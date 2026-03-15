Sven Ulreich wird von seinen Teamkollegen gefeiert. Keystone

Erst Manuel Neuer, dann Jonas Urbig und nun Rückkehrer Sven Ulreich: Der FC Bayern wird auf der Torhüterposition vom Verletzungspech verfolgt. Muss in der Champions League ein Teenager ran?

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die beiden Torhüter Manuel Neuer und Jonas Urbig fehlten bei Bayern München verletzt.

Gegen Leverkusen spielte Sven Ulreich. Nun hat sich aber auch der 37-Jährige verletzt.

Wer im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Atalanta Bergamo (Mittwoch live auf blue Sport) im Tor stehen wird, ist noch nicht klar.

Gegen Bayer Leverkusen hatten die Bayern den erst 16-jährigen Leonard Prescott aus dem eigenen Nachwuchs auf der Ersatzbank. Mehr anzeigen

Die Torwart-Sorgen beim FC Bayern werden immer grösser. Nach Manuel Neuer und Jonas Urbig müssen die Münchner nun auch länger auf Sven Ulreich verzichten. Der 37 Jahre alte Schlussmann verletzte sich bei seinem Comeback im Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen (1:1). Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, hat sich Ulreich einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen.

Der Routinier hatte gegen Leverkusen nach eineinhalb Jahren wieder zwischen den Pfosten gestanden. Zuvor war Ulreich beim 5:0 gegen Werder Bremen am 21. September 2024 im Einsatz. «Es war für mich ein besonderes Spiel. Dass wir am Ende einen Punkt mitnehmen, ist eine schöne Geschichte», sagte Ulreich nach seinem Comeback. Gegen Bayer hatten die Bayern den erst 16-jährigen Leonard Prescott aus dem eigenen Nachwuchs auf der Ersatzbank.

Wer steht gegen Bergamo im Tor?

Nun war Ulreich wieder gefordert. Der frühere Nationaltorwart Manuel Neuer wird nach seinem nächsten Muskelfaserriss in der Wade erst im April und damit nach der Länderspielpause und seinem 40. Geburtstag (27. März) wieder zur Verfügung stehen, wie Trainer Vincent Kompany zuletzt sagte.

Bei Jonas Urbig hat der Coach des FC Bayern dagegen die Hoffnung, dass der 22-Jährige nach seiner Gehirnerschütterung bei der Münchner 6:1-Gala in der Champions League gegen Atalanta Bergamo schon zum Rückspiel am Mittwoch wieder zurückkehrt.

Das Gute aus Bayern-Sicht: Gegen Atalanta dürfte nach dem 6:1-Auswärtssieg im Hinspiel auch mit einem unerfahrenen Schlussmann nichts mehr anbrennen. Das Rückspiel kannst du am Mittwoch live auf blue Sport verfolgen.

FC Bayern München - Atalanta BC Mi 18.03. 19:55 - 00:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Bayern München - Atalanta BC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

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