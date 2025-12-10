  1. Privatkunden
Vom Held zum Sündenbock Real-Coach Xabi Alonso sitzt vor ManCity-Kracher auf dem Schleudersitz

Patrick Lämmle

10.12.2025

Alonso: «Als Trainer von Real muss man sich diesen Situationen stellen»

Alonso: «Als Trainer von Real muss man sich diesen Situationen stellen»

09.12.2025

Bei Real Madrid brodelt es vor dem Kracher in der Champions League gegen Manchester City gewaltig. Für den angezählten Trainer Xabi Alonso sei es ein Endspiel, munkeln spanische Medien.

Patrick Lämmle

10.12.2025, 16:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Real Madrid hat nur zwei der letzten sieben Spiele gewonnen.
  • Trainer Xabi Alonso steht Medienberichten zufolge kurz vor dem Rauswurf. Das Spiel gegen ManCity verkommt zum Schicksalsspiel.
  • blue Sport überträgt den Champions-League-Kracher am Mittwoch um 21.00 Uhr live.
Mehr anzeigen

Real Madrid hat nur zwei der letzten sieben Spiele gewonnen. Beim 0:2 gegen Celta de Vigo vor heimischem Publikum hat das Team am Wochenende einen blassen Eindruck hinterlassen. Seine Mannschaft habe nicht so gespielt, wie er sich das vorstelle, sagte Alonso nach der Partie, ärgerte sich aber auch tierisch über Referee Alejandro Quintero González: «Die Entscheidungen des Schiedsrichters haben uns in den Wahnsinn getrieben. Mir hat die Leistung nicht gefallen.»

Drei Rote Karten für die Real-Stars. Alonso tobt nach Pleite: «Der Schiedsrichter hat uns in den Wahnsinn getrieben»

Drei Rote Karten für die Real-StarsAlonso tobt nach Pleite: «Der Schiedsrichter hat uns in den Wahnsinn getrieben»

Den Real-Bossen wiederum gefällt die Entwicklung nicht. Noch in der Nacht nach der Vigo-Pleite hätten Präsident Florentino Pérez und Geschäftsführer José Ángel Sánchez die Köpfe zusammengesteckt und über die Zukunft Alonsos beraten.

Das Ergebnis dieses «Brainstormings»: Der Kracher gegen Manchester City verkommt für Alonso zum Schicksalsspiel oder wie etwa die «Marca» titelt: «Ein Final für Xabi». Andere Sportblätter schlagen in dieselbe Kerbe. Zudem ist zu lesen, dass es um das Verhältnis zwischen Alonso und einigen Leistungsträgern nicht zum besten steht.

Darf man den Medienberichten Glauben schenken, so wurden auch bereits mögliche Nachfolger gehandelt. Zinédine Zidane, José Mourinho, aber auch Jürgen Klopp werden ins Spiel gebracht. Chancen habe aber auch der frühere Vereinsprofi Alvaro Arbeloa, der derzeit die zweite Mannschaft trainiert.

Real Madrid CF - Manchester City
live
Real Madrid CF - Manchester City

Mi 10.12. 15:50 - 18:00 ∙ blue Sport Live ∙ Real Madrid CF - Manchester City

Mit tv.blue.ch mieten

Alonso bewahrt Ruhe

Der 44-Jährige, der Leverkusen vorletzte Saison als Trainer-Debütant sensationell zum ersten Meistertitel der Klubgeschichte führte, sitzt erstmals in seiner Karriere auf dem Schleudersitz. Am Tag vor dem Spiel gegen ManCity will Alonso aber nichts davon wissen, dass es innerhalb des Teams brodle. «Die Mannschaft hält zusammen und ist davon überzeugt, dass wir morgen gewinnen können.» Und weiter: «Wenn man Trainer von Real ist, muss man darauf vorbereitet sein, solche Situationen mit Ruhe und Verantwortung zu meistern.»

In den ersten 14 Spielen unter Alonso hatte es 13 Siege gegeben. Es war der beste Saison-Start, den der spanische Rekordmeister jemals hatte. Im Fussball-Business kann der Wind bekanntlich schnell kehren.

Real Madrid - Celta 0:2

Real Madrid - Celta 0:2

LALIGA | 15. Runde | Saison 25/26

07.12.2025

