

Lille – Freiburg 1:0

Lille – Freiburg 1:0

Mehr Videos