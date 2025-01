Celtic – Young Boys 1:0 UEFA Champions League // Matchday 7 // Saison 24/25 22.01.2025

Lange liebäugelt YB gegen Celtic mit dem ersten Punkt in der Champions League. Keeper Marvin Keller liefert eine Show ab, um zum Schluss vom eigenen Mitspieler geschlagen zu werden. Die Noten zum Spiel.

Beat Signer und Linus Hämmerli Jan Arnet

Note: 5.5 Tor Marvin Keller

Der mit Abstand beste Berner. Erstmals in der 11. Minute gefordert. Entschärft eine Flanke der Schotten mit den Fäusten. Hellwach in der 26. Minute. Er fischt einen Abschluss von Furuhashi bärenstark aus der linken, unteren Ecke. Noch stärker seine Parade beim Penalty in der 40. Minute. Die kleine Unsicherheit nach dem ersten Celtic-Schuss in der 2. Halbzeit ist klar Nebensache, denn in der 54. fährt er einmal mehr gekonnt die Krallen aus und bewahrt YB vor dem Rückstand. Nur sein eigener Mitspieler kann ihn in der Schlussphase bezwingen.

Keller: «Wir sind natürlich enttäuscht» 22.01.2025

Note: 3 Abwehr Zachary Athekame

In der 1. Halbzeit wenig bis nichts zu sehen vom Aussenverteidiger, weil beide Teams mehrheitlich über die andere Seite angreifen. Auch nach dem Seitenwechsel geht wenig über ihn.

Note: 3.5 Abwehr Mohamed Ali Camara

Celtic-Spieler Kyogo kriegt seinen Arm nach dem Pausenpfiff zu spüren. Dafür sieht Camara die Gelbe Karte. Strahlt Ruhe und Sicherheit aus.

Note: 3.5 Abwehr Loris Benito

Aggressivleader par excellance, der Chef in der Abwehr. Hellwach und aufsässig in den Zweikämpfen. Dass die Schotten zu einigen Hochkarätern kommen, liegt nicht an ihm, sondern an der fussballerischen Überlegenheit des Gegners. In der 83. Minute gelb verwarnt, weil er sich zu stark beim Schiedsrichter beschwert. Er forderte einen Einwurf für YB. In der 86. Minute im Pech. Er spediert den Abpraller von Marvin Keller ins eigene Tor. Dumm gelaufen.

Unglücksrabe Benito trifft kurz vor Schluss ins eigene Tor 22.01.2025

Note: 3.5 Abwehr Jaouen Hadjam

Zu uneigennützig in der 3. Minute, als er im gegnerischen Strafraum den Querpass sucht, statt selbst abzuschliessen. Hat einen schweren Stand auf seiner linken Seite. Einige Ballverluste und nach vorne ungewohnt erfolglos. Zu ungestüm sein Einsatz kurz vor dem Pausenpfiff, meint der Schiedsrichter. Verschuldet daher einen Freistoss, der im Nachschuss knapp über das Gehäuse fliegt. Leitet in der 78. Minute nach einem starken Ballgewinn den Gegenangriff ein – eines seiner wenigen offensiven Lebenszeichen.

Note: 3 Mittelfeld Darian Males

Verschuldet den Penalty in der 40. Minute. Er stellt sich da ungeschickt an und bringt Taylor mit Zupfen zum Fall. Hat in der 63. Minute die Berner Führung auf dem Fuss, scheitert doppelt am überragenden Kasper Schmeichel. Die Doppel-Chance ist zugleich seine letzte Aktions des Spiels. Wird für Chaiwa ausgewechselt.

Males vergibt Top-Chance zur YB-Führung 22.01.2025

Note: 2.5 Mittelfeld Cheikh Niasse

Setzt kaum Akzente. In der Rückwärtsbewegung hie und da einen Schritt zu spät, nach vorne läuft gegen das überlegene Celtic nichts.

Note: 3 Mittelfeld Lukasz Lakomy

Lauffreudig. Setzt in der Startphase die Defensivreihen Celtics unter Druck und auch in der Rückwärtsbewegung allgegenwärtig. In der 2. Halbzeit weniger auffällig.

Note: 4 Mittelfeld Joël Monteiro

Rackert auch in der Abwehr. Starker Ballgewinn in der 10. Minute, macht das Spiel schnell. Der Konter geht letztendlich ins Leere. Prüft Schmeichel in der 19. Minute mit einem satten Abschluss, der Ball fliegt jedoch zu zentral auf den Celtic-Kasten um den Dänen wirklich herauszufordern. In der 2. Halbzeit kämpft er sich auf der linken Seite stark durch und bedient Darian Males, der zweifach an Schmeichel scheitert. In der 71. Minute ist Schluss für ihn.

Note: 3.5 Mittelfeld Filip Ugrinic

Lässt Celtics Defensivspieler zu Beginn keinen Raum zum Atmen. Starker Ballgewinn in der 15. Minute. Seine Kollegen machen aber wenig aus seiner Vorarbeit. Hat in der Offensive aber einen schweren Stand. Seine Hinterleute füttern ihn kaum, zu sehr sind sie mit Abwehrarbeit beschäftigt.

Note: 2.5 Angriff Silvere Ganvoula

Rennt viel, am Ball ist er jedoch glücklos. Kann sich nicht entscheidend in Szene setzen. Ein harmloser Auftritt. Hat in der 64. Minute Feierabend.

Eingewechselte Spieler

Note: 3 Ab 64. Minute für Ganvoula Cedric Itten

Vom Stürmer ist nach seiner Einwechslung kaum was zu sehen. Liefert keine (torgefährlichen) Akzente in der Offensive.

Note: 3 Ab 64. Minute für Males Miguel Changa Chaiwa

Kann sich in den 26 Minuten nicht zeigen und nicht entscheidend in Szene setzen.

Note: – Ab 71. Minute für Monteiro Ebrima Colley

Zu kurz für eine Benotung.

Note: – Ab 84. Minute für Zachary Athekame Lewin Blum

Zu kurz für eine Benotung.

Note: – Ab der 84. Minute für Niasse Sandro Lauper

Zu kurz für eine Benotung.