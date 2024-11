Petric über YB: «Für den Schweizer Fussball ernüchternd» YB ist mit vier Niederlagen in die Champions League gestartet. «Für den Schweizer Fussball ist das ernüchternd», sagt blue Sport Experte Mladen Petric. Alex Frei blickt aber optimistisch auf die restlichen Spiele der Berner. 07.11.2024

Die Hälfte der Ligaphase der Champions League ist absolviert und noch immer stehen die Young Boys ohne Punkte da. Ist die Qualifikation für die K.o.-Phase noch realistisch?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen YB verliert gegen Schachtar auch das vierte Spiel der laufenden Champions-League-Kampagne und steht vor dem Ausscheiden.

Obwohl man nicht davon ausgehen konnte, dass YB die Qualifikation für die K.o.-Phase sicher schafft, stellt Mladen Petric klar: «Für den Schweizer Fussball ist es ernüchternd.»

Besiegelt ist das Aus aber noch nicht – und Alex Frei glaubt an Besserung: «Ich sage, YB holt aus den letzten vier Matches sieben Punkte.» Mehr anzeigen

Die Young Boys müssen sich Schachtar Donezk trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:2 geschlagen geben und verlieren damit auch das vierte Spiel der diesjährigen Champions-League-Kampagne. Ohne Punkte und mit einem Torverhältnis von 1:11 sind die Berner in der Liga-Tabelle auf Platz 34 zu finden – nur Roter Stern Belgrad und Slovan Bratislava haben bisher noch schlechter abgeschnitten.

Vorzeitiges Aus droht

Nach der Pleite in Gelsenkirchen rückt die Qualifikation für den Sechzehntelfinal in weite Ferne. Auf den rettenden Platz 24, den PSV Eindhoven momentan innehat, fehlen YB bereits fünf Zähler. Nur wenig spricht dafür, dass die Berner diesen Rückstand in den verbleibenden Runden noch aufholen können.

«Man war sich von Anfang an nicht sicher, ob man die Qualifikation für die K.o.-Phase 100-prozentig schafft», macht blue Sport Experte Mladen Petric klar. Dass die Berner deshalb die Freude an der Königsklasse verlieren, glaubt Petric aber nicht. «Spass wirst du auch danach noch haben, wenn du Champions League spielen kannst. Wenn du punkten kannst, gibt es immer ein gutes Sackgeld. Aber natürlich, für den Schweizer Fussball ist es ernüchternd.»

Frei wagt eine Prognose

Besiegelt ist das Ausscheiden für YB zumindest rechnerisch noch nicht. Es stehen noch die Spiele gegen Atalanta Bergamo, Stuttgart, Celtic Glasgow und Roter Stern Belgrad auf dem Programm. «Mathematisch kommt man auf 12 Punkte», rechnet Alex Frei im Champions-League-Studio von blue Sport vor und wagt eine mutige Prognose: «Ich sage, YB holt aus den letzten vier Matches sieben Punkte.»

Das würde zwar höchstwahrscheinlich nicht für den Vorstoss in die K.o.-Phase reichen. Für den Schweizer Fussball und ganz besonders den amtierenden Meister wären das aber dringend benötigte Erfolgserlebnisse. Denn Sandro Lauper gesteht nach dem Spiel in Gelsenkirchen: «Wir sind auf den Felgen.»

