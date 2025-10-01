  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zahlreiche Top-Stars out PSG und Barça plagen vor dem Kracher-Duell Verletzungssorgen

SDA

1.10.2025 - 13:00

Dem FC Barcelona fehlen am Mittwoch sechs potenzielle Stammkräfte, aber immerhin steht Lamine Yamal dem Team wieder zur Verfügung.
Dem FC Barcelona fehlen am Mittwoch sechs potenzielle Stammkräfte, aber immerhin steht Lamine Yamal dem Team wieder zur Verfügung.
Bild: Keystone

In der 2. Runde der Champions-League-Ligaphase kommt es am Mittwoch zum Duell zwischen dem FC Barcelona und Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Beide können nicht in Bestbesetzung antreten.

Keystone-SDA

01.10.2025, 13:00

FC Barcelona - Paris Saint-Germain
FC Barcelona - Paris Saint-Germain

Mi 01.10. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ FC Barcelona - Paris Saint-Germain

Mit tv.blue.ch mieten

In den nationalen Meisterschaften stehen sowohl der FC Barcelona als auch Paris Saint-Germain an der Spitze. Die Katalanen profitierten am Wochenende vom Ausrutscher Real Madrids und überholten den Erzfeind aus der Hauptstadt. PSG konnte sich in der vorletzten Runde der Ligue 1 eine Niederlage gegen Marseille leisten und steht trotzdem vorne.

PSG ohne Offensiv-Dreizack

Auch in der Champions League starteten die beiden Schwergewichte erfolgreich. Der Titelverteidiger liess vor heimischem Publikum im Parc des Princes gegen Atalanta Bergamo nichts anbrennen und siegte 4:0, der letztjährige Halbfinalist aus Barcelona gewann das schwierige Auswärtsspiel bei Newcastle United 2:1. Und doch plagen die beiden Teams vor dem Kracher in der katalanischen Hauptstadt Verletzungssorgen.

Trainer Luis Enrique, der mit Paris an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, muss auf seinen Offensiv-Dreizack verzichten. Neben Désiré Doué und dem frischgebackenen Weltfussballer Ousmane Dembélé, die sich beide bei der französischen Nationalmannschaft verletzt haben, fällt kurzfristig auch der Georgier Khvicha Kvaratskhelia aus. Mit Marquinhos fehlt zudem der Captain und Abwehrchef. Daneben sind auch die Mittelfeldspieler João Neves und Vitinha fraglich. «Natürlich ist das bitter, aber Verletzungen gehören bei diesem intensiven Spielplan dazu. Wichtig ist, dass wir positiv bleiben», meinte Enrique.

Bei Barça fehlen Garcia und Raphinha

Auf der anderen Seite sieht es an der Verletzungsfront ähnlich prekär aus. Trainer Hansi Flick fehlen nicht weniger als sechs potenzielle Stammspieler, darunter die neue Nummer 1 Joan Garcia sowie Raphinha, der Topskorer der vergangenen Champions-League-Saison. Immerhin: Supertalent Lamine Yamal gab am Wochenende sein Comeback mit einem Teileinsatz – und der Vorlage zum Siegtreffer von Robert Lewandowski. Der 18-jährige Yamal landete bei der Wahl zum Weltfussballer hinter Dembélé «nur» auf Platz 2, was ihm laut seinem Trainer Flick «als Motivation dienen» werde.

Trotz der dünnen Personaldecke ändert sich an der Ausrichtung der beiden Teams nichts: Die Zuschauer dürfen sich im Olympiastadion – das Camp Nou ist noch nicht bezugsbereit – auf ein Offensivspektakel freuen. «Es ist eine wahre Freude, gegen eine Mannschaft zu spielen, die dieselbe Identität und Mentalität hat wie wir», meinte Enrique.

Das könnte dich auch interessieren

Barcelona - Real Sociedad 2:1

Barcelona - Real Sociedad 2:1

LALIGA | 7. Runde | Saison 25/26

28.09.2025

Reif über Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger»

Reif über Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger»

30.09.2025

Meistgelesen

US-Demokraten erzwingen Stillstand – ist die Opposition zurück?
«Gut gemacht, Zürich»: Laubbläser-Verbot schafft es bis nach China und Australien
23-Jähriger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall in Aarau
«Lasst uns aufhören, Pädophile anzugreifen»: Ted Cruz verplappert sich
Odermatts schmaler Grat: «Als Allrounder bin ich am Zenit angekommen»

Mehr aus dem Ressort

Kritik wird immer lauter. Reif über Liverpool-Star Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger»

Kritik wird immer lauterReif über Liverpool-Star Wirtz: «Irgendwann wird der Welpenschutz weniger»

Abfindung über 100 Millionen. «The Hotzenplotz One» – Marcel Reif rechnet mit José Mourinho ab

Abfindung über 100 Millionen«The Hotzenplotz One» – Marcel Reif rechnet mit José Mourinho ab

Real-Garant trifft und trifft. Mbappé nach Dreierpack: «Es hätten auch mehr sein können»

Real-Garant trifft und trifftMbappé nach Dreierpack: «Es hätten auch mehr sein können»

Champions League. Sommer darf spielen und hält die Null – Inter lässt Slavia Prag keine Chance

Champions LeagueSommer darf spielen und hält die Null – Inter lässt Slavia Prag keine Chance

33 Tore in 9 Spielen. Atlético schlägt Frankfurt 5:1 ++ Bayern demontiert Pafos ++ Galatasaray schockt Liverpool

33 Tore in 9 SpielenAtlético schlägt Frankfurt 5:1 ++ Bayern demontiert Pafos ++ Galatasaray schockt Liverpool