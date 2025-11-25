Winti-Coach Rahmen hospitierte bei Barça und ist begeistert von Hansi Flick 25.11.2025

Nach seiner kurzen YB-Zeit nutzte Patrick Rahmen die Pause zur Weiterbildung – und hospitierte bei niemand Geringerem als Hansi Flick in Barcelona. Was der neue Winterthur-Trainer dort über Teamführung und Taktik lernte, beeindruckte ihn nachhaltig.

Seit Mitte Oktober ist Patrick Rahmen wieder Trainer beim FC Winterthur. Rahmen trainierte den FCW in der Saison 2023/2024 und führte die Mannschaft sensationell auf den 6. Platz. Damit zog der Basler Aufmerksamkeit der Young Boys auf sich. In Bern musste Rahmen in der darauffolgenden Saison schon nach wenigen Wochen und einem katastrophalen Saisonstart gehen.

Die Zeit als vereinsloser Trainer nutzte der 56-Jährige, um sich weiterzubilden. Unter anderem hospitierte Rahmen bei Hansi Flick in Barcelona. Der Kontakt sei durch die Barça-Assistenztrainer Marcus Sorg und Heiko Westermann zustande gekommen, die Rahmen aus gemeinsamen Zeiten in Deutschland kennt.

Eines seiner letzten Spiele als YB-Trainer war auch in der Champions League gegen Barcelona. «Vor und nach dem Spiel habe ich länger mit Hansi Flick gesprochen. So ist es dann zustande gekommen und Hansi sagte: ‹Kein Problem, komm vorbei›. Ich durfte dann eine Woche lang dabei sei, das war sehr interessant. Eine tolle Erfahrung für mich.»

Barça-Erfolg kein Zufall

Was hat ihn bei Flick am meisten beeindruckt? «Den Umgang, den er mit der Mannschaft hat. Er ist sehr nah bei den Spielern und hat eine enge Kommunikation mit ihnen», meint Rahmen im Interview mit blue Sport.

Alle hätten ein Vertrauensverhältnis zu ihm, obwohl das eine Ansammlung von Top-Spielern sei. Flicks Umgang färbe sich «wirklich extrem» auf die Mannschaft ab, erläutert er.

Beeindruckt war Rahmen auch davon, dass am Tag nach einem Spiel alle Spieler draussen nach einem individuellen Training alle noch gemeinsam trainierten – egal ob sie zuvor spielten oder nicht. Als Beobachter nahm der Schweizer die gute Stimmung innerhalb des Teams wahr. «Ich bin überzeugt, dass Flick das mit seiner Art extrem gefördert hat. Und ihm ist auch wichtig, dass die Spieler diesen Teamspirit vorleben», betont Rahmen.

Patrick Rahmen bewundert Barça-Coach Hansi Flick. IMAGO/Steinsiek.ch

Flicks Herangehensweise habe ihn bestätigt, wie eine Mannschaftsführung aussehen soll. «Er weiss genau, wer was braucht» resümiert Rahmen. Das habe Flick auch schon bei Bayern bewiesen.

«Es ist kein Zufall, dass die Mannschaft letztes Saison und auch jetzt unter ihm so ein Bild abgibt», so Rahmen. Ebenfalls angetan war Rahmen, wie offen die Spieler und der ganze Staff mit ihnen auf Augenhöhe umgegangen sind. Rahmen: «Bei Barcelona wird das wirklich gelebt. Das ist nicht normal. Ich habe das auch schon anders erlebt.»

Rahmen verteidigt offensives Spielsystem

Manchmal eröffnet die sehr offensive Spielausrichtung von Flick dem Gegner Kontermöglichkeiten. «Er will natürlich das Feld extrem eng behalten. Letzte Saison hat ihm völlig recht gegeben», findet Rahmen. Jetzt gebe es Mannschaften, die sich ein bisschen besser darauf einstellen. «Aber sie bleiben dem System treu. Man merkt ja auch, dass die Mannschaft versucht, das konsequent umzusetzen.»

Ob man die Ausrichtung richtig oder falsch finde, das müsse jeder Trainer selber wissen. Flick bleibe sich von der Idee treu. Das heisst nicht, dass der Deutsche nicht mal etwas anpassen würde, aber die Grundausrichtung sei die gleiche. «Du hast nicht das Gefühl, dass die Spieler denken, das sei nicht mehr das Richtige. Natürlich sind sie das eine oder andere Mal in einen Konter reingelaufen, aber sie sehen einen Mehrwert in dieser Ausrichtung», hält Rahmen fest.

Was will Flick von seinem Team sehen? «Ballbesitz, Offensivfussball, mit Tiefenläufen und mit einer hochstehenden Verteidigung», fasst Rahmen das Ziel zusammen. Ob Yamal & Co, dies auch an der Stamford Bridge gegen Chelsea zeigen, erfährst du ab 21 Uhr live auf blue Sport.

