Das sind die Playoffs Real oder Inter gegen Benfica – kommt es zum Duell zwischen Dortmund und Leverkusen?

Syl Battistuzzi

29.1.2026

Kylian Mbappé muss mit Real trotz Doppelpack einen Umweg nehmen.
Kylian Mbappé muss mit Real trotz Doppelpack einen Umweg nehmen.
IMAGO/HMB-Media

Der letzte Spieltag der Ligaphase der Champions League ist durch. Arsenal spielt die perfekte Gruppenphase. Titelverteidiger Paris muss ebenso in die Playoffs wie Real Madrid, das gar ein Torhüter-Tor kassiert.

Syl Battistuzzi

29.01.2026, 00:04

29.01.2026, 00:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting und Manchester City ziehen direkt in die Achtelfinals ein.
  • Nicht in die Top 8 geschafft haben es unter anderem Real Madrid, Inter Mailand oder Titelverteidiger PSG, die nun allesamt in die Playoffs müssen.
  • Die Playoffs erreichten dafür sensationell FK Bodö/Glimt (2:1 gegen Atlético Madrid) sowie Benfica Lissabon – dank eines Goalie-Tors von Anatoliy Trubin gegen Real Madrid in der 98. Minute (4:2).
  • Ausgeschieden ist dagegen unter anderem der italienische Meister Napoli (2:3 gegen Chelsea).
Mehr anzeigen

Arsenal hat eine perfekte Gruppenphase in der Champions League gespielt. Gegen Qairat Almaty gewann Arsenal mit 3:2 und somit auch sein achtes Spiel. Ebenfalls direkt ins Achtelfinale eingezogen ist der FC Barcelona. Das Team von Trainer Hansi Flick drehte die Partie gegen Kopenhagen nach Halbzeit-Rückstand und gewann noch deutlich mit 4:1.

Die Highlights zur Champions League. PSG und Real verpassen Top 8 ++ 5 englische Teams im Achtelfinal ++ Napoli out

Die Highlights zur Champions LeaguePSG und Real verpassen Top 8 ++ 5 englische Teams im Achtelfinal ++ Napoli out

Real Madrid, Titelverteidiger Paris Saint-Germain und Newcastle United rutschten am letzten Spieltag dagegen allesamt noch aus den ersten acht Plätzen und müssen in der Zwischenrunde um ein Achtelfinal-Ticket spielen.

Die Duelle in den Playoffs

  • Real Madrid/Inter Mailand spielt entweder gegen Bodö/Glimt oder Benfica Lissabon
  • Paris Saint-Germain/Newcastle spielt entweder gegen Monaco oder Qarabag
  • Juventus Turin/Atlético Madrid spielt entweder gegen Club Brügge oder Galatasaray
  • Atalanta Bergamo/Bayer Leverkusen spielt entweder gegen Dortmund oder Olympiakos
Mehr anzeigen
Screenshot X/DiarioOle

Real Madrid und Paris müssen in die Playoffs

Real Madrid kassierte eine verdiente 2:4-Niederlage bei Benfica Lissabon – das vierte Tor für die Portugiesen erzielte dabei Torwart Anatoliy Trubin in der Nachspielzeit und sicherte Benfica damit den Einzug in die Playoffs.

Wahnsinn in Lissabon. Benfica-Goalie Trubin schiesst sein Team mit Tor in der 98. Minute in die Playoffs

Wahnsinn in LissabonBenfica-Goalie Trubin schiesst sein Team mit Tor in der 98. Minute in die Playoffs

Kylian Mbappé erzielte die beiden Treffer für Madrid und stellte mit 13 Toren eine neue Bestmarke in der Champions League für eine Gruppenphase auf. In der hitzigen Schlussphase verlor Real mit Raul Asencio und Rodrygo noch zwei Spieler mit Gelb-Roten Karten.

Für PSG und Newcastle war das 1:1 im direkten Duell zu wenig für die direkte Qualifikation. Weltfussballer Ousmane Dembelé scheiterte früh im Spiel mit einem Elfmeter für Paris, kurz darauf traf Vitinha zur Führung der Gastgeber. Für Newcastle erzielte Joe Willock den Ausgleich.

Liverpool sicherte sich mit einem klaren 6:0-Erfolg gegen Qarabag Agdam ebenfalls einen Platz unter den besten acht Teams sicherten. Mit sechs Siegen belegten die Reds Rang drei hinter Arsenal und Bayern München.

Napoli scheitert in der Gruppenphase

Ausgeschieden ist dagegen unter anderem der italienische Meister Napoli. Gegen Chelsea unterlag das Team von Trainer Antonio Conte 2:3. Joao Pedro besiegelte mit einem Doppelpack in der zweiten Halbzeit das Aus Neapels und schoss Chelsea noch unter die besten Acht.

Die Playoffs erreichte dafür sensationell FK Bodö/Glimt, das bei Atletico Madrid mit 2:1 gewann.

Auslosung am Freitag

Die Partien der Playoffrunde werden am Freitag (live ab 12 Uhr auf blue Sport) am Hauptsitz der UEFA in Nyon ausgelost. Gespielt werden sie am 17./18. und 24./25. Februar. Der Final steigt am 30. Mai in Budapest.

Live: UEFA Champions League Auslosung
Live: UEFA Champions League Auslosung

Fr 30.01. 12:00 - 12:30 ∙ blue Sport Live ∙ Live: UEFA Champions League Auslosung

Mit tv.blue.ch mieten

K.-o.-Phase der Champions League

  • Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar
  • Auslosung Achtel- Viertel- und Halbfinale: 27. Februar 
  • Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März
  • Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April
  • Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai
  • Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)
Mehr anzeigen

Wie läuft die Auslosung der Play-offs der K.-o.-Phase der Champions League ab?

Die Paarungen für die Play-offs der K.-o.-Phase werden durch eine Auslosung nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

– Die Klubs werden anhand ihrer Platzierungen am Ende der Ligaphase zu vier gesetzten Paaren (Vereine auf den Plätzen 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14 sowie 15 und 16) und vier ungesetzten Paaren (Plätze 17 und 18, 19 und 20, 21 und 22 sowie 23 und 24).

– Die Klubs in jedem gesetzten Paar werden in die K.-o.-Phase gelost, wo sie gegen die Vereine in jedem ungesetzten Paar antreten: Klubs 9 oder 10 gegen Vereine 23 oder 24, 11 oder 12 gegen 21 oder 22, 13 oder 14 gegen 19 oder 20 und 15 oder 16 gegen 17 oder 18.

Nationale Duelle möglich 

In den Play-offs der K.-o.-Phase können Mannschaften auf andere Teams aus demselben nationalen Verband treffen. Die Teams könnten auch auf Gegner treffen, gegen die sie bereits in der Ligaphase gespielt haben.

