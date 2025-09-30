  1. Privatkunden
Joël Mall spielte beim CL-Neuling «Pafos ist top aufgestellt, den Klub bringt man nicht mehr von der Fussball-Landkarte weg»

Andreas Lunghi

30.9.2025

Joel Mall spricht über CL-Neuling Pafos

Joel Mall spricht über CL-Neuling Pafos

Zyperns Nationaltorhüter Joel Mall hat in der Saison 2018/2019 27 für den Pafos FC bestritten. Bei blue Sport spricht er über seine Erfahrungen.

26.08.2025

Champions-League-Neuling  Pafos FC aus Zypern trifft heute auf Bayern München. Servette-Goalie Joël Mall, der einst selbst bei Pafos gespielt hat, erklärt den grössten Aussenseiter der Königsklasse.

Andreas Lunghi

30.09.2025, 16:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Pafos FC aus Zypern debütiert diese Saison in der Champions-League-Ligaphase und trifft unter anderem auf die Bayern, Monaco, Juventus und Chelsea.
  • Eine Vergangenheit bei den Zyprern hat Joël Mall, heutiger Super-League-Torhüter bei Servette.
  • «Ich glaube, die meisten kennen Pafos nicht. Mir ging es auch so, bevor ich dahin gewechselt bin», sagt der aktuelle Nationaltorhüter Zyperns im Interview bei blue Sport.
  • Für Mall sei die Qualifikation zur Champions League nur der Anfang, man müsse in Zukunft in den europäischen Wettbewerben immer mit Pafos rechnen, glaubt der Servette-Goalie.
Mehr anzeigen
Pafos FC - FC Bayern München
Pafos FC - FC Bayern München

Di 30.09. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ Pafos FC - FC Bayern München

Mit tv.blue.ch mieten

Es grenzte beinahe an eine Sensation, als der amtierende zyprische Meister in den Playoffs zur Königsklasse Roter Stern Belgrad eliminierte und den Sprung in die Ligaphase schaffte.

Seine Premiere hat Pafos bereits vor zwei Wochen mit einem 0:0 gegen Olympiakos in Griechenland gefeiert, trotz 65-minütiger Unterzahl. Nun folgt im eigenen Stadion die Feuertaufe gegen den grossen FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister ist nur der erste namhafte Gegner – Monaco, Juventus und Chelsea warten später im Wettbewerb.

Auf die europäische Fussball-Landkarte spielte sich der 2014 aus einer Fusion zwischen AEK Kouklia und AE Paphos entstandene Verein in der letzten Saison. Da schaffte es Pafos bis ins Achtelfinale der Conference League und scheiterte da an Djurgårdens aus Schweden. In der Ligaphase knöpften die Zyprer Lugano ein Unentschieden ab.

Das war bisher aber nicht der einzige Kontaktpunkt von Pafos mit dem Schweizer Fussball. Denn mit Joël Mall spielte ein ehemaliger Schweizer U-Nationalspieler in der Saison 2018/19 beim CL-Neuling.

«Das Licht ging immer wieder aus»

«Ich glaube, die meisten kennen Pafos nicht. Mir ging es auch so, bevor ich dahin gewechselt bin», sagt der aktuelle Servette-Goalie und Nationaltorhüter Zyperns im Interview bei blue Sport.

«Ganz so professionell war es damals noch nicht. Zum Beispiel mussten zwei Spiele abgebrochen werden, weil das Licht immer wieder ausging», erinnert sich Mall und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Seit seinem Abgang hat sich allerdings viel verändert. Russische Investoren haben viel Geld in den Verein investiert – nicht ohne Fehltritte. «Es fehlte zu Beginn an Knowledge. Man hat an den falschen Orten Geld ausgegeben und bei den fundamentalen Sachen hat es gefehlt», sagt der Torhüter, der 27 Spiele für Pafos bestritten hat.

Jahr um Jahr habe der Klub dann Fortschritte gemacht und sich professionalisiert, bis 2025 der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte geholt und die Qualifikation zur Conference-League-Ligaphase geschafft wurde. «Mittlerweile ist der Klub sehr professionell, hat ein sensationelles Trainingszentrum und bald auch ein neues Stadion. Der Investor ist ein cooler Typ, er hat Visionen und ist eine sehr spannende Person.» 

Ab sofort müsse man in den internationalen Wettbewerben immer mit Pafos, die finanziell sehr gut aufgestellt seien, rechnen, so Mall weiter. «Wenn sie jetzt auf einem Niveau sind, der für die Champions League reicht, dann sind sie schon gut. Ich glaube, Pafos bringt man so schnell nicht mehr weg von der europäischen Fussball-Landkarte.»

Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Blerim Dzemaili erinnert sich im Gespräch mit blue Sport an seine Zeit bei Galatasaray Istanbul und erklärt, was den türkischen Spitzenklub einzigartig macht.

30.09.2025

Das sagt Trainer Chivu zur Goaliesituation bei Inter

Das sagt Trainer Chivu zur Goaliesituation bei Inter

30.09.2025

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

22.09.2025

Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Blerim Dzemaili: «Galatasaray ist etwas Einzigartiges»

Das sagt Trainer Chivu zur Goaliesituation bei Inter

Das sagt Trainer Chivu zur Goaliesituation bei Inter

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

