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Auf die Tribüne verbannt PSG-Coach Enrique scherzt mit gesperrtem Kompany: «Hat es dir gefallen?»

Redaktion blue Sport

29.4.2026 - 10:24

PSG – Bayern 5:4

PSG – Bayern 5:4

UEFA Champions League | Halbfinal-Hinspiel | Saison 25/26

28.04.2026

Vincent Kompany erlebt in Paris einen schwierigen Abend auf der Tribüne. Genuss bereitet ihm aber die Aufholjagd von 2:5 auf 4:5. Noch in Paris richtet er einen flammenden Appell an die Bayern-Fans.

DPA, Redaktion blue Sport

29.04.2026, 10:24

29.04.2026, 11:24

Zwischen Paris-Coach Luis Enrique und Bayern-Trainer Vincent Kompany kam es nach dem Fussball-Spektakel im Halbfinal-Hinspiel ihrer Teams zu einer lustigen Begegnung in den Katakomben des Prinzenparks. Ein Video zeigt, wie sich beide nach dem 5:4 für Titelverteidiger Paris Saint-Germain im Halbfinal-Hinspiel der Champions League die Hand reichen und lachen. 

Es kam zu einem kurzen Wortwechsel auf Englisch. Enrique sagte zu Kompany, der nach drei Gelben Karten im laufenden Wettbewerb gesperrt war und darum Innenraumverbot hatte. «Du hast das Spiel von der Tribüne aus verfolgt. Und, hat es dir gefallen?» Der Bayern-Coach antwortete: «Nein!» Und beide lachten. Dann setzte der Spanier Enrique sein Fernseh-Interview fort.

«Die Emotionen unten am Platz sind noch etwas anderes»

In der Pressekonferenz äusserte sich der 40 Jahre alte Belgier dann zu der ungewohnten Situation, seine Mannschaft nicht am Spielfeldrand coachen zu können. «Diese Erfahrung habe ich nicht genossen. Die Emotionen unten am Platz sind noch etwas anderes.» 

Es sei «richtig schwierig» gewesen da oben unter dem Tribünendach für ihn, gerade beim zwischenzeitlichen Rückstand von 2:5. «PSG hat da schon gejubelt. Aber wie meine Mannschaft zurückgekommen ist, das habe ich schon ein bisschen genossen im oberen Stock», erzählte Kompany.

Noch im Stadion verspürte er grosse Vorfreude auf das Rückspiel. «Ich kann es kaum erwarten», sagte der Bayern-Coach: «Wir spielen gegen das beste Team Europas, den Titelverteidiger.» Und Kompany will am totalen Offensivfussball festhalten. Nur das Ergebnis solle im Rückspiel natürlich positiver ausfallen.

UHD HDR FC Bayern München - Paris Saint-Germain
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Kompany und das Heimspiel-Feuer: «Meine einzige Bitte ist ...»

Einen flammenden Appell richtete der Belgier dabei bereits an das Münchner Publikum. Man brauche die gleiche Unterstützung und das «gleiche Feuer» wie beim furiosen 4:3 im Viertelfinale gegen Real Madrid.

Kompany rief noch in Paris die Fans auf, die Allianz Arena beim Rückspiel stimmungsmässig zu einer uneinnehmbaren Festung zu machen: «Meine einzige Bitte ist: Wenn einer eine Karte gekauft hat und er fühlt sich am Spieltag nicht wohl, dass er zu Hause bleibt. Und seine Karte weitergibt an die fittesten Leute, die diese Wucht der Allianz Arena mit 75'000 Zuschauern mitnehmen können.»

Das einzige Ziel sei, «dass wir das Spiel gewinnen», sagte Kompany: «Es geht nicht um 2:0, 3:0, 4:0. Es geht darum, wir müssen das Spiel gewinnen. Und den Support, das zu erzielen, den brauchen wir.» Kompany will mit aller Macht ins Endspiel gegen den FC Arsenal oder Atlético Madrid am 30. Mai in Budapest.

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