  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Countdown im Stream PSG, Barça, Liverpool, Chelsea, Real oder City – wer schafft es direkt in die Achtelfinals? 

Syl Battistuzzi

28.1.2026

Ab 20 Uhr im Live-Stream: Der Countdown zum letzten Spieltag in der Champions League.

Der letzte Spieltag der Ligaphase der Champions League verspricht Spannung. Grosse Teams müssen zittern, nur Arsenal und Bayern München haben das Achtelfinalticket schon in der Tasche.

Redaktion blue Sport

28.01.2026, 19:55

28.01.2026, 20:00

Konferenz - UEFA Champions League
live
Konferenz - UEFA Champions League

Mi 28.01. 19:55 - 00:15 ∙ blue Sport Live ∙ Konferenz - UEFA Champions League

Mit tv.blue.ch mieten

Hier geht's zu den wichtigsten Live-Ticker

Die Ausgangslage vor dem Matchday Madness

  • An Spannung mangelt es in der achten und letzten Runde der Ligaphase nicht. Real Madrid ist mit 15 Punkten Dritter, Juventus Turin mit drei Zählern weniger Fünfzehnter. Zwischen den Rängen 6 bis 18 liegen ebenfalls nur drei Punkte. Die Top 8 ziehen direkt in die Achtelfinals ein, die Teams in den Rängen 9 bis 24 in die Playoffs (Sechzehntelfinals).
  • Ausserhalb dieser Top 24 liegt zum Beispiel der italienische Meister Napoli (25. Platz/8 Punkte), der zuhause gegen Chelsea (8./13) unter Druck steht. Mit im Mittelpunkt des internationalen Interesses steht am letzten Gruppenspieltag auch die Partie des Titelverteidigers Paris Saint-Germain (6./13) gegen Newcastle United (7./13), den Klub des verletzten Schweizers Fabian Schär. Dem Verlierer droht die Playoffrunde, wie dem FC Barcelona (9./13) und Manchester City (11./13).
  • Aus dem Duell zwischen Vorjahresfinalist Inter Mailand (14./12) und Borussia Dortmund (16./11) wird sich mit grosser Wahrscheinlichkeit höchstens eine der beiden Mannschaften direkt für die Achtelfinals qualifizieren.
Mehr anzeigen

Die schönsten Tore des Abends

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 0.

    18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

    18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

    18 Champions-League-Spiele gleichzeitig – nur auf blue Sport

    Matchday Madness am 28. Januar! Am achten und letzten Spieltag in der Ligaphase der Champions League werden alle 18 Spiele gleichzeitig um 21:00 Uhr angepfiffen. Mit blue Sport bist du live dabei und verpasst kein Tor.

    23.01.2026

    • Mehr anzeigen

Meistgelesen

Mit nur einem Klick landet Frau in rechtlichem Albtraum
Starker Meillard erneut auf Podest-Kurs – Nef verliert über eine Sekunde, Yule mehr als zwei
Kristoffersen tobt nach Meillard-Show: «Es ist völlig lächerlich»
Strafverfahren gegen ehemaligen Brandschutz-Kontrolleur eingeleitet
Sanija Ameti schuldig gesprochen – so begründet das Gericht das Urteil

Mehr Königsklasse

Champions-League-Showdown. So tippen die blue Sport Experten und Moderatoren die Schlussrangliste

Champions-League-ShowdownSo tippen die blue Sport Experten und Moderatoren die Schlussrangliste

Kobel gegen Sommer und Akanji. Der BVB will Inter mit «Magie» besiegen und den Einzug in die K.o.-Phase sichern

Kobel gegen Sommer und AkanjiDer BVB will Inter mit «Magie» besiegen und den Einzug in die K.o.-Phase sichern

Brisante Ausgangslage. Diese Top-Teams müssen am Monster-Mittwoch der Königsklasse noch zittern

Brisante AusgangslageDiese Top-Teams müssen am Monster-Mittwoch der Königsklasse noch zittern

Fussball Videos

Kobel: «Müssen da weitermachen, wo wir in der Bundesliga aufgehört haben»

Kobel: «Müssen da weitermachen, wo wir in der Bundesliga aufgehört haben»

Gregor Kobel liegt im Direktduell mit Yann Sommer 2:3 hinten. Vor heimischem Publikum will er gegen Inter diese Bilanz aufpolieren.

28.01.2026

Die Vorschau zum Kracher zwischen Dortmund und Inter

Die Vorschau zum Kracher zwischen Dortmund und Inter

28.01.2026

Kobel: «Wir haben hier zuhause schon mega Spiele erlebt»

Kobel: «Wir haben hier zuhause schon mega Spiele erlebt»

Borussia Dortmund trifft zum Abschluss der Champions-League-Ligaphase auf Inter Mailand. Goalie Gregor Kobel und Trainer Niko Kovac geben vor der Partie Auskunft.

28.01.2026

Kobel: «Müssen da weitermachen, wo wir in der Bundesliga aufgehört haben»

Kobel: «Müssen da weitermachen, wo wir in der Bundesliga aufgehört haben»

Die Vorschau zum Kracher zwischen Dortmund und Inter

Die Vorschau zum Kracher zwischen Dortmund und Inter

Kobel: «Wir haben hier zuhause schon mega Spiele erlebt»

Kobel: «Wir haben hier zuhause schon mega Spiele erlebt»

Mehr Videos