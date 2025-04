Dortmund in Schwermut. KEYSTONE

Dortmund gewinnt gegen Barcelona, scheidet trotzdem aus der Champions League aus. Für den engagierte Auftritt der Borussen gibt es Lob von den Medien – auch aus Spanien.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Borussia Dortmund bleibt trotz eines 3:1-Sieges im Rückspiel gegen Barcelona im Viertelfinal der Champions League stehen.

«An der Grenze zur Tragödie», «schlechter Tag», «Flirt mit einer weiteren europäischen Katastrophe»: Die spanische Presse liess kein gutes Haar am pomadigen Auftritt des FC Barcelona im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Borussia Dortmund (1:3). Der BVB bekam dagegen trotz des Ausscheidens viel Lob – allen voran Dreifachtorschütze Serhou Guirassy, der in der Königsklasse nun auf 13 Saisontore kommt.

🇩🇪 Deutschland

«Sky»: «Borussia Dortmund und der überragende Dreifach-Torschütze Serhou Guirassy haben den Riesen ins Wanken gebracht, das Wunder gegen den FC Barcelona in der Champions League aber verpasst.»

«Bild»: «Das schwarz-gelbe Wunder verpasst und trotzdem teuer verkauft! Borussia Dortmund gewinnt gegen Barcelona nach starker Leistung im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League 3:1, muss sich aber nach der heftigen 0:4-Klatsche im Hinspiel trotzdem aus dem Wettbewerb verabschieden.»

«EuroSport»: «Borussia Dortmund ist aus der Champions League ausgeschieden, hat mit dem 3:1 gegen den FC Barcelona aber ein Ausrufezeichen gesetzt. Serhou Guirassy erzielte drei Tore für den BVB. Dortmund zeigte Leidenschaft, taktische Disziplin und brachte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick erstmals 2025 zu Fall. Ein starker Auftritt mit Signalwirkung auch für die Bundesliga?»

«Sport.de»: «Den 2025 bis dato unbezwungenen FC Barcelona teilweise an die Gelbe Wand gespielt, den Glauben an das «grösste Fussballwunder der Geschichte von Borussia Dortmund» (O-Ton: Sportchef Lars Ricken) über 90 Minuten am Leben erhalten und einmal mehr bewiesen, dass man auf europäischer Bühne im Konzert der ganz grossen mitspielen kann. Der BVB hat sich am Dienstagabend mit sehr erhobenem Haupt aus der Champions League verabschiedet. Ein Umstand, der durchaus gefährlich ist.»

Die Hürde Barcelona war zu hoch für den BVB. Federico Gambarini/dpa

🇪🇸 Spanien

«Sport»: «Ein nicht wiederzuerkennendes Barça überlebt die ‹Hölle› in Dortmund. Das Blaugrana-Team flirtete mit einer weiteren europäischen Katastrophe, nutzte den 4:0-Sieg am Montjuïc jedoch optimal und kehrte ins Halbfinale der Champions League zurück.»

«AS»: «Barça steht nach sechs Jahren wieder im Halbfinale, obwohl es extrem kämpfen musste. Guirassy machte den Katalanen das Leben schwer, die durch Bensebainis Eigentor eine Verschnaufpause bekamen.»

«Marca»: «Weiter ins Halbfinale, an der Grenze zur Tragödie. Ein schlechtes Spiel für die Blaugrana, die bereits nach 11 Minuten das erste Tor kassierte.»

«Mundo Deportivo»: «Barça erreicht nach einem schlechten Tag nach sechs Jahren wieder das Halbfinale. Die Deutschen gingen durch einen Dreierpack von Guirassy mit 2:0 und 3:1 in Führung, doch das Eigentor der Heimmannschaft erweckte ein nicht wiederzuerkennendes Barça-Team zum Leben.»

🇬🇧 Grossbritannien

«The Sun»: «Die Deutschen zahlen trotz Guirassys Hattrick den Preis für ein schlechtes Hinspiel.»

«Daily Mail»: «Borussia Dortmunds Star bricht den Champions-League-Rekord von Mohamed Salah – aber sein Hattrick ist vergeblich, da Barcelona das Halbfinale erreicht.»

Niemals zuvor traf ein BVB-Spieler in einer Champions-League-Saison so oft wie Serhou Guirassy. Federico Gambarini/dpa

🇫🇷 Frankreich

«L'Equipe»: «Nach der Demütigung im Hinspiel in Barcelona konnten sich die Spieler von Borussia Dortmund damit trösten, dass sie die ersten sind, die Barça seit Beginn des Jahres 2025 geschlagen haben. Sie dürfen sich ausserdem rühmen, die Katalanen im heissen Signal Iduna Park wie selten ausgespielt zu haben. Das reichte insgesamt aber nicht, um ins Halbfinale der Champions League einzuziehen.»

🇮🇹 Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Dortmund versucht es, aber Guirassys Dreierpack reicht nicht für das Comeback: Barcelona im Halbfinale.»

«Tuttosport»: «Borussia Dortmund versuchte, ein grosses Kunststück zu vollbringen, doch ein Eigentor machte den Hoffnungsschimmer zunichte.»

«Corriere dello Sport»: «Barcelona leidet, aber jubelt: Borussia Dortmund k.o.»

🇨🇭 Schweiz

«Blick»: «Mutiger BVB wird nicht belohnt – Barça zittert sich weiter.»

«Basler Zeitung»: «Der BVB scheidet aus und Bensebaini wird zur tragischen Figur.»

Barcelona und Fermin Lopez geraten nach dem 4:0 zuhause in Dortmund noch ins Zittern, aber stehen erstmals seit sechs Jahren wieder im Halbfinale. sda

🇦🇹 Österreich

«Der Standard»: «Ein Triplepack von Serhou Guirassy war zu wenig, um das Dortmunder Aus noch zu verhindern. Immerhin gelang den Deutschen ein Teilerfolg, kassierte Barça doch nach 24 ungeschlagenen Pflichtspielen wieder einmal eine Niederlage.»

