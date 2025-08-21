Moukoko: «Das wichtigste für einen jungen Spieler, ist es, Fussball zu spielen» 20.08.2025

Einst wurde Youssoufa Moukoko als Jahrhunderttalent gehandelt, den grossen Durchbruch hat er bislang aber nicht geschafft. Jetzt freut sich der Ex-BVB-Youngster, dass er in Kopenhagen regelmässig zum Spielen kommt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Entwicklung des einstigen Supertalents Youssoufa Moukoko ist in letzter Zeit etwas ins Stocken geraten.

Jetzt steht der zweifache deutsche Nationalspieler beim FC Kopenhagen unter Vertrag. «Ich freue mich, dass ich wieder mehr spielen kann», sagt Moukoko zu blue Sport.

Auf die Frage, ob Kopenhagen schöner sei als Dortmund, will der 20-Jährige nicht eingehen. Mehr anzeigen

Kaum ein anderer Fussballer hat als Kind so viel Hype gekriegt wie Youssoufa Moukoko. Mit elf Jahren wechselte er von St. Pauli in die Jugendakademie von Borussia Dortmund, schoss in den deutschen Junioren-Meisterschaften alles in Grund und Boden (88 Spiele, 141 Tore) und wurde als Talent des Jahrhunderts gefeiert.

Beim BVB wurde Moukoko mit 16 Jahren und 1 Tag zum jüngsten Bundesliga-Spieler und mit 16 Jahren und 18 Tagen der jüngste Champions-League-Spieler aller Zeiten – und nur wenige Tage später dann auch zum jüngsten Bundesliga-Torschützen der Geschichte.

Zum grossen Goalgetter konnte sich der in Kamerun geborene Stürmer bei den Profis aber noch nicht entwickeln. Zwar hatte er als Teenager 99 Profispiele für Dortmund absolviert, kam dabei aber meistens als Joker zum Zug. Da Moukoko vergangene Saison auch in seinem Leihjahr bei Nizza immer weniger zum Einsatz kam, entschloss er sich, einen Schritt zurück zu machen und wechselte in diesem Sommer zum FC Kopenhagen.

Neuanfang in Dänemark

Beim neuen Klub gefalle es ihm «sehr gut», sagt der mittlerweile 20-Jährige nach dem 1:1 im Playoff-Hinspiel zur Champions League gegen den FC Basel im Interview mit blue Sport. «Für einen jungen Spieler ist es das Wichtigste, dass er einfach Fussball spielt. Wenn du nicht spielen kannst, tut das weh.»

Wenn man nur auf der Bank sitze, würde sich der Körper irgendwann daran gewöhnen. «Ich freue mich, dass ich wieder mehr spielen kann. Das war in den letzten Jahren nicht immer der Fall. Deshalb bin ich sehr glücklich aktuell.»

So versucht Roman Kilchsperger den Youngster auch etwas aus der Reserve zu locken. «Kopenhagen ist ja auch schöner als Dortmund, oder?», fragt der blue Sport Moderator. Moukoko lacht nur und erhält sofort Rückendeckung von blue Sport Experte Marcel Reif, der den Mahnfinger hebt: «Pass auf, was du sagst!»