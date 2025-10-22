43 Tore fielen am Champions-League-Dienstag – so viel wie noch nie an einem einzigen Abend in der Königsklasse. Doch nicht nur die Treffer waren spektakulär. Hier sind die besten Szenen des Abends.

Kobels Mega-Save kommt zu spät

Gregor Kobel zeigt beim 4:2-Sieg des BVB in Kopenhagen eine Monster-Parade – aber leider war der Ball schon hinter der Linie ... Trotzdem: Ein Riesen-Reflex des Nati-Goalies.

Kobels Mega-Save kommt zu spät 21.10.2025

Pope bereitet Newcastle-Tor mit Mega-Abwurf vor

Auch Newcastle-Keeper Nick Pope macht auf sich aufmerksam – und das nicht nur, weil er gegen Benfica (3:0) zu null spielt. In der 70. Minute wirft Pope den Ball mit der Hand bis über die Mittellinie und bereitet damit das 2:0 vor. Wow!

Pope bereitet Newcastle-Tor mit Mega-Abwurf vor 21.10.2025

Aleix Garcia mit dem Tor des Abends

Leverkusen geht gegen PSG zuhause mit 2:7 unter. Kleiner Trost: Das schönste Tor des Abends gelingt einem Bayer-Profi. Aleix Garcias Hammer landet genau im Winkel.

Garcia verkürzt mit Traumtor 21.10.2025

Pfosten-Pfosten-Tor! Kvaratskhelia trifft spektakulär

Auch nicht schlecht: Das Tor von Khvicha Kvaratskhelia zum zwischenzeitlichen 3:1 für die Pariser. Sein Schuss trifft zuerst den linken, dann den rechten Pfosten – und landet schliesslich in den Maschen.

Pfosten-Pfosten-Tor! Kvaratskhelia trifft spektakulär 21.10.2025

Nmecha trifft mit gefühlt 200 km/h

Apropos schöne Tore: Dortmunds Felix Nmecha hämmert den Ball gegen Kopenhagen mit voller Wucht zum 1:0 in den Kasten. Boom!

Nmecha schiesst BVB mit gefühlten 200 km/h in Front 21.10.2025

Barça-Youngster macht's wie Ronaldinho

Den Assist des Abends holt sich Barcelonas Flügel-Talent Roony Bardghji ab. Der 19-jährige Schwede verlädt seinen Gegenspieler, wie es der grosse Ronaldinho zu besten Zeiten gemacht hätte, und legt auf für Fermin Lopez, welcher beim 6:1 gegen Olympiakos einen Hattrick schiesst.

Lopez mit Hattrick – aber was für ein Assist von Bardghji!﻿ 21.10.2025

Buongiorno mit Eigentor per Flugkopfball

Napoli-Verteidiger Alessandro Buongiorno erwischt einen rabenschwarzen Abend: Die 2:6-Pleite bei PSV Eindhoven leitet er mit einem spektakulären Eigentor selbst ein.

Napolis Buongiorno trifft ins eigene Tor 21.10.2025

Flipperkasten-Eigentor beim BVB

Ebenfalls kurios: Das Eigentor des BVB in Kopenhagen. Nach dem Schuss des Ex-Dortmunders Youssoufa Moukoko berühren gleich drei BVB-Profis den Ball, ehe dieser über die Linie kullert.

Flipperkasten-Eigentor beim BVB 21.10.2025

Pafos-Profi mit Blitz-Rot

Pafos-Spieler João Correia wird gegen Kairat nach drei Minuten vom Platz gestellt. Es ist der früheste Platzverweis in dieser Champions-League-Saison – aber tatsächlich nicht Rekord. Dieser gehört Ex-Shakhtar-Verteidiger Oleksandr Kutscher, der 2015 bei der 0:7-Niederlage gegen Bayern nach 2 Minuten und 59 Sekunden vom Platz flog.