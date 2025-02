Giganten-Duell : Real mit Jude Bellingham gegen ManCity und Erling Haaland. IMAGO

Real Madrid oder ManCity? Ein Gigant fliegt schon in der Zwischenrunde aus der Champions League. blue Sport Experte Mladen Petric prophezeit fürs Giganten-Duell: «Dieser Druck wird die Superstars beflügeln.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schon in der Zwischenrunde kommt's heute Abend um 21:00 Uhr zum Giganten-Duell zwischen Manchester City und Real Madrid. blue Sport überträgt den Kracher live aus dem Etihad Stadium.

Hautnah in Manchester dabei ist Mladen Petric. Auch der Experte von blue Sport freut sich riesig auf das Highlight und ist gespannt, wie die Mega-Stars wie Haaland oder Mbappé mit dem Mega-Druck umgehen und welche Taktik die Star-Trainer Guardiola und Ancelotti wählen. Mehr anzeigen

Manchester City gegen Real Madrid – dieses Duell lässt wohl keinen Fussballfan kalt. Ein Giganten-Duell zwischen Weltstars. Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva gegen Mbappé, Vinicius und Bellingham. Dasselbe auf der Bank: Trainer-Star Pep Guardiola gegen Star-Trainer Carlo Ancelotti.

Im Normalfall ein würdiger Final in der Königsklasse. Heute aber ein Hinspiel in der Zwischenrunde und näher bei einem Krisenkick als bei einem Giganten-Duell.

Für beide gehts darum, ein Desaster zu verhindern. Wie viel Angst wird heute Abend (live ab 21:00 auf blue Sport) mitspielen? «Angst ist das falsche Wort», sagt Mladen Petric, «ich würde von grossem Respekt reden – vor der Situation, vor der Aufgabe und vor dem Gegner.»

blue-Sport-Experte Mladen Petric (hier rmit Kommentator Marko Vucur) ist hautnah in der Champions League dabei. blue Sport

Der Experte von blue Sport glaubt jedoch nicht, dass dieser Druck Spieler wie Mbappé oder Haaland lähmen könnte. «Diese Superstars können nicht nur damit umgehen, sie lieben auch solche grossen Spiele, sonst wären sie nie so weit gekommen. Es geht um was Grosses, das wird sie beflügeln.»

Druck hätten beide Teams in etwa denselben, so Petric. «Für beide Teams wäre ein Ausscheiden in dieser Phase der Königsklasse schlimm.» Sicher ist: Der grosse Name und die Qualität des Gegners machen ein Ausscheiden wahrscheinlicher, aber auch erträglicher.

Fragezeichen hat Petric, wenn es um die taktische Ausrichtung der Trainer geht. «Ich bin sehr gespannt, wie sie sich verhalten werden. Ich kann mir vorstellen, dass Carlo Ancelotti erstmals ManCity das Spieldiktat überlassen wird und auf Abwarten spielt. Im Wissen, dass man das Rückspiel zuhause im Bernabeu austragen wird. Spannend ist zu sehen, ob Pep Guardiola mit Man City vorlegen will und angreift oder erstmals auf Nummer sicher gehen will.»

Mladen Petric und der heutige Real-Routinier Luka Modric (hier zusammen an der EM 2008) sind schon seit vielen Jahren gute Kumpels. KEYSTONE

Wie alle Fussballliebhaber auf der Welt freut sich natürlich auch Petric auf den Knüller, ein wenig ist diese Vorfreude jedoch getrübt. «Zu Wissen, dass einer dieser Giganten in den Finalspielen nicht mehr dabei sein wird, ist schon ein wenig traurig.»

Guardiola über die Rivalität zwischen City und Real Auf die Frage, ob das Duell zwischen Manchester City und Real Madrid die grösste Champions-League-Rivalität der Gegenwart sei, gibt sich Pep Guardiola bescheiden. Historisch gesehen könne man sich nicht mit gewissen Vereinen vergleichen. 10.02.2025