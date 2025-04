Ousmane Dembélé erzielte in seinen letzten drei Auswärtsspielen in der Champions League sechs Tore – doppelt so viele wie in seinen ersten 24 Partien auf fremdem Platz. Mit einem weiteren Treffer würde er als zweiter PSG-Spieler überhaupt in vier Auswärtsspielen in Folge in der Königsklasse treffen.