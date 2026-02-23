  1. Privatkunden
Benfica-Profi muss zuschauen Nach Rassismus-Vorfall: UEFA sperrt Prestianni für Rückspiel

dpa

23.2.2026 - 15:42

Vini schiesst Traumtor – dann marschiert er vom Platz: Aber was hat ihm sein Gegenspieler gesagt?

Vini schiesst Traumtor – dann marschiert er vom Platz: Aber was hat ihm sein Gegenspieler gesagt?

17.02.2026

Zwei Tage vor dem Rückspiel suspendiert die UEFA vorläufig Benfica-Profi Prestianni. Er soll im Hinspiel Reals Brasilianer Vinícius Júnior rassistisch beleidigt haben.

DPA

23.02.2026, 15:42

23.02.2026, 15:47

Nach dem mutmasslich rassistischen Vorfall im Playoff-Hinspiel der Champions League ist der argentinische Fussball-Profi Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon für das Rückspiel bei Real Madrid vorläufig gesperrt. Das entschied die Disziplinar- und Ethik-Kommission der Europäischen Fussball-Union (UEFA) vor der Partie an diesem Mittwoch.

UHD HDR Real Madrid CF - SL Benfica
UHD HDR Real Madrid CF - SL Benfica

Mi 25.02. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Real Madrid CF - SL Benfica

Mit tv.blue.ch mieten

Dies gelte ungeachtet etwaiger Entscheidungen, die die UEFA-Disziplinarorgane nach Abschluss der laufenden Untersuchung und deren Vorlage bei den UEFA-Disziplinarorganen treffen könnten, teilte die UEFA weiter mit. Als Grund für die vorläufige Sperre gab der Kontinentalverband einen dem ersten Anschein nach vorliegenden Verstoss gegen Artikel 14 der UEFA-Disziplinarordnung im Zusammenhang mit diskriminierendem Verhalten an. 

Am Dienstag vergangener Woche war es zu dem Vorfall gekommen. Nach dem Tor zum 1:0-Sieg und seinem anschliessenden Jubel soll Vinícius Júnior nach eigenen Angaben und Aussagen seines französischen Teamkollegen Kylian Mbappé rassistisch beleidigt worden sein. Prestianni soll den Brasilianer demnach als Affen bezeichnet haben. Der Argentinier bestreitet die Vorwürfe, in der Szene hatte er sich das Trikot vor den Mund gezogen.

Chronologie zum Lissabon-Chaos. Rassismus-Vorwurf, Provokationen, Flaschenwurf und Platzverweis

Chronologie zum Lissabon-ChaosRassismus-Vorwurf, Provokationen, Flaschenwurf und Platzverweis

Benfica – Real Madrid 0:1

Benfica – Real Madrid 0:1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

17.02.2026

Videos aus dem Ressort

Mentale Probleme im Kunstturnen: «Es gab Momente, in denen ich die Kontrolle verloren habe»

Mentale Probleme im Kunstturnen: «Es gab Momente, in denen ich die Kontrolle verloren habe»

Psychische Belastungen galten im Spitzensport lange als Tabuthema. Inzwischen sprechen immer mehr Athlet*innen offen über mentale Herausforderungen. Das Video zeigt, wie mentale Stärke im Kunstturnen über Erfolg und Rückschläge mitentscheidet.

23.02.2026

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Luzern – Basel 4:2

Luzern – Basel 4:2

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Mentale Probleme im Kunstturnen: «Es gab Momente, in denen ich die Kontrolle verloren habe»

Mentale Probleme im Kunstturnen: «Es gab Momente, in denen ich die Kontrolle verloren habe»

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Luzern – Basel 4:2

Luzern – Basel 4:2

Mehr Videos

