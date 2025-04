Ist die Zeit von Ancelotti bei Real Madrid abgelaufen? Real Madrid scheidet aus der Champions League aus. Im Studio sprechen die blue Sport Experten über die Personalie Carlo Ancelotti. 17.04.2025

Gegen Arsenal scheidet Real Madrid völlig verdient aus der Champions League aus. Die blue Sport Experten Mladen Petric und Marco Streller glauben, dass die Tage von Trainer Carlo Ancelotti gezählt sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Titelverteidiger Real Madrid scheidet im Champions-League-Viertelfinal gegen Arsenal sang- und klanglos aus.

Es wird gemunkelt, dass Carlo Ancelotti den Trainer-Posten Ende Saison räumen muss. Der Italiener will allerdings nicht aus freien Stücken hinwerfen.

Ein uninspiriertes Real Madrid scheitert im Champions-League-Viertelfinal an Arsenal. Nach der 0:3-Hinspielniederlage in London, bleibt die wundersame Wende im Rückspiel aus – das Rückspiel geht 1:2 verloren.

Und so steht nun mit Carlo Ancelotti auch jener Mann in der Kritik, der mit den Königlichen schon so viele Titel abgeräumt hat und letzte Saison bereits zum vierten Mal in seiner Karriere zum besten Trainer der Welt gekürt wurde.

Im Champions-League-Studio sagt blue Sport Experte Mladen Petric: «Man hat ja auch schon gehört, dass Ancelotti entweder spanischer Meister werden muss und in der Champions League mindestens das Halfbinale erreichen muss, damit er weiter Trainer bleiben kann. Von demher ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auf der Position etwas ändern werden.»

Marco Streller stimmt in den Kanon ein. «Ich glaube auch, dass es jetzt wohl Zeit sein wird, um das (den Trainer; A.d.Red.) mal auszuwechseln.» Er hoffe einfach, dass sie dies mit grösstmöglichem Stil tun werden, «weil er ein unfassbarer Trainer ist». Ancelottis Erfolge aufzulisten, würde den Rahmen sprengen. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, der wird hier fündig.

Ancelotti denkt nicht an Rücktritt

Ancelotti, dessen Vertrag noch bis Sommer 2026 Gültigkeit hat, scheint den Posten aber nicht aus freien Stücken räumen zu wollen. An der Pressekonferenz nach dem Arsenal-Spiel will ein Journalist wissen, ob das seine letzte Champions-League-Partie als Trainer von Real Madrid war. «Für diese Saison schon», antwortet Ancelotti und lacht. «Wir hatten einen guten Weg. Aber meine Zukunft: Ich weiss es nicht und will es auch nicht wissen. Es könnte sein, wenn der Klub möglicherweise Veränderungen vornehmen will. Es könnte dieses Jahr oder im nächsten Jahr passieren, wenn mein Vertrag ausläuft.»

Er habe aber «absolut kein Problem» damit, sollten sich die Verantwortlichen dafür entscheiden, einen neuen Weg einzuschlagen. «Wie ich es bereits sagte: An dem Tag, an dem es hier endet, wird nur eine Sache geschehen. Ich werde dem Verein danken. Das kann morgen sein, das kann in zehn Tagen, in einem Monat oder in einem Jahr der Fall sein. Ich möchte lediglich dem Verein danken, das ist alles, was ich tun werde.» Konkret auf einen möglichen Rücktritt angesprochen, sagt er: «Darüber denke ich nicht nach.»

Real hat in dieser Saison noch drei Titel-Chancen

Dass Ancelotti noch nicht daran denkt, den Bettel hinzuschmeissen, ist auch mehr als verständlich. Denn auch in dieser Saison gibt es noch viel zu gewinnen. In der Liga beträgt der Rückstand auf Leader Barcelona sieben Runden vor Schluss zwar vier Punkte – aber am 11. Mai kommt es noch zum Direktduell. Am 24. April stehen sich die beiden Schwergewichte auch im Final der Copa del Rey gegenüber und dann folgt im Sommer ja auch noch die Klub-WM. Will heissen: Trotz des Viertelfinal-Aus gegen Arsenal kann die Saison für Real noch richtig gut enden …

