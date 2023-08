Racioppi rettet schwimmende Innenverteidigung – Rieder begeistert zum Abschied

YB steht in der Champions League! KEYSTONE

Es ist geschafft! Nach einem 3:0-Sieg gegen Maccabi Haifa steht YB in der Champions League. Wir haben die Spieler der Einzelkritik unterzogen.

Bewertungsschlüssel

6 Sackstark

5 Gut

4 Genügend

3 Schwach

2 Sehr schwach

1 Unterirdisch

Torhüter

Ø 5,5 Torhüter Anthony Racioppi

Die Startphase verläuft überhaupt nicht nach YB-Geschmack. Schon nach drei Minuten sieht Racioppi, wie Maccabi-Angreifer Dean David direkt vor ihm abzieht. Zum Glück ist der Berner Goalie bereits hellwach – ganz im Gegensatz zum Rest der schwarzgelben Hintermannschaft. Mit den Fingerspitzen lenkt er den Ball an den Pfosten und verhindert den Horror-Start. Eine «hervorragende Parade», lobt Von Ballmoos im Pauseninterview. Nur schon dafür hat er sich Top-Noten verdient.

In der 78. Minute zeigt der 24-Jährige noch einmal eine schöne Parade. Ansonsten hat er das Spiel über die ganze Distanz im Griff.

Verteidiger

Ø 5 Rechter Aussenverteidiger Saidy Janko

Leitet mit seiner Flanke das 3:0 ein und setzt sich auch sonst immer wieder gegen vorne durch. Hinten macht der 27-Jährige keine Fehler. In der 75. Minute sieht er eine unnötige Gelbe Karte wegen Reklamierens.

Ø 4,5 Innenverteidiger Loris Benito

Darf sich in der ersten Halbzeit einmal bei Racioppi und zweimal bei der Torumrandung bedanken. Vor Davids Chance in der 3. Minute weiss er nicht, wo der Ball ist, und legt ihn dem Maccabi-Stürmer dann unabsichtlich vor. In der 31. Minute steht er bei einer Halbfeldflanke auf der falschen Seite seines Gegenspielers und kann den Lattenkopfball nicht verhindern. Glück gehabt.

In der zweiten Halbzeit wie verwandelt. Klärt und blockt den Ball mehrfach und sorgt mit seiner Ruhe dafür, dass am Schluss keine Panik aufkommt.

Benito: «Im Januar 2022 war ich noch ohne Verein, jetzt spiele ich Champions League» 29.08.2023

Ø 4,5 Innenverteidiger Mohamed Ali Camara

Trägt ebenfalls Mitschuld am Pfostenschuss in der 3. Minute. Anstatt den Ball zu klären, schiesst er ihn ausgerechnet dem Gegenspieler an. Kurz darauf stellt er beim vermeintlichen 0:1 für Maccabi hauchdünn auf Abseits. Glück oder Können? Wir sagen jetzt einfach mal: Das war clever.

Ø 5,5 Linker Verteidiger Noah Persson

Eine ganz starke Vorstellung. Der Schwede lässt Gegenspieler Khalaili in der Hosentasche verschwinden und ist nach Racioppi der Beste in der YB-Abwehr. Gegen vorne spielt er nicht ganz so oft mit – bei drei Toren seiner Teamkollegen ist das aber auch nicht nötig.

Mittelfeldspieler

Ø 5 Defensiver Mittelfeldspieler Sandro Lauper

Je länger das Spiel dauert, desto besser findet er ins Spiel. Eigentlich wie die gesamte Berner Defensive. In der 76. Minute lässt er sich im Strafraum etwas zu einfach aus dem Spiel nehmen. Folgen hat das aber keine – und er revanchiert sich mit einigen starken Tacklings im Mittelfeld.

Ø 4,5 Zentraler Mittelfeldspieler Kastriot Imeri

Hätte YB ganz früh in Führung schiessen können, sein Abschluss in der dritten Minute ist aber zu zentral. Gegen hinten arbeitet Imeri gut mit, ab und an fehlt es etwas an der Überzeugung im Zweikampf. Hat beim 1:0 und beim 3:0 seine Füsse im Spiel.

Ø 5 Zentraler Mittelfeldspieler Filip Ugrinic

Sein abgefälschter Schuss findet den Weg ins Tor und entscheidet das Spiel kurz nach der Pause. Ugrinic glänzt zudem mit starken Ballgewinnen im Mittelfeld. Immer wieder lassen sich damit Angriffe einleiten.

Ø 5,5 Offensiver Mittelfeldspieler Fabian Rieder

Bei seinem wohl letzten Einsatz im YB-Dress zeigt Rieder einmal mehr, weshalb etliche Top-Klubs heiss auf ihn sind. Immer wieder wichtige Ballgewinne nach klugem Pressing, zudem ist er Dreh- und Angelpunkt in der wunderschönen Ballstafette vor dem 1:0. Und auch hinten hilft er aus, als er kurz nach dem Lattenkopfball der Gäste in der 31. Minute den Nachschuss blockt. Rieder ist in fast jeden YB-Angriff involviert. Schade, dass er bereits in der 73. Minute leicht angeschlagen das Feld verlässt.

Rieder: «Ich wollte unbedingt die Champions-League-Quali spielen» 29.08.2023

Angreifer

Ø 5,5 Linker Stürmer Meschak Elia

Der auffälligste Spieler der Young Boys. Vor allem in den Phasen, in denen er sich auf dem rechten Flügel aufhält, brilliert Elia. Von dort kommen auch seine beiden Flanken zum 1:0 und 2:0.

Einmal verschenkt er die Kugel bei einem gefährlichen Angriff etwas zu einfach, im Grossen und Ganzen zeigt er aber einen richtig guten Auftritt. Sein brutaler Antritt könnte in der Gruppenphase eine wichtige Waffe der Berner sein.

Ø 5 Rechter Stürmer Cedric Itten

Schiesst das wichtige 1:0 mit einem so wuchtigen Kopfball, in den nicht einmal der grösste YB-Fan mehr Wille hätte reinlegen können. Bis zu seiner Auswechslung in der 69. Minute lässt er den gegnerischen Abwehrspielern mit seinem Einsatz und seiner Unermüdlichkeit keine ruhige Minute.

Itten: «Ein geiles Gefühl, auf dem Platz gewesen zu sein» 29.08.2023

Eingewechselte Spieler

Ø 4,5 ab 69. Minute Silvere Ganvoula

Kommt in der 69. Minute für Itten. Fällt nicht gross auf, macht aber auch keine Fehler.

Ø 4 ab 69. Minute Joel Monteiro

Monteiro ersetzt Kastriot Imeri. Der 1,91-Hüne zieht clevere Fouls, die das Spiel verlangsamen, legt sich bei seiner besten Offensivaktion aber leider den Ball etwas zu weit vor.

Ø 4 ab 73. Minute Lukasz Lakomy

Darf für Rieder ran, nachdem dieser behandelt werden muss. Er zeigt ein paar Tricks, verliert dabei aber auch ein paar Mal den Ball.

Ø 4 ab 83. Minute Lewin Blum

Ersetzt Janko. Zu kurz für eine Bewertung.

Ø ab 83. Minute Darian Males

Kommt für Ugrinic. Zu kurz für eine Bewertung

Der Trainer

Ø 5 Seitenlinie Raphael Wicky

So einen Start darf sich seine Mannschaft in der Gruppenphase der Champions League auf keinen Fall erlauben. Nach dem 1:0 zeigt sich aber, welches das besser eingestellte Team ist. In der zweiten Halbzeit schickt Wicky seine Spieler dann mit der richtigen Mentalität aufs Feld und lenkt das Spiel mit seinen Wechsel in die richtige Richtung: Champions League.