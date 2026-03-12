Chelseas Pedro Neto schubst einen Balljungen und löst Tumulte aus 11.03.2026

Ein Schubser von Chelseas Neto gegen einen Balljungen sorgt für Aufregung – wie der Portugiese die Szene erklärt und warum er dem Jungen sein Trikot schenkt.

DPA, S. Battistuzzi dpa

Pedro Neto stösst in der hektischen Schlussphase beim Champions-League-Spiel in Paris einen Balljungen gegen die Brust, nachdem dieser den Ball in der Nachspielzeit nicht schnell genug hergibt. Der Junge stürzt rückwärts gegen eine Werbebande und bleibt – etwas theatralisch – am Boden liegen, steht dann aber schnell wieder auf. Nach der Aktion kommt es zu Rangeleien mit PSG-Spielern.

Chelseas Stürmerstar Pedro Neto entschuldigt sich hinterher: «In der emotionalen Phase des Spiels – wir lagen zurück – wollte ich den Ball holen. Ich habe ihn leicht geschubst. Ich habe gesehen, dass ich ihn verletzt habe, und es tut mir leid, denn so bin ich normalerweise nicht», meinte der Portugiese nach dem 2:5 des Club-Weltmeisters FC Chelsea im Achtelfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Trikot als Entschuldigung – kein Vergleich mit Serey Dié

«Ich habe ihm mein Trikot gegeben. Er hat sich sehr gefreut», ergänzte Neto. Kurz nach dem Zwischenfall hatte Chelsea sogar noch das fünfte Gegentor kassiert.

Auch wenn der Schubser nicht sportlich war, gab es in der Vergangenheit deutlich schlimmere Vorfälle. In der Schweiz sorgte Serey Dié 2012 für einen Skandal, als der damalige Sion-Profi einem Balljungen eine saftige Ohrfeige verpasste, weil der 13-Jährige den Ball nicht sofort hergab.

