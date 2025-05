Ivan Rakitic, was trauen Sie Barcelona im Rückspiel gegen Inter zu? Das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Barcelona und Inter Mailand endete 3:3. Ivan Rakitic hofft, dass sich sein Ex-Verein Barça im Rückspiel durchsetzt. 02.05.2025

Er ist einer der letzten Champions-League-Helden von Barcelona. Mit blue Sport redet Ivan Rakitic über den Halbfinal-Knüller gegen Inter, den Hype um Lamine Yamal, Star-Allüren und das beste Barcelona seit 2015.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Halbfinal-Rückspiel der Champions League Inter gegen Barcelona wird nach dem 3:3 ultra-spannend (21:00 Uhr auf blue Sport). Auch Ex-Barça-Star Ivan Rakitic freut sich auf den Knüller.

«Das wird schwierig für Barça», sagt Rakitic zu blue Sport, «Inter kann aus relativ wenig, sehr viel herausholen».

Alle Blicke werden auch heute wieder auf Barças Lamine Yamal (17) gerichtet sein. Der supertalentierte Teenager mit tief getragener Hose und neuerdings blondierten Haaren. Star-Allüren? Rakitic: «Nein. Das alles gehört doch in diesem Alter dazu. Lasst Lamine Yamal in Ruhe tanzen und geniesst ihn!» Mehr anzeigen

Das 3:3 zwischen Barcelona und Inter letzte Woche hat Ivan Rakitic genau mitverfolgt, der ehemalige Barça-Star hat das Spektakel für «Radio Cope» als Experte begleitet. Es habe ihm Spass gemacht, sagt er, als blue Sport ihn in Split trifft.

Ungewohnte Perspektive: Ivan Rakitic arbeitet als Barça-Experte bei «Radio Cope». zVg

Ivan Rakitic, trauen Sie Barça den Titel in der Königsklasse zu?

Ivan Raktic: Keine Frage, Barcelona kann es schaffen. Aber es wird schwierig, nur schon die Final-Qualifikation. Wir haben im Hinspiel gesehen, dass Inter aus relativ wenig, sehr viel herausholen kann. Das ist ein Champions-League-Halbfinal. Jeder kleine Fehler wird bestraft. Ich wünsche Barcelona sehr viel Glück und hoffe, dass sie in diesem grossen Final dabei sein können.

Ballbesitz, Pässe, Torschüsse, Barcelona hat bis auf das Torverhältnis alle Spiel-Statistiken dominiert...

... das hat ja nicht überrascht. Alle haben ein dominantes Barcelona erwartet. Nur das Resultat war eine Überraschung. 3 Torschüsse, 3 Tore, Inter war extrem effizient, vor allem Denzel Dumfries hat mit seinen beiden Toren, dem Assist und seinem super Speed ein perfektes Spiel gemacht.

Die Schlagzeilen des Abends gehörten jedoch einzig Barça-Juwel Lamine Yamal.

Und das zu Recht. Einfach unglaublich, was er in seinem Alter schon alles hinbekommt und wie wichtig er bereits jetzt für die Mannschaft ist. Lamine Yamal hat ein Riesenspiel gemacht.

Mit Sonnenbrillen und blondierten Haaren: Barcelona's Lamine Yamal feiert nach dem Sieg des Copa del Rey. KEYSTONE

Er hat schon über 100 Spiele für Barcelona absolviert, dabei ist er erst 17, darf noch nicht mal Autofahren.

Dafür ist er mit dem Trottinett richtig schnell unterwegs.

Auf dem Platz trägt er seine Hosen aufreizend tief, seine Haare sind mittlerweile blondiert, zuletzt hat er mit zwei Sonnenbrillen auf dem Kopf gefeiert. Sind das erste Anzeichen von Star-Allüren? Muss man sich Sorgen machen?

Nein, muss man nicht. Das alles gehört doch in diesem Alter dazu. Lasst Lamine Yamal in Ruhe tanzen und geniesst ihn!

Sie können gut reden, Ihre beiden Mädchen dürften die Hosen jetzt nicht plötzlich wegen Lamine Yamal so tief tragen...

Das stimmt schon. (Lacht). Passen Sie auf, jetzt kommen die Buben plötzlich alle mit blondierten Haaren nach Hause!

Ist das aktuelle Barcelona das beste Barça seit Ihrer Champions-League-Sieger-Mannschaft von 2015?

Das aktuelle Team ist sehr stark. Ob es so gut ist, wie unsere Mannschaft damals, wird sich erst ganz am Ende der Saison zeigen. Das Team von Hansi Flick hat es in den eigenen Händen, am Ende werden alle Teams auf dieser Welt an Titeln gemessen. Es sind einzig die Titel, die zählen. Ich hoffe, dass Barcelona am Ende das Triple holt.

In Spanien ist eine kleine Diskussion entbrannt, ob Lamine Yamal auch in Ihrem Barça-Team einen Stammplatz gehabt hätte. Es war das Wunder-Team mit Iniesta, Xavi, Suarez, Neymar, Piqué, Busquets, Dani Alves und Messi.

Natürlich hätten alle eine Riesenfreude, Yamal in ihrem Team zu haben. Das Problem ist aber, dass in meinem Barça Leo (Lionel Messi; die Red.) auf seiner Position gespielt hat. Mit Leo kann derzeit noch keiner mithalten. Er ist der beste Spieler der Fussballgeschichte. Wenn Leo auf deiner Position spielt, hat kein anderer Platz. Auch nicht Lamine Yamal.

Ivan Rakitic absolvierte zwischen 2014 und 2020 310 Spiele für Barcelona und sammelte dabei 77 Skorerpunkte (35 Tore und 42 Assists). Beim Champions-League-Final 2015 (3:1 über Juventus Turin) schoss er Barça bereits in der 4. Minute in Führung. Nebst der Königsklasse gewann Rakitic mit Barcelona noch viermal die Meisterschaft und viermal den Pokal.

Rakitic: «Druck gibt es immer, das ist Teil vom Fussball» Natürlich drückt Ivan Rakitic seinem Ex-Team Barça die Daumen, aber er verfolgt auch eigene Ziele. Hajduk Split möchte er zum ersten Meistertitel seit 20 Jahren führen. Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein. 03.05.2025

