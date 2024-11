YB desolat, ein Verteidiger kriegt sogar die Note 1

David von Ballmoos macht beim Gegentor zum 1:2 keine gute Figur. KEYSTONE

Die Young Boys kassieren zuhause gegen Atalanta eine 1:6-Klatsche. In der Einzelkritik erhält gerade mal ein YB-Akteur eine genügende Bewertung. Besonders schlecht schneidet hingegen die Verteidigung ab.

Sandro Zappella, Bern Jan Arnet

Tor

Note: 2.5 Tor David von Ballmoos

Wer in der Champions League bestehen will, braucht einen sicheren Rückhalt. Das ist von Ballmoos jedoch nicht. Bei den meisten Toren kann man ihm keinen Vorwurf machen, doch beim 1:2 macht er eine schlechte Figur. YB fällt danach auseinander. Praktisch jeder Schuss, der auf sein Tor kommt, sitzt. Es ist ein bitterer Abend für von Ballmoos.

Von Ballmoos: «Wir waren über 90 Minuten nicht auf der Höhe» 26.11.2024

Verteidigung

Note: 3.5 Verteidigung Lewin Blum

Er ist der mit Abstand Beste einer miserablen YB-Verteidigung. An den Gegentoren ist er zumindest nicht direkt beteiligt. Aber als Mitglied einer Viererkette, die sechs Gegentore kassiert, kommt auch er auf keine genügende Note.

Note: 1.0 Verteidigung Sandro Lauper

Lauper ist tatsächlich bei allen sechs Gegentoren beteiligt. Beim 0:1 und 1:3 passt die Abstimmung mit Innenverteidiger-Kollege Camara überhaupt nicht. Ausserdem verliert Lauper gegen De Ketelaere nach einer Ecke das entscheidende Duell, welches zum 1:2 führt. Beim 1:4 lässt er sich von Retegui vernaschen wie ein Schuljunge. Beim 1:5 durch De Ketelaere schaut er aus bester Position zu und auch beim 1:6 lässt er sich austanzen.

Note: 2 Verteidigung Mohamed Ali Camara

Wie ihm Retegui beim 0:1 entwischt, ist zu einfach. Auch beim 1:3 stimmt in der Abwehr nichts. Camara rückt raus und joggt anschliessend hinterher. In den Zweikämpfen hat er seine Stärken, aber das Stellungsspiel reicht niemals für die Königsklasse. Es passt zu seinem verkorksten Auftritt, dass er beim 1:5 den Ball ins eigene Tor ablenkt.

Note: 2 Verteidigung Jaouen Hadjam

Seinen kapitalen Fehlpass fängt Kolasinac ab, der danach selbst mit in den Konter geht und zum 3:1 trifft. Auch sonst fällt Hadjam mit vielen Ungenauigkeiten im Aufbauspiel auf. Gegen eine Mannschaft mit einem hohen Pressing wie Atalanta ist er überfordert. Beim 1:5 lässt er den überragenden De Ketelaere ungestört zur Mitte ziehen. Nach 78 Minuten und 17 Ballverlusten wird er endlich erlöst.

Mittelfeld

Note: 2.5 Mittelfeld Cheikh Niasse

Er hat kaum Ballaktionen und auch gegen den Ball ist das ungenügend. Beim 1:4 gibt er De Ketelaere nur Begleitschutz und hindert ihn nicht am Assist auf Retegui. Auch beim 1:5 ist er irgendwo in der Nähe von Torschütze De Ketelaere, aber eben nur in der Nähe und nicht nah dran.

Note: 3.5 Mittelfeld Filip Ugrinic

Seine scharfe und genaue Ecke führt zum 1:1 durch Ganvoula. Aus dem Spiel heraus ist er aber harmlos und mit dem einen oder anderen Fehler. Trotzdem noch einer der besten bei YB, was an diesem Abend aber auch nicht sonderlich schwierig ist.

Note: 3.0 Mittelfeld Lukasz Lakomy

Unterschätzt beim 0:1 einen Ball im Mittelfeld und kann De Ketelaere anschliessend nicht am Traumpass auf Retegui hindern. Er ist zwar bemüht, aber wie haben wir schon in der Schule gelernt: Bemüht alleine reicht nicht. In der Halbzeit wird er durch Darian Males ersetzt.

Angriff

Note: 3.0 Sturm Joël Monteiro

Muss mehr in der Defensive aushelfen, als ihm lieb ist. Offensiv kommt er überhaupt nicht zur Geltung. In der 67. Minute wird er durch Elia ersetzt.

Note: 4.0 Sturm Silvere Ganvoula

Wenn YB mal zu Entlastung kommt, dann über ihn. Wuchtig und mit viel Wille, wie er sich nach einer Ecke durchsetzt und zum 1:1 einköpft. Sonst wird er kaum ins Spiel eingebunden. Nach einer Stunde hat er Feierabend. Der Stürmer hat mit dem Tor seinen Job jedoch erledigt und ist damit der einzige genügende YB-Spieler.

Note: 3.0 Sturm Ebrima Colley

Hat Colley überhaupt gespielt oder ist das nur ein Mythos? Am Ball war er auf jeden Fall kaum zu sehen. In der Halbzeit muss er deshalb raus. Für ihn kommt Virginius.

Eingewechselte Spieler

Note: 3.0 Sturm Alan Virginius

Kommt zur Halbzeit für Colley. Virginius ersetzt Colley perfekt, denn auch er bleibt ohne nennenswerte Offensiv-Aktion.

Note: 3.5 Mittelfeld Darian Males

Ersetzt in der Halbzeit Lukas Lakomy. Hat immerhin mal ein gutes Dribbling in den Atalanta-Strafraum und hat kurz vor Schluss noch einen Abschluss, der allerdings geblockt wird. Entscheidende Akzente vermag er aber auch keine zu setzen.

Note: 3.5 Sturm Cedric Itten

Kommt in der 60. Minute für Ganvoula. Auch er ist als Mittelstürmer isoliert und hat kaum Bälle, die er verwerten könnte.

Note: Sturm Meschack Elia

Kommt in der 67. Minute für Monteiro. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: Verteidigung Zachary Athekame

Kommt in der 78. Minute für Hadjam. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Die Highlights der Partie

Young Boys – Atalanta 1:6 UEFA Champions League // Matchday 5 // Saison 24/25 26.11.2024

Das sagt YB-Sportchef Steve von Bergen zum YB-Auftritt