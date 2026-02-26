Urs Meier über Juve-Platzverweis: «Für mich ist das nicht einmal Gelb» 25.02.2026

Gleich mehrere umstrittene Platzverweise prägen die Champions-League-Nacht. Juventus, Monaco und Dortmund sind Opfer – sehr zum Unverständnis von blue-Experte Urs Meier, der besonders den VAR-Eingriff in Turin scharf kritisiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den Champions-League-Playoffs sorgen umstrittene Platzverweise gegen Juventus, Monaco und Dortmund für heftige Diskussionen über VAR-Entscheidungen und harte Schiedsrichterurteile.

Im Studio bei blue Sport wird besonders der direkte Platzverweis gegen Juves Lloyd Kelly als falsch bewertet. Mehr anzeigen

Es ist ein wahrer Playoff-Fight in Turin. Harte Zweikämpfe, viele heisse Szenen und gefährliche Torraumszenen sind geboten. In der ersten Halbzeit zappelt der Ball allerdings erst einmal im Netz.

Nach einer Balleroberung von Teun Koopmeiners wird der Ball von links nach innen gegeben. Dort grätscht Lucas Torreira Kephren Thuram von hinten in die Beine. Schiedsrichter João Pedro Silva Pinheiro zeigt zwar auf den Punkt, lässt den Sünder aber ohne Strafe davonkommen. «Eine Karte muss es auf jeden Fall geben», sagt Schiri-Experte Urs Meier im blue Sport Studio und führt aus: «Das Foul ist von hinten, über der Knöchelhöhe – das ist gesundheitsgefährdend. Die FIFA und die UEFA würden in einem Schulungsvideo klar sagen, das ist eine Rote Karte. Das kann man auch so sehen», findet der 67-jährige Aargauer.

Kelly kriegt harte Sanktion für ein völlig unabsichtliches Foul

Immerhin verwandelt Manuel Locatelli den Strafstoss und bringt Juve so im Gesamtbild auf 3:5 heran. Für den zweiten Durchgang müssen die Italiener noch mehr aufdrehen. In der 49. Minute landet Llyod Kelly nach einem Luftzweikampf mit der offenen Sohle auf dem Unterschenkel von Burak Yilmaz. Der Innenverteidiger hatte bereits im ersten Durchgang die Gelbe Karte gesehen und wird zunächst vom Unparteiischen mit der Gelb-Roten Karte bestraft. Nach Ansicht der Bilder entscheidet der Schiedsrichter dann sogar auf direkt Rot.

Juventus-Profi Lloyd Kelly mag nicht hinsehen. KEYSTONE

«Er ist in der Luft und muss ja irgendwann runterkommen und trifft ihn unten», erläutert Meier. Die Problematik sei der VAR-Eingriff. So gehe der Schiedsrichter sich die Szene anschauen und komme noch auf die Idee, es sei eine direkte Rote Karte, so Meier. «Es ist also aus einer falschen Gelben Karte eine noch fälschere Rote Karte gemacht worden», wundert er sich.

«Da gab es keine Absicht, das ist kein Tritt, das ist gar nichts, das ist eine normale Bewegung von Kelly», sagt Meier und teilt den Frust des Juve-Verteidigers. Er sei sich sicher gewesen, der Unparteiische aus Portugal nehme die Karte «retour». Auch Marcel Reif spricht von einer «absurden» Szene. «Wenn Kelly das hinkriegt, dass er in die Luft geht und beim Runterkommen dann absichtlich Pirouette macht, dann muss er Eiskunstlauf machen. Das wäre hohe Kunst, wenn das Absicht gewesen ist und er ihn verletzen will», moniert Reif.

Am Ende zeigen die Juve-Spieler auch in Unterzahl viel Moral und retten sich dank zwei Toren sogar in die Verlängerung. Dort geht den Turinern aber langsam die Puste aus, am Ende behält Galatasaray die Oberhand.

Coulibaly fliegt nach minimaler Berührung vom Platz

Monaco geht mit einer 1:0-Führung in Paris in die Pause, muss aber ebenfalls früh zu zehnt ans Werk. Mamadou Coulibaly kommt in der 55. Minute im Laufduell gegen Nuno Mendes nicht hinterher und grätscht den Portugiesen im Mittelfeld von der Seite um – Gelbe Karte. Nur drei Minuten später ist die Partie für den 21-Jährigen bereits beendet.

Auf der Jagd nach dem Ball touchiert er Achraf Hakimi leicht. Der PSG-Verteidiger hebt spektakulär ab, der Unparteiische imponiert die Flugshow und stellt Coulibaly mit Gelb-Rot vom Platz. Ein harter Entscheid.

Monacos Coulibaly sieht innert drei Minuten zweimal Gelb 26.02.2026

Zumal PSG direkt nach der Gelb-Roten Karte zuschlägt: Désiré Doué dribbelt vom rechten Flügel in den Strafraum und spielt dann flach quer. Er findet Marquinhos, der die Kugel aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken muss. Nach dem Ausgleich ist die Chance auf eine Sensation minimal. Am Ende reicht dem Titelverteidiger ein 2:2.

Bensebaini muss runter – zu Unrecht?

Die Entscheidung zwischen Dortmund und Atalanta Bergamo fiel erst tief in der Nachspielzeit. Nach einem Fehlpass von BVB-Goalie Gregor Kobel und einer Flanke in den Dortmunder Strafraum traf Ramy Bensebaini Bergamos Stürmer Nikola Krstovic mit der Hacke im Gesicht. Der Schiedsrichter schaute sich die Szene am Videobildschirm, zeigte Bensebaini Gelb-Rot – und entschied auf Elfmeter. Den verwandelt in der 98. Minute Lazar Samardzic zum 4:1-Sieg.

«Bensebaini klärt den Ball unter dem Gesässbereich, der Kopf des Gegenspielers ist sehr weit unten», erläutert Urs Meier. Es sei eine Szene im Graubereich, aus seiner Sicht aber kein Penalty. «Für mich war der Kopf viel zu weit unten», fasst Meier zusammen. Der gleichen Meinung sind im Studio auch Marcel Reif und Mladen Petric.

Kobel-Bock in der 94. Minute: Dortmund fliegt nach spätem VAR-Drama aus der Champions League 25.02.2026

