An Spannung mangelt es in der achten und letzten Runde der Ligaphase nicht. Real Madrid ist mit 15 Punkten Dritter, Juventus Turin mit drei Zählern weniger Fünfzehnter. Zwischen den Rängen 6 bis 18 liegen ebenfalls nur drei Punkte. Die Top 8 ziehen direkt in die Achtelfinals ein, die Teams in den Rängen 9 bis 24 in die Playoffs (Sechzehntelfinals).

Ausserhalb dieser Top 24 liegt zum Beispiel der italienische Meister Napoli (25. Platz/8 Punkte), der zuhause gegen Chelsea (8./13) unter Druck steht. Mit im Mittelpunkt des internationalen Interesses steht am letzten Gruppenspieltag auch die Partie des Titelverteidigers Paris Saint-Germain (6./13) gegen Newcastle United (7./13), den Klub des verletzten Schweizers Fabian Schär. Dem Verlierer droht die Playoffrunde, wie dem FC Barcelona (9./13) und Manchester City (11./13).