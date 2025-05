Hexenkessel – die PSG-Fans werden am Mittwochabend für mächtig Stimmung sorgen. KEYSTONE

Arsenal steht nach dem 0:1 im Hinspiel unter Druck. Im Parc des Princes braucht das Team von Mikel Arteta eine starke Leistung, um das Finale doch noch zu erreichen – gegen ein PSG, das weiss, wie man Vorsprünge verteidigt.

Mattéo Mayasi Mattéo Mayasi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ousmane Dembélé war im Hinspiel der Matchwinner für Paris – sein frühes Tor sicherte den 1:0-Sieg und unterstrich seine starke Saisonbilanz.

Arsenal setzt im Rückspiel auf die Auswärtsstärke (vier Siege in Serie) und auf Spielmacher Declan Rice, der bereits im Hinspiel mit Übersicht und Präsenz glänzte.

Trotz Pariser Heimvorteil ist die Ausgangslage nicht eindeutig: PSG ist zu Hause offensivstark, aber anfällig.

Arsenal auswärts gefährlich, aber statistisch im Nachteil nach der Heimniederlage im Halbfinal-Hinspiel.

Das Duell verspricht Tempo, Taktik und Intensität. João Neves (PSG) und Declan Rice (Arsenal) sind die zentralen Figuren im Mittelfeld.

Die Bühne ist bereitet für einen möglichen historischen Turnaround – oder das souveräne Weiterkommen von Paris. Mehr anzeigen

Paris Saint-Germain - Arsenal FC Mi 07.05. 19:55 - 00:15 ∙ blue Sport Live ∙ Paris Saint-Germain - Arsenal FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 11min 34sek

Dembélé glänzt, Arsenal hofft auf Auswärtsserie

Das Hinspiel entschied Ousmane Dembélé früh mit einem sehenswerten Treffer – sein bereits achtes Tor in dieser Königsklassen-Saison. Kein anderer PSG-Spieler hat in einem Jahr mehr Skorerpunkte gesammelt, seit Zlatan Ibrahimović 2013/14. Der Franzose ist nicht nur treffsicher, sondern auch strategisch wertvoll: Mit 25 sogenannten linienbrechenden Pässen führt er die Königsklasse an – kein Spieler sorgt für mehr Raumgewinne in engen Zonen.

Bei Arsenal ruhen die Hoffnungen vor allem auf Bukayo Saka und Declan Rice. Letzterer war im Hinspiel nicht nur passsicherster Spieler auf dem Platz, sondern glänzte mit klugen Zuspielen in den gefährlichen Zonen. Auch in der Saisonstatistik ist Rice der zentrale Taktgeber der Gunners – an den meisten Torvorlagen aus dem Mittelfeld war er direkt beteiligt.

Paris' Heimvorteil und Arsenals Auswärtsmut

PSG hat drei der letzten vier Heimspiele in der Champions League gewonnen – darunter spektakuläre Auftritte mit insgesamt 14 Toren. Doch ganz sattelfest sind die Pariser im eigenen Stadion nicht: Gegen Liverpool und Atlético setzte es in der laufenden Kampagne bereits Niederlagen ab. Mehr als zwei Heimpleiten in einer CL-Saison gab es zuletzt 2021/22.

Arsenal hingegen reist mit einer beeindruckenden Bilanz an: Vier Auswärtssiege in Folge, darunter das 1:0 in München, machen Mut. Fünf Auswärtssiege in einer Champions-League-Saison wären historisch – so oft gelang den Nordlondonern das noch nie.

PSG gegen Arsenal – wer gewinnt? Die Entscheidung gibt es live auf blue Sport. KEYSTONE

Historische Hürden

Trotz der guten Auswärtsbilanz, spricht die Statistik nicht gerade für ein Arsenal-Comeback. Noch nie ist der Klub nach einer Heimniederlage im Halbfinal-Hinspiel weitergekommen. Nur zwei Teams schafften das überhaupt in der CL-Geschichte – zuletzt Tottenham 2019. Die Spurs gewannen das Rückspiel gegen Ajax mit 3:2, nachdem man in London 0:1 verloren hatte.

Taktik, Tempo, Titelträume

Es ist ein Spiel, das von Intensität und Spielintelligenz geprägt sein wird. João Neves steht sinnbildlich für den Pressingstil der Pariser: Kein anderer Mittelfeldspieler war in dieser Champions-League-Saison aktiver – 756 intensive Pressingaktionen, über 100 mehr als jeder andere Spieler. Auf der Gegenseite bringt Declan Rice Struktur und Tiefe ins Spiel – zwei Balljäger, zwei Spielmacher, zwei Schlüsselfiguren.

PSG hat die bessere Ausgangslage – aber Arsenal die Hoffnung auf Geschichte. Das Rückspiel verspricht Spannung, hohes Tempo und möglicherweise einen weiteren Eintrag in die Annalen der Champions League. An Motivation fehlt es beiden Teams nicht. Es geht um mehr als ein Finale – es geht um Prestige, Momentum und einen Platz im europäischen Olymp.

Arsenal – PSG 0:1 UEFA Champions League // Halbfinal-Hinspiel // Saison 24/25 29.04.2025