Barcellona – Newcastle 7:2 UEFA Champions League | Ritorno degli ottavi di finale | Saison 25/26 18.03.2026

Der FC Barcelona zieht mit einem Kantersieg in die Viertelfinals der Champions League ein. Die Spanier deklassieren Newcastle United im Achtelfinal-Rückspiel daheim mit 7:2.

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Ohne den weiterhin verletzten Fabian Schär konnte Newcastle Dreiviertel des Duells mit Barcelona ausgeglichen gestalten. Nach dem 1:1 im Heimspiel glichen die Engländer im Camp Nou durch Anthony Elanga (15. und 28.) zwei Führungen von Barcelona aus, bevor die Gastgeber unwiderstehlich davonzogen und einen ihrer höchsten Siege in der Champions League feiern konnten.

Lamine Yamal traf kurz vor der Pause mittels Penalty zum 3:2. Fermin Lopez (51.) und zweimal Robert Lewandowski (56. und 61.) nahmen dem in der ersten Halbzeit spannenden und spektakulären Match mit den drei Toren innerhalb von zehn Minuten jegliche Brisanz. Der zweite Doppeltorschütze neben Lewandowski war Raphinha, der in der 6. Minute das erste und in der 72. Minute das letzte Tor schoss.

Für Newcastle war es die höchste Niederlage seit 1986 und die mit Abstand brutalste in einem internationalen Wettbewerb. Zuvor hatte Newcastle in 151 Europacup-Partien nie mehr als vier Gegentreffer zugelassen.