Im Champions-League-Viertelfinal kommt es zum Duell zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa. Die Franzosen haben aktuell viele Aushängeschilder unter dem Motto «jung, wild und teuer.»

Die Franzosen haben am Wochenende vorzeitig ihren vierten Meistertitel in Serie eingefahren und gelten nach dem beeindruckenden Achtelfinalsieg gegen Liverpool als einer der Favoriten auf den Titel.

Speziell die jungen Wilden sorgen bei der Truppe von Coach Luis Enrique für Begeisterung. Mehr anzeigen

Am Wochenende sicherte sich Paris Saint-Germain dank eines 1:0-Erfolgs gegen Angers am 28. Spieltag frühzeitig die Meisterschaft. Der 13. Titel in der Ligue 1 hat die Fans der Hauptstädter besonders berührt.

«Eine Mannschaft, die vereint und uns gleicht. Stolz, Meister zu sein», hiess es auf einem grossen Banner im Parc des Princes. Die Spieler als Identitätsfiguren hätte man sich lange nicht vorstellen können. Seit die Kataris 2011 den Klub aufkauften, kamen Star-Fussballer aus aller Welt, um auf europäischer Bühne den grossen Triumph einzufahren. Doch weder Zlatan Ibrahimović, Neymar noch Lionel Messi schafften es, die Mission erfolgreich durchzuführen.

Auch der einheimische Glücksritter Kylian Mbappé scheiterte und zog im Sommer das Kapitel Real Madrid vor, wo die Chancen auf den Sieg in der Königsklasse deutlich grösser schienen.

Mbappé-Abgang als Befreiung

Doch Trainer Luis Enrique trauerte dem Abgang seiner Lichtgestalt nicht lange hinterher. «Statt eines Spielers, der vierzig Tore pro Saison schiesst, habe ich lieber vier Spieler, die je zehn Tore schiessen», brachte es der Spanier trocken auf den Punkt. In der Tat treten nun einige Spieler aus dem Schatten von Mbappé, allen voran Ousmane Dembélé.

«Wir werden ein sehr viel besseres Team haben.» Luis Enrique Prognose von PSG-Coach vor dem Saisonstart

Dem Weltmeister von 2018 wurde an seinen früheren Arbeitsorten Dortmund und Barcelona zwar stets viel Talent nachgesagt, aber Effizienz und Einsatzwille gehörten nicht zu seinen Attributen. Nun führt der beidfüssigen Flügelspieler, der nun öfters auch in der Mitte agiert, in der Liga die Torschützentabelle mit 21 Treffern souverän an. Auch in der Königsklasse ist der 53-fache Internationale schon bei sieben Toren angelangt, darunter auch der einzige Treffer im Achtelfinal-Rückspiel gegen Liverpool.

Ousmane Dembélé ist aktuell der Unterschiedsspieler bei Paris Saint Germain. KEYSTONE

Dembélé gehört mit seinen 27 Jahren schon zu den Routiniers, ist aber so motiviert und engagiert wie die anderen Top-Talente. Die neue PSG-Version überzeugt mit solidarischem Auftreten, was auch speziell die Defensivarbeit der Offensivabteilung angeht. Die grosse Euphorie, welche rund um das Team herrscht, hat auch viel mit den jungen, wilden Profis zu tun, die bei PSG auf dem Platz herumjagen.

Barcola und Doué wirbeln in der Offensive

Bradley Barcola kam 2023 für knapp 50 Millionen Euro aus Lyon. In seiner ersten Spielzeit in der Hauptstadt musste sich der pfeilschnelle Flügelspieler meist noch mit der Rolle als Joker begnügen, nun ist er mit 18 Toren und 16 Assists zweitbester interner Skorer.

Seit Desiré Doué als 17-Jähriger sein Debüt im Trikot von Stade Rennes feierte, jagten die Top-Klubs das Juwel. Am Ende setzte sich PSG gegen Klubs wie Bayern, Man Utd, Arsenal oder Chelsea durch. Bis auf 60 Millionen Euro kann die Transfersumme steigen. Das Geld ist gut investiert, schliesslich ist Doué dank seiner Spielintelligenz sowohl im Mittelfeld als auch im Angriff universal einsetzbar. Zu Beginn musste sich Doué noch an seiner neuen Spielstätte eingewöhnen, nun belebt der 19-Jährige merklich das PSG-Spiel.

Vielversprechender Mix

Im defensiven Mittelfeld sorgt João Neves – zusammen mit Landsmann Vitinha und dem Spanier Fabian Ruiz – für Stabilität. Der 20-jährige Portugiese kam im Sommer von Benfica Lissabon und erhielt einen bis 2029 gültigen Vertrag. Die Ablösesumme soll sich auf 60 Millionen Euro belaufen, hinzu könnten 10 Millionen an Bonuszahlungen kommen. Neves beeindruckt mit seinen Allround-Fertigkeiten und spielt schon wie ein alter Hase.

João Neves sieht harmlos aus, lehrt jedoch seinen Gegnern das Fürchten. KEYSTONE

Ebenfalls in der Zentrale zuhause ist Warren Zaïre-Emery. Der 19-Jährige ist ein Eigengewächs und soll beim Klub eine Hauptrolle einnehmen. Sein Marktwert ist ebenfalls bei 60 Millionen Euro.

Im Sommer wechselte Willian Pacho aus Frankfurt an die Seine. Die Transfersumme für den Ecuadorianer kann bis 45 Millionen Euro ansteigen. Der 23-Jährige darf oft neben Captain Marquinhos verteidigen, ansonsten bekommt sein brasilianischer Landsmann Lucas Beraldo (auch erst 21-jährig) das Vertrauen. Rechts hinten marschiert der 26-jährige Achraf Hakimi wie gewohnt rauf und runter, auf der linken Seite entwickelt der dynamische Nuno Mendes – erst 22-jährig auch er – viel Druck.

Reicht es gar zum Titel?

Zusammen mit Winter-Transfer Khvicha Kvaratskhelia – für den trickreichen 24 Jahre alte georgische Flügelspieler zahlte man 70 Millionen Euro an Napoli – ergibt das eine junge bunte Truppe, welche gierig auf grosse Sternstunden ist.

Fabian Ruiz sah die Zukunft wie sein Chef schon im Herbst optimistisch: «Wir haben eine neue Stärke – und das ist die Art, wie wir als Team zusammenarbeiten, und der Spirit, den wir dadurch in der Mannschaft haben. Jetzt ist jeder im Team gleich wichtig», meint der letztjährige Europameister.

«PSG hat viele neue, talentierte Spieler geholt (…). Die helfen uns sehr: Nicht nur wegen ihrer grossen fussballerischen Qualitäten, sondern auch, weil sie viel neuen Hunger in unser Team gebracht haben», hielt Ruiz gegenüber «Bild» fest.

«Viel neuer Hunger in unserem Team» Fabian Ruiz PSG-Mittelfeldspieler im Herbst

Ob die PSG-Talente auch gegen Aston Villa überzeugen können, erfährst du auf blue Sport ab 21 Uhr.

