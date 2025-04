Barcelona ist in den bisherigen Duellen mit Borussia Dortmund in Europa ungeschlagen. In fünf Begegnungen gab es drei Siege und zwei Unentschieden – zuletzt gewannen sie in dieser Champions-League-Saison mit 3:2. Gegen nur wenige Teams wie Lyon, Neapel und Werder Bremen blieb Barça in Europa noch öfter ohne Niederlage. Dortmund dagegegn musste nur gegen zwei andere Teams in Europa noch länger auf einen Sieg warten: sechsmal gegen Real Madrid (zuletzt 2024) und siebenmal gegen die Rangers (1999).