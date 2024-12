VfB Stuttgart – Young Boys 5:1 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024

Nach einer soliden ersten Halbzeit fällt YB nach dem Pausentee komplett auseinander. Hier sind die Noten zur 1:5-Niederlage in Stuttgart.

Beat Signer und Patrick Lämmle Jan Arnet

Note: 3.5 Tor David von Ballmoos

Wie YB ist auch Stuttgart mit dem ersten Schuss aufs Tor erfolgreich. Von Ballmoos ist beim Abschluss von Stiller machtlos. In der 35. Minute kommt er gut aus dem Kasten und krallt sich die Kugel. In der zweiten Halbzeit kann einem der YB-Goalie nur leid tun, denn ihn trifft bei den Gegentoren 2, 3 und 4 keine Schuld. Beim fünften Gegentreffer sieht er nicht gut aus, doch da ist die Messe längst gelesen.

Note: 3 Abwehr Zachary Athekame

In der ersten Halbzeit kann sich der 19-Jährige bei Camara bedanken, dass er für ihn klärt, nachdem er wie ein Schulbub umkurvt wird. Athekame unterlaufen auch zu viele Fehlpässe und in den Zweikämpfen zieht er oft den kürzeren.

Note: 4.5 Abwehr Mohamed Ali Camara

In der ersten Halbzeit gehört Camara zu den besten Akteuren auf dem Platz. Er hält die Abwehr zusammen und bügelt auch den einen oder anderen Fehler seiner Mitspieler aus. Brillant ist seine Abwehraktion in der 45. Minute, mit der er das sicher geglaubte 2:1 für Stuttgart verhindert. In der zweiten Halbzeit ist er Teil der Berner Lotterabwehr und wird in der 70. Minute beim Stand von 1:4 ausgewechselt.

Note: 3 Abwehr Loris Benito

Beim Gegentor zum 1:1 reagiert er einen Bruchteil einer Sekunde zu spät und kann so den Gegenspieler auch nicht mehr am Abschluss hindern. Vor dem zweiten Gegentor hört er auf zu spielen, streckt den Arm in die Höhe und will den Schiedsrichter darauf aufmerksam machen, dass der Linienrichter die Fahne gehoben hat. Dumm nur, dass das Spiel weiterläuft und der VAR erkennt, dass der Linienrichter falsch lag. Als Captain darf ihm das nicht passieren.

Note: 2.5 Abwehr Jaouen Hadjam

In der 22. geht er im eigenen Sechzehner ins Dribbling, verliert den Ball und schon wird es brandgefährlich. Kurz darauf gibt er auch beim Gegentor zum 1:1 keine gute Figur ab. In der 61. Minute sieht Hadjam Gelb, weil er Rieder nur mit einem Foul stoppen kann. Der 21-Jährige betreibt definitiv keine Werbung in eigener Sache und wird in der 70. Minute ausgewechselt.

Note: 3.5 Mittelfeld Alan Virginius

Mit einer Körpertäuschung verschafft sich Virginius Platz und spielt den klugen Pass in den Rückraum auf Lakomy, der zum 1:0 trifft. Viel ist danach nicht mehr zu sehen von Virginius, der in der 77. Minute beim Stand von 1:5 Platz macht für Ebrima Colley. Bei acht gespielten Pässen ist auch die Quote von 100 Prozent angekommener Pässe nicht überaus beeindruckend.

Note: 4 Mittelfeld Lukasz Lakomy

In der 6. Minute hält er aus rund 18 Metern einfach drauf – und trifft. Noch nie hat YB in der Champions League früher getroffen. Er marschiert viel und bietet sich seinen Mitspielern immer an, hat auch die eine oder andere gute Spielverlagerung im Angebot. Zwar unterlaufen ihm zu viele Fehlpässe, aber niemand wird ihm vorwerfen, dass er sich versteckt hätte.

Note: 3 Mittelfeld Kastriot Imeri

In der Offensive setzt Imeri keine Akzente und auch sonst scheint das Spiel an ihm vorbeizulaufen. Immerhin unterlaufen ihm keine groben Schnitzer. In der 63. Minute kommt an seiner Stelle Darian Males ins Spiel.

Note: 3.5 Mittelfeld Filip Ugrinic

Ugrinic ragt nicht heraus, überzeugt aber in der ersten Halbzeit mit einer Passquote von 100 Prozent – 14 von 14 Pässen kommen an den Mann. Am Ende sind es 37 von 40 Pässen, die den richtigen Adressaten finden. Ein starker Wert, der zeigt, dass Ugrinic dem Ball Sorge trägt und einen konzentrierten Auftritt hinlegt. Offensiv kommen von ihm aber kaum Impulse.

Note: 3 Mittelfeld Joël Monteiro

Monteiro verliert vor dem zweiten Gegentreffer den Zweikampf gegen Rieder, der das 2:1 auflegt. Beim 3:1 von Stuttgart steht der Schweizer Nationalspieler viel zu weit weg von seinem Gegenspieler entfernt, so dass er ihn nicht am Abschluss hindern kann.

Note: 3 Angriff Cedric Itten

Itten hat in der ersten Halbzeit einen schweren Stand und in der zweiten wird es nicht einfacher. In der 63. Minute wird er beim Stand von 1:3 ausgewechselt.

Eingewechselte Spieler

Note: – Ab 63. Minute für Itten Silvere Ganvoula

Zu kurz für eine Benotung.

Note: – Ab 63. Minute für Imeri Darian Males

Zu kurz für eine Benotung.

Note: – Ab 70. Minute für Hadjam Lewin Blum

Zu kurz für eine Benotung.

Note: – Ab 70. Minute für Camara Patric Pfeiffer

Zu kurz für eine Benotung.

Note: – Ab 77. Minute für Virginius Ebrima Colley

Zu kurz für eine Benotung.

