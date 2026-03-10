Gianluca Scamacca: «Ich wusste, dass ich zurückkommen werde.»

Die letzte Saison war für Gianluca Scamacca eine Tortur. Der Bergamo-Knipser musste sich mühsam von einer Verletzung zurückkämpfen. Dass er heute wieder beschwerdefrei spielen kann ist nicht selbstverständlich.

10.03.2026